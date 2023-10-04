WÇÕÍ¥¾¡¹ñ¤Î¥É¥¤¥Ä¤ËÏ¢¾¡¤·¤Æ¤â¿ÆÁ±»î¹ç¤òÁÈ¤à¤Î¤ËÂç¶ìÀï¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
¥µ¥Ã¥«¡¼¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬£¹·î¤Î²¤½£±óÀ¬¤Ç¥É¥¤¥Ä¡¢¥È¥ë¥³¤Î¶¯¹ë£²Ï¢Àï¤ò´°¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿¡£²¤½££²¥õ¹ñ¤ÎÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡Ö²òÇ¤¡×¤ØÄÉ¤¤¹þ¤à¡Ö¥®¥í¥Á¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤â°ì¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ19°Ì¡£¡Ç12Ç¯£±·î°ÊÍè¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë10°ÌÂæ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¤³¤Î²÷¿Ê·â¤ËËÜÍè¤Ê¤é¿ÆÁ±»î¹ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶ìÀï¤Ï·ÑÂ³Ãæ¡£¡Ç26Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Î¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¤¬11·î¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¶¯²½»î¹ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ç®µ¤¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿¼¤¤¡£
ÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ï123Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤
WÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ°ÊÍè¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¤¥ÄÀï¡Ê£¹·î£¹Æü¡Ë¤Ç¤ÏÅÜÅó¤Î£´¥´¡¼¥ë¤ÇÊ´ºÕ¡£Ãæ£²Æü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ë¥³Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤ò10¿ÍÆþ¤ìÂØ¤¨¤ëÂçÃÀ¤ÊºÓÇÛ¤Ç¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¾¡Íø¤·¤¿¡£JFA´´Éô¤Ï¤³¤¦¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î²¤½£±óÀ¬¤Ç¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤Ï¼çºÅ»î¹ç¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ÏËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
¥É¥¤¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÆüËÜ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃ¡¤¤Î¤á¤¹¤Ù¤¯¼Â¸½¤·¤¿º£²ó¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿JFAÅÄÅè¹¬»°²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥í¥¸¥«¥ë¤Ê¾¡Íø¡ª¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡ËÁí¹çÎÏ¤Î»òÊª¤À¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¤³¤Î£²»î¹ç¤Î¸å¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¸½ÃÏ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ10Æü´Ö¤Ç²¤½££¸¥õ¹ñ¤ò¼þ¤ê¡¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¾ì¤·¤¿£¹»î¹ç¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¿¡£¥É¥¤¥ÄÀï¤ÎÏ¢¾¡¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤Ç¡¢³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¥â¥ê¥ä¥¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖWÇÕ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²¤½£¤Ç¤â¤è¤¯À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ§Èó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¥É¥¤¥Ä¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊDFB¡Ë¤Ï»´ÇÔ¤·¤¿ÆüËÜÀï¤ÎÍâÆü¤Ë¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢Á°¿Ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à123Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç½é¤á¤Æ´ÆÆÄ²òÇ¤¤ò·è¤á¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï»Ë¾å½é¤Î¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í¡¦¥¯¥ó¥Ä´ÆÆÄ¤âÆüËÜÂåÉ½Àï¸å¡¢²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡££²¿Í¤Î¥É¥¤¥Ä¿ÍÂåÉ½´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï²¤½£¤ÇµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃÏ°Ì¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£JFA´´Éô¤Ï¤¿¤áÂ©¤Þ¤¸¤ê¤Ë¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Èº£ÅÙ¤ÏÆüËÜ¤Ç»î¹ç¡©¤â¤Á¤í¤óÀ§Èó¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤¨Á´¤¯Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯²½¤È¿Íµ¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤ÏÄ¶Ëþ°÷¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤â´°Çä¤¬¤Ä¤Å¤¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆJFA¤ÎºâÀ¯¤âÂç¤¤¤Ë½á¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÎÂåÉ½Àï¤Ç£±»î¹ç¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¼ýÆþ¤ÏÌó£µ²¯±ß¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈJFAÇ¯´Öºâ¸»¤Î70¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½Àï¤ÏÃ±¤Ê¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ê¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¶¯¹ë¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£JFA¤Ç¤«¤Ä¤Æ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ï1978Ç¯¤«¤é¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤´»Ù±ç¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤Î¼ç¤Ê·ÐÈñ¤Ï¤½¤³¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç³¤³°¤Î¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ¤Ë¾·æÛ¤·¤Æ¡¢£±»î¹ç¤Î·ÐÈñ¤ÎÁí³Û¤ò£²²¯±ß¤«¤é£³²¯±ß¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾·ÂÔ¤·¤¿¹ñ¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ5000Ëü±ßÂæ¤«¤é£±²¯±ß¤Þ¤Ç¤Î¥®¥ã¥é¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÂç²ñ¾Þ¶â¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿·Á¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
