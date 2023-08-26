µÕ¤ËÅÅµ¤Âå¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¡© ¼Â¤ÏÀáÅÅ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¨¥¢¥³¥óNG»ÈÍÑË¡¡Ú²ÈÅÅ¤Î¥×¥í¤¬²òÀâ¡Û
¿¿²ÆÆü¤äÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯¾å¤Ë¡¢ÅÅµ¤Âå¤Î¾å¾º¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ºòº£¡£²ÈÄíÆâ¤Î²ÈÅÅ¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¤¬Â¿¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÀáÌó¤·¤¿¤¤¤È¡¢¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÅÅÎÏ¤òÂ¿¤¯¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÀáÅÅ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎNG»ÈÍÑË¡¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡§¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÅÅµ¤Âå¡ÖÀáÌó½Ñ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï¡©¡Û
NG»ÈÍÑË¡1. ¡ÖÉ÷ÎÌ¡Ø¼å¡Ù¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¡×É÷ÎÌ¤ò¼å¤á¤¿Êý¤¬¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Î100¡ó¤¬¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¤Î²óÅ¾¿ô¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾³«»Ï»þ¤Ë¤Ï¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È²óÅ¾¿ô¤ò¼å¤á¤Æ¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
É÷ÎÌ¤ò¡Ö¼«Æ°¡×¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼«Æ°Åª¤ËÉ÷¤ò¶¯¤á¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼å¡×¤ä¡ÖÈùÉ÷¡×¤Ê¤É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
É÷¤¬¼å¤¤¤¿¤á¤Ë²÷Å¬À¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢É÷ÎÌ¤Ï¡Ö¼«Æ°¡×¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
NG»ÈÍÑË¡2. ¡Ö¡ØÎäË¼¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø½ü¼¾¡Ù±¿Å¾¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÖÎäË¼±¿Å¾¤è¤ê¤â½ü¼¾±¿Å¾¤ÎÊý¤¬¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·²÷Å¬À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤½¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÎäË¼±¿Å¾¤Ï¡Ö¼¼²¹¤ò²¼¤²¤ë¡×¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼¾ÅÙ¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢½ü¼¾±¿Å¾¤Ï¡Ö¼åÎäË¼½ü¼¾¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼¾ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¡×¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼¼²¹¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼¼²¹¤ÏÎäË¼¤è¤ê¤â²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢ÌÔ½ëÆü¤Ê¤É¤ÎÆÃ¤Ë½ë¤¤Æü¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤é±¿Å¾¤·Â³¤±¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬¤µ¤È¾Ê¥¨¥ÍÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎäË¼¡×¤ä¡Ö½ü¼¾¡×¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Æ°¡×¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£²¹ÅÙ¤òÀßÄê¤·¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÎäË¼¤È½ü¼¾¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥â¡¼¥É¤òÁª¤Ó¡¢²÷Å¬À¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë¾Ê¥¨¥Í±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£·ë¶É¤Ï±¿Å¾¥â¡¼¥É¤âÉ÷ÎÌ¤âÁ´¤Æ¡Ö¼«Æ°¡×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
NG»ÈÍÑË¡3. ¡Ö¤³¤Þ¤á¤ËÅÅ¸»¤ò¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¡×¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï±¿Å¾³«»Ï»þ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤·¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤Þ¤á¤ËÅÅ¸»¤ò¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¸å¤Ë¼¼²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÅÙ¥ª¥ó¤Ë¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÅÅÎÏ¤ò»È¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤³¤Þ¤á¤Ë¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿¿²Æ¤Ë30Ê¬´Ö³Ö¤Ç¤³¤Þ¤á¤Ë¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡×¼Â¸³¤Ç¤Ï¡ÖÆüÃæ¤Ï35Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Ìë¤Ï18Ê¬¤Þ¤Ç¤Î³°½Ð¤Ê¤é¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤¬¤ªÆÀ¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¤³¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Î¤ß¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²÷Å¬À¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼¼²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ²÷Å¬À¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
