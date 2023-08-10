Ž¢´À¤ò¤«¤¤¤¿È©¤Ë¥×¥·¥å¡¼¥ÃŽ£¤ÏµÕ¸ú²Ì¡Ä¼þ°Ï¤Ë·ù¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤ò¤Þ¤»¶¤é¤¹À©´ÀºÞ¤ÎÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»È¤¤Êý
¢£´À¤È½¤¤¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à
ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÂÎ¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¤Ë¤ª¤¤¡×¤¤¤ï¤æ¤ëÂÎ½¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤±¤ì¤É¡¢Â¾¿Í¤Ë¡Öº£¡¢¼«Ê¬¡Ä¡Ä.½¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Î²ñÏÃ¤ÇÂÎ½¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Î7³ä¡¢½÷À¤Ç¤Ï9³ä¤â¤Î¿Í¤¬²¿¤é¤«¤Î´ÀÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¡Ê¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸Ä´¤Ù¡Ë¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
²Æ¾ì¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö´À¤Î¥Ä¥ó¤È¤·¤¿»À¤Ã¤Ñ¤¤½¤¤¡Ê´À½¡Ë¡×¤Ï¡¢´À¡¦Èé»é¡¦³Ñ¼Á¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ë¤ª¤¤¤ÎºàÎÁ¤¬¡¢ÈéÉæ¾ïºß¶Ý¡ÊÈùÀ¸Êª¡Ë¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤â¤·²¾¤Ë´À¤òÁ´¤¯¤«¤«¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈéÉæ¾ïºß¶Ý¤¬°ìÀÚÂ¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´À½¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈéÉæ¾ïºß¶Ý¤Ï¡¢´À¤Î¿åÊ¬¤Ë¤è¤êÈéÉæ¾å¤¬¹â²¹Â¿¼¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë³èÀ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´À½È¯À¸¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢´À¤Ï¡Ö¡¤Ë¤ª¤¤¤ÎºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡Ö¢¿åÊ¬¤ÇÈéÉæ¾ïºß¶Ý¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤Î2¤Ä¤ÎÍ×°ø¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢´À½¤ÎÈ¯À¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï´À¤¬ÈéÉæ¾ïºß¶Ý¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È
¤¿¤À¡¢´À¤Î99¡ó¤Ï¤¿¤À¤Î¿å¡£¤Ä¤Þ¤ê´À¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤Û¤ÜÌµ½¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó´À¤òçÓ¤á¤ë¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±ö²½¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¢¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅ²ò¼Á¤ä¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÈùÎÌ¤Î¥¢¥ß¥Î»À¡¢Æý»À¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Ê¤É¡¢¿å°Ê³°¤ÎÊª¼Á¤â´À¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÀê¤á¤ëÈæÎ¨¤Ï¤¿¤«¤À¤«1¡óÌ¤Ëþ¡£
¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ÏÃ±ÂÎ¤Ç½µ¤¤òÍ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤äÆý»À¤ÏÈéÉæ¾ïºß¶Ý¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤ÈÉÔ²÷¤Ê½¤¤¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´À¤ËÀê¤á¤ë¤½¤ì¤é¤Î´ÞÍÎ¨¤Ï1¡óÌ¤Ëþ¤ÈÈùÎÌ¤Ê¤¿¤á¡¢´À¤¬´À½¤ÎÈ¯À¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¡¤Ë¤ª¤¤¤ÎºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Î´óÍ¿ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢´À¤ò¤«¤¯¤È´À½¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢´À¤Î¡Ö¢¿åÊ¬¤Ç¡Ê¤Ë¤ª¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ËÈéÉæ¾ïºß¶Ý¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À©´ÀºÞ¤Î»ÅÁÈ¤ß
À©´ÀºÞ¤Ï¡¢¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥ÈÀ½ÉÊ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥È¡Êdeodorant¡Ë¤Ï¡¢odorant¡Ê½µ¤Êª¼Á¡Ë¤Ède¡ÊÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Î°ÕÌ£¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¾Ã½ºÞ¤äËÉ½ºÞ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÎ½¥±¥¢¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÂÎ½ËÉ»ßºÞ¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÂÎ½¤òËÉ¤¤¤À¤êÍÞ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡×Á´ÈÌ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂÎ½¤òËÉ¤¤¤À¤êÍÞ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥ÈÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖËÉ½ºÞ¡§ÂÎ½¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤È¡Ö¾Ã½ºÞ¡§È¯À¸¤·¤¿ÂÎ½¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤Î2¤Ä¤ËÂçÊÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