¥¬¡¼¥·¡¼ÂáÊá¤Ï¸«¤»¤·¤á¤«¡¡»¦¿ÍÈÈ¤ÈÆ±Åù¡ÖÀÖ¼êÇÛ¡×¤Ë¤Ë¤¸¤àÅö¶É¤ÎËÜµ¤ÅÙ
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ï¸«¤»¤·¤á¤Ê¤Î¤«¡££Õ£Á£Å¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë¤Î¥É¥Ð¥¤¤Ë¤¤¤ì¤ÐÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤Ï¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¹«´Ö¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¤Ï£µÆü¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá´ü¤ËÂÐ±þ¤·µ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°µº¤Ë½ý¤ò¿¼¤á¤ë»ö¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¤Ë¡£Ç¤°Õ»ö¾ðÄ°¼è¤âÍ¤