NG»ÈÍÑË¡4.¡ÖÉ÷¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÉô²°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤òÄ¾ÀÜÎä¤ä¤¹¡×É÷¸þ¤òÄ´Àá¤¹¤ë¥ë¡¼¥Ð¡¼¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤òÄ¾ÀÜÎä¤ä¤»¤Ð¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤Ï¾å¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤Ï²¼¤Ë¸þ¤«¤¦À¼Á¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ÷¤ë¤È¼¼Æâ¤Î¶õµ¤¤¬¤¦¤Þ¤¯½Û´Ä¤»¤º¡¢²¹ÅÙ¥à¥é¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼¼Æâµ¡¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿²¹ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¼¼²¹¤¬ÀßÄê²¹ÅÙ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë±¿Å¾¤·Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É÷¸þ¤¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¾å¡Ê¿åÊ¿Êý¸þ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ë¤«¡¢¼«Æ°¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
NG»ÈÍÑË¡5. ¡Ö¼¼³°µ¡¤ò¿å¤ÇÎä¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥Ð¡¼¤ÇÊ¤¤¦¡×
¼¼³°µ¡¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÎäµÑ¸úÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¼³°µ¡¤ò¿å¤ÇÎä¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥Ð¡¼¤ÇÊ¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£
¼¼³°µ¡¤Ï±«É÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²£¤«¤é¿å¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸Î¾ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤âÈó¿ä¾©¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼¼³°µ¡¤ò¥«¥Ð¡¼¤ÇÊ¤¤¦¤È¡¢¼¼³°µ¡¤«¤éÉ÷¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±¿Å¾¸úÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼¼³°µ¡¤Î¿á¤½Ð¤·¸ý¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤·Á¤Ç¤è¤·¤º¤äÆü¤è¤±¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤òÈò¤±¤ë¤Î¤Ï¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼¼³°µ¡¤Î¼þ¤ê¤Ë¿å¤ò¤Þ¤¯¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ¹´ü´Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÅÅ¸»¥×¥é¥°¤òÈ´¤¯¡×¤Ï¼Â¤Ï¸ú²Ì¥¢¥ê¡ªÊ»¤»¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤Ï¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÀáÅÅ¥ï¥¶¡×¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖÄ¹»þ´Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÅÅ¸»¥×¥é¥°¤òÈ´¤¯¡×¤Ï¼Â¤Ï¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÅÅ¸»¥×¥é¥°¤ò¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ËÁÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤éÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤·¤Þ¤¹¡£»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£ ¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÂÐºö²Ý¤Î¡ÖÊ¿À®24Ç¯ÅÙ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÈÍÑ¹çÍý²½Â¥¿Ê´ðÈ×À°È÷»ö¶È¡ÊÂÔµ¡»þ¾ÃÈñÅÅÎÏÄ´ºº¡ËÊó¹ð½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÂÔµ¡»þ¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ï1.74W¡Ê²ÈÄí¤Ç½êÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼çÍ×µ¡´ï¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡Ë¤Ç¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
ÅÅµ¤Âå¤ÎÌÜ°Â¤Ï1Æü¤¢¤¿¤êÌó1.3±ß¡Ê1kWh¤¢¤¿¤ê31±ß¤Ç·×»»¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¾Ç¯È´¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âÌó233±ß¤ÎÀáÌó¤Ë¤·¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹´ü´Ö»È¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÅÅ¸»¥×¥é¥°¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¢¨1¡§¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÅÅµ¤Âå¡Ö¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤È¡Ö¤³¤Þ¤á¤ËÆþ¤êÀÚ¤ê¡× ÎäË¼¤ÇÀáÅÅ¤Ê¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¡©
¢¨2¡§Ê¿À®24Ç¯ÅÙ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÈÍÑ¹çÍý²½Â¥¿Ê´ðÈ×À°È÷»ö¶È¡ÊÂÔµ¡»þ¾ÃÈñÅÅÎÏÄ´ºº¡ËÊó¹ð½ñ³µÍ×
(Ê¸:°ÂÂ¢ Ì÷»Ö¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦²ÈÅÅ¥¬¥¤¥É¡Ë)