Photo: chisato kuroda iPhone 16シリーズから全機種に搭載されたアクションボタン。以前の着信／消音スイッチの代わりとなるこのボタンは、ボイスメモや翻訳、拡大鏡なんかの他にもよく使うショートカットを好みでカスタマイズできます。なかでも、わたし的に嬉しかったのが曲名検索の「Shazam（シャザム）」。今まではShazamアプリを都度開くか、ショートカットに追加して背面タップで起動