ºòÇ¯£¶·î¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤òÆüËÜ¤Ë¾·¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤«¡£
¡Ö¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¤À¤±¤Ç£³²¯±ß¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¶¯¹ë¹ñ¤ÎÆüËÜ¤Ø¤Î¾·æÛ¤ÏÁí³Û¤Ç10²¯±ß¶á¤¤·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¿ÆÁ±»î¹ç³«ºÅ¤Ë¤ª¤±¤ëJFA¤Î¼ç¤Ê¼ýÆþ¸»¤ÏTV¤äÇÛ¿®¤Ê¤É¤ÎÊü±Ç¸¢ÎÁ¤¬Ãì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ¾ìÎÁ¼ýÆþ¤âÂçÀÚ¤ÇÎÁ¶âÀßÄê¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Àï¤Ç£³Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤ì¤Ð¡¢º£¤âÀÖ»ú¶½¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Å¡×¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¥µ¥Ã¥«¡¼¸å¿Ê¹ñ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤¬¶¯¹ë¹ñ¤È»î¹ç¤òÁÈ¤à¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡È»ý¤Á½Ð¤·¡É¤ÇÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥É¥¤¥ÄÀï¤ÎÎò»ËÅª¾¡Íø¤Ç¡¢¶¯¹ë¹ñ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤¤¡¢¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤·Á¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢¤½¤ì¤¬¿·¤¿¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ§¤ó¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ö»î¹ç¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤ÎÏ¢Íí¤µ¤¨¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¤Þ¤º¤ÏÂÐÀï¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤¤Áê¼ê¹ñ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Ï¡Ç18Ç¯¤«¤é¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊCAF¡Ë¤â³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½¶¯²½¤ËÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¤½£¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Î¶¯¹ë¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥®¥ã¥é¤¬½Ð¤ëÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤·¤ÆÂåÉ½¶¯²½¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£JFA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ¬ÄË¤Î¥¿¥Í¤Ç¤¹¡×¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¤µ¤é¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÑµÒÆ°°÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ç22Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÌó£²Ç¯´Ö¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤âÆ¬ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ìÆù¤Îºö¤È¤·¤Æ¼«¼Ò¥Ó¥ë¡ÊJFA¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤òÇäµÑ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ç22Ç¯ÅÙ¡Ê£±·î£±Æü¤«¤é12·î31Æü¡Ë·è»»¤Ç¤ÏÌó48²¯8000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¤ÎJFA¤Ë¡¢¶¯¹ë¹ñ¤¬´î¤ó¤ÇÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¹â³Û¤Ê¥®¥ã¥é¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëàÂÎÎÏá¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ËÇº¤à¡£JFA¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤âÀÚ¼Â¤ÊËÜ²»¤ò¤â¤é¤¹¡£
¡ÖJFA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÂåÉ½Àï¤Î·Á¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ê¡¢¼ý±×¤ÎÃì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤Î·ü°Æ»ö¹à¤Ç¤¹¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬³¤³°¤Î¶¯¹ë¹ñ¤«¤é¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ç¡¢¾ï¤Ë¹â³Û¤Î¥®¥ã¥é¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿´¤«¤é´ê¤¦ÍýÁÛ¤Î·Á¤Ç¤¹¤Í¡×
10·î¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï11·î¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ç¿ÆÁ±»î¹ç¡Ê13Æü¡¦¥«¥Ê¥À¡¢17Æü¡¦¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡Ë¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤Î£²»î¹ç¤âJFA¤«¤é¤³¤Î£²¥õ¹ñ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿¡£13Æü¤Î¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢JFA¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡×¤¬ÆÃÊÌ¶¨»¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤¶ì¤·¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£¤ï¤º¤«10¥õ·î¤Î´Ö¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë£²²ó¾¡¤Ã¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤¬¡¢º£¸å¤â¿ÆÁ±»î¹ç¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤ÏÂç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£