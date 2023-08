Appleは、現地時間2023年9月12日に開催するイベント「Wonderlust.」にて、iPhone15シリーズとiPhone15 Proシリーズや新型Apple Watch、充電端子をUSB-Cに変更したAirPods Pro用充電ケースを発表するとみられています。



Bloombergのマーク・ガーマン記者は、今回のイベントではUSB-C端子を採用した充電ケースを持つ新しいAirPodsが発表されると予想しています。



また、リーカーは、USB-C端子を採用したMagSafe関連アクセサリーなどの新製品のモデル番号を確認したと報告しています。

■3行で分かる、この記事のポイント

1. Appleが来月開催するイベントで、新しいAirPodsが発表されると著名記者が予想している。

2. リーカーが、未発表のApple製品のモデル番号を投稿した。

3. USB-C端子を備える新しいMagSafe関連製品が複数発表されるかもしれない。

Bloombergのマーク・ガーマン記者の予想では、Appleは「Wonderlust.」で、USB-C端子を採用した充電ケースを持つ新しいAirPodsを発表する可能性があります。



USB-C端子を備える新しいAirPods関連製品として、AirPods Pro用充電ケースが発表されると噂されてきましたが、ガーマン記者の予想通りであれば充電ケースだけではなく、新しいAirPodsが発表されるのかもしれません。

リーカーのAaron氏(@aaronp613)は、多数の未発表製品のモデル番号を確認したと投稿しています。



A2117:Vision ProA2697:Magic BatteryA2781:Magic BatteryA2968:次期AirPods充電ケースA2988:Magic BatteryA3048:次期AirPodsA3088:次期MagSafe充電器A3090:次期iPhoneA3094:次期iPhone



これらのうち、A2968がAirPods Pro用のUSB-C端子を備えた充電ケースで、A3048がガーマン記者の言う新しいAirPodsなのかもしれません。



また、A3090とA3094はiPhone15もしくはiPhone15 Plusの可能性が高いことが、インド標準規格(BIS:Bureau of Indian Standards)への申請情報から確認されていました。



Vision ProとMagic Batteryを除くMagSafe充電器は、端子をUSB-Cに変更したものか、ワイヤレス充電出力を20ワットに変更したものとも考えられます。



また、AppleはMagSafe Standを開発しているとの信憑性不明な情報もあります。



MagSafeバッテリーパック、Magic Mouse、Magic Keyboard、Magic Trackpad、各種アダプタなど、Lightning端子を備えているものも、今後、USB−C端子に移行すると考えられます。



Here is an updated list of all known upcoming Apple model numbers pic.twitter.com/5UnnbkZOoT

— Aaron (@aaronp613) August 25, 2023