ëÀ©´ÀºÞ¤Ï¡¢ÂÎ½¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ë¤â¤Î¡¢¤Ä¤Þ¤êËÉ½ºÞ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢À©´ÀºÞ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ½¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À©´ÀºÞ¤¬È¯´À¤òÍÞ¤¨¤ë¼ç¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈéÉæÉ½ÌÌ¡Ê³Ñ¼ÁÁØ¡Ë¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÄù¤á¤ë¼ýÚÌºîÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢´À¤Î½Ð¸ý¤Ç¤¢¤ë´ÀÁ£¤ò¶¹¤á¤ë¡×¡ÖÌôºÞ¤¬¥×¥é¥°¡ÊÀò¡Ë¤òÀ¸À®¤·´ÀÁ£¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë¡×¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¤Þ¤«¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¼ýÚÌºîÍÑ¡×¡¢¡Ö¥¹¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥×°Ê³°¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥í¡¼¥ë¥ª¥ó¤Ê¤É¡Ë¤Ï´ÀÁ£¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÇÈ¯´À¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Íý²ò¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÔÈÎ¤ÎÀ©´ÀºÞ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥¤¥½¥×¥í¥Ô¥ë¥á¥Á¥ë¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡¢¥È¥ê¥¯¥í¥µ¥ó¡¢¥Ï¥í¥«¥ë¥Ð¥ó¡¢±ö²½¥Ù¥ó¥¶¥ë¥³¥Ë¥¦¥à¤È¤¤¤Ã¤¿»¦¶ÝÀ®Ê¬¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À©´ÀºîÍÑ¤Ç´À¤ÎÊ¬Èç¤òÍÞ¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤Ë¤ª¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÈéÉæ¾ïºß¶Ý¤ÎÆ¯¤¤ò¼å¤á¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À©´ÀºÞ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç´À½¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö´À¤ò¤«¤¤¤¿È©¤Ë¥·¥å¡¼¥Ã¤È°ì¿á¤¡×¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢À©´ÀºÞ¤ÏËÉ½ºÞ¤Î°ì¼ï¡¢¤Ä¤Þ¤êÂÎ½¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´û¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â´À½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÈ¯´À¤òÍÞ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢´À¤ò¾Ã¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÀ©´ÀºÞ¤Ï¡¢Îä´¨¸ú²Ì¤¬¤¢¤êÎä¤¿¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤«¤é¤È´À¤ò¤«¤¤¤¿¸å¤Ë»È¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ½Í½ËÉ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤Ã¤«¤¯À©´ÀºÞ¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿¤êÂÎ½¤¬È¯À¸¤·¤¿¸å¤ÇÀ©´ÀºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ê¹Ô°Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿¤êÂÎ½¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ä¥Ü¥Ç¥£¥·¡¼¥È»ÈÍÑÄ¾¸å¤È¤¤¤Ã¤¿ÈéÉæÉ½ÌÌ¤¬À¶·é¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À©´ÀºÞ¤Ï¤½¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡Ö½¤¤º®¤¸¤ê¡×
¤Þ¤¿¡¢À©´ÀºÞ¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ëè²ó´°àú¤Ë´À½¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÆü¤Î³èÆ°¤äÂÎÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´À½¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¹á¤ê¤Î¶¯¤¤À©´ÀºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´À¤Î½¤¤¤Èº®¤¸¤êÉÔ²÷¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¸Ä¿ÍÅª¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À©´ÀºÞ¤òÁª¤ÖºÝ¤ÏÌµ¹áÀ¤äÈù¹áÀ¤ÎÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆ±¤¸ÍýÍ³¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë´À½¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¹á¤ê¤Î¶¯¤¤À©´ÀºÞ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢½¤¤º®¤¸¤ê¤ÎÅÀ¤«¤é¤âÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö´À½¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀ¸³è½¬´·
