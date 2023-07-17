ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç£²¤«·î¤âÉºÎ®¤·¤¿ÃËÀ¤¬µß½õ¤µ¤ì¤ë¡¡À¸Â¸¤ÎÈë·í¤Ï±«¿å¤ÈÀ¸µû
¡¡¥Ü¡¼¥È¤Ç£²¤«·î¤âÂÀÊ¿ÍÎ¤òÉºÎ®¤·¤¿ÃËÀ¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£¹¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬£±£¶Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥·¥É¥Ë¡¼½Ð¿È¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥·¥ã¥É¥Ã¥¯»á¡Ê£µ£±¡Ë¤È°¦¸¤¥Ù¥é¤Ï£´·î¡¢¥á¥¥·¥³¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ÈÎ¹¹Ô¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£¿ô½µ´Ö¸å¡¢Íò¤Ç¥Ü¡¼¥È¤¬Â»½ý¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤òÉºÎ®¡£ÅÅ»Òµ¡´ï¤¬²õ¤ì¤Æ¤É¤³¤Ë¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º¡¢¶á¤¯¤Ë³¤´ß¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢£²¤«·î¤âÉºÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥á¥¥·¥³²¤Ç¥Þ¥°¥íµùÁ¥¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢µß½õ¤µ¤ì¤¿¡£·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥·¥ã¥É¥Ã¥¯»á¤Ï¡Ö³¤¾å¤ÇÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ê»îÎý¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤´Ö°ì¿Í¤Ç³¤¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µÙÂ©¤È¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤È¤Æ¤â·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸Â¸¤ÎÈë·í¤Ï±«¿å¤ÈÀ¸µû¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÃÈ¤«¤¤ÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±«¤¬¹ß¤ê¡¢°û¤ß¿å¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¡£Äà¤ê¶ñ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µû¤ò³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£´í¸±¤Ê¤Î¤ÏÄ¾¼ÍÆü¸÷¤ÈÃ¦¿å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥È¤ÎÅ·³¸¤Î²¼¤ÇÄ¾¼ÍÆü¸÷¤òÈò¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÉºÎ®¡¦µß½Ð·à¤Ï¥È¥à¡¦¥Ï¥ó¥¯¥¹¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¢¥¦¥§¥¤¡×¡Ê£²£°£°£°Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ë¤¿¤È¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£