¼«Ì±¡¦º£°æ³¨Íý»Ò»á¡¡£Ä£Í¤ÇÆÏ¤¤¤¿ÈðëîÃæ½ý¤ò¸ø³«¡Ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¤Ç¤Î³¤³°¸¦½¤¤ËÈãÈ½»¦ÅþÃæ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Îº£°æ³¨Íý»Ò»²±¡µÄ°÷¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£³¤³°¸¦½¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ»á¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀèÆü¡¢¼«Ì±ÅÞ½÷À¶É¤Ï³¤³°¸¦½¤¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£°æ»á´Þ¤àÁíÀª£³£¸¿Í¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤É¤Î»ë»¡¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ê£²£³Æü¤Îº£°æ»á¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤«¤é¡Ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æ»á¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤â¸½ÃÏ¤«¤éÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ò¤¹¤ë£Ä£Í¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö£Ä£Í¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢»à¤Ì¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇº¤ß¡¢¶ì¤·¤ß¡¢»×¤¤µÍ¤á¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡££Ó£Î£Ó¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡£¡Ö»à¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿£Ä£Í¤Î²èÁü¤òÅºÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ëÊý¡¹¤Î¤³¤È¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£º£²ó¤Î³¤³°»ë»¡¤Ë¤Ï¡ÖÊª¸«Í·»³¤ä¤í¡×¡Ö°ìÈÌ½îÌ±¤Î¸½¾õ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¹ñÌ±¤¬º¤¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë»ë»¡¤Ê¤ó¤Æ¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤·¤í¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£