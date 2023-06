新幹線の最高時速が約300キロと言われる世の中で、トヨタのオフロード車、ランドクルーザーで時速536キロもの猛スピードで走行したとして、スピード違反の罰金通知書を受け取ったという男性が現れた。この罰金通知書は2014年発行のものだが、今年6月にSNSに投稿されて話題になると、南アフリカのネットニュースメディア『South African』などが取りあげた。

6月6日、南アフリカ・ボックスバーグ(Boksburg)にあるランドクルーザーの売買や部品の販売等を手がける会社『HULK 4X4 Suspensions & Landcruiser boys』のFacebookに「公式で世界一速いランドクルーザーを所有している」と記して、1枚の写真が投稿された。この写真は、交通違反の罰金通知書で、ナミビアのウィントフック(Windhoek)に住むスミスさんに宛てたものだ。内容は、2014年1月31日に法定速度60キロの道路を時速536キロで走ったことによるスピード違反の通知だった。

明らかにオービス(速度違反自動取締装置)のミスと思われるが、時速500キロというと、リニアモーターカーの走行レベルであり、1秒で約140メートル進む超速の世界である。この速さでウィントフックの町中を走れば大事故は必至、ありえない状況だと考えられるが、これはウィントフックが発行している公式の通知書のようだ。

ちなみにトヨタ・ランドクルーザーの公式サイトによると、最高速度は時速180キロとのことで、エンジンを取り替えない限り時速500キロ以上もの速度を出すのは不可能だろう。

この画像が投稿されると、1週間で1万4千人以上の人が反応、3千件以上のコメントが投稿された。「ジェットエンジンで動いているのか?」「さすがだよ。ランドクルーザーが1番さ!」「F1に出るべき」などさまざまなコメントが見受けられる。

この違反による罰金は4000ナミビアンドル(約3万円)で、支払期限は2014年5月20日となっているが、実際に支払われたかどうかは不明である。