ºÇ¸å¤Ë¡¢À©´ÀºÞ¤Î»ÈÍÑ¤ÈÊ»¤»¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç´À½¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë4¤Ä¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï³°½ÐÃæ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿ºÝ¤ÏÊüÃÖ¤»¤º¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥·¡¼¥È¤ÇÂÎ¤ò¿¡¤¯¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥·¡¼¥È¤Ï´À¤òÄ¾ÀÜ¿¡¤¤È¤ê¡¢´À½¤ÎÈ¯À¸¤òÊªÍýÅª¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½¤¤¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ëÈé»é¤ä³Ñ¼Á¤âÆ±»þ¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢»¦¶ÝºîÍÑ¤ÇÈéÉæ¾ïºß¶Ý¤Î³èÆ°¤ò¼å¤á¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥·¡¼¥È¤Ï´À¤äÈé»é¤È°ì½ï¤ËÀ©´ÀºÞ¤â¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥·¡¼¥È¤ÎÌôºÞ¤¬´¥¤¤¤Æ¤«¤éºÆÅÙÀ©´ÀºÞ¤òÅÉÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤¦°ì¤ÄÆüÃæ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥Ä¤äÈ©Ãå¤òÃåÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¸´¥¤¡×¤È¸À¤¦¤ÈÀöÂõÄ¾¸å¤Î°áÉþ¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë½¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃåÍÑÃæ¤Ë´À¤ä±«¤ÇÇ¨¤ì¤¿°áÉþ¤«¤é¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸å¼Ô¤Î¥±¡¼¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¡ÖÌá¤êÀ¸´¥¤½¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯À©´ÀºÞ¤ä¥Ü¥Ç¥£¥·¡¼¥È¤ÇÂÎ¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë´À½¤òÍÞ¤¨¤Æ¤â¡¢°áÉþ¤Î¤»¤¤¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é´À½¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´À¤Ç¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢°áÉþ¤¬½¤¤¤òÈ¯¤¹¤ëÁ°¤ËÃåÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂØ¤¨¤ÎÉþ¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ÖÌá¤êÀ¸´¥¤½¡×¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÀöÂõ½Ñ
¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀöÂõ¤ÈÆþÍá¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´À½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÎÀöÂõ¤Ï¡¢°áÉþ¤«¤éÁ°½Ò¤ÎÀ¸´¥¤½¤äÌá¤êÀ¸´¥¤½¤òÈ¯À¸¤·¤Å¤é¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î½¤¤¤ÎÈ¯À¸¸¶°ø¤Ï³µ¤ÍÂÎ½¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¡´À¤äÈé»é¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀö¤¤Íî¤È¤¹¤³¤È¡×¡Ö¢°áÉþ¤Ë»¨¶Ý¤òÈË¿£¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Î2¤Ä¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¤Ë¤Ï¡¢Èé»é¤òÍî¤È¤¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¢¥ë¥«¥êÀ¤ÎÀöºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¢¤Ë¤Ï¡¢ÃåÍÑ¸å¤ËÄ¹»þ´ÖÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤½¤Î´Ö¤Ë°áÉþ¤Ç»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Ãå½ª¤ï¤Ã¤¿°áÉþ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯ÀöÂõ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢£½ë¤¤Æü¤â¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤
ºÇ¸å¤ËÆþÍá¤Ç¤¹¡£²Æ¤Î½ë¤¤Æü¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¤³¤È¤Ç´À¤äÈé»é¤È¤¤¤Ã¤¿´À½¤ÎºàÎÁ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀö¤¤Íî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤Ï¡¢´À¤äÈé»é¤òÍî¤È¤¹½ü»éÎÏ¤Î¹â¤µ¤È¡¢ÈéÉæ¾ïºß¶Ý¤ÎÆ¯¤¤ò¼å¤á¤ë»¦¶Ý¸ú²Ì¤Î¹â¤µ¤ÇÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¸Íý¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ëÈ¯´À¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤È¯À¸¤¹¤ë¡Ö´À½¡×¤ÏÃ¯¤«¤é¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÈ¯À¸¤¹¤ëÂÎ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À©´ÀºÞ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿´ÊÃ±¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç´À½¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤½¤ì¤é¤òÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢´À¤Î½¤¤¤òµ¤¤Ë¤»¤º²Æ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
ÀÐÅÄ æÆÂÀ¡Ê¤¤¤·¤À¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë
¥ª¥É¥ì¡¼¥ÈÂåÉ½¡¢½µ¤È½Äê»Î
°ì¶¶Âç³Ø½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¸å¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¡Ö½µ¤È½Äê»Î¡×¤ò¼èÆÀ¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¼«¿È¤¬ÂÎ½¤ÇÇº¤ó¤À·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤ËÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤º¤ËÂÎ½¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤ò·è°Õ¡£³°Éô¸¦µæµ¡´Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò·Ð¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤â²ñ¤ï¤º¤ËÀìÌç²È¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÂÎ½¤ÎÍ¹Á÷¸¡ºº¥¥Ã¥È¡Öodorate¡×¤ò³«È¯¡£·î100¿Í°Ê¾å¤ÎÂÎ½¤òÉ¾²Á¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥ª¥É¥ì¡¼¥ÈÂåÉ½¡¢½µ¤È½Äê»Î ÀÐÅÄ æÆÂÀ¡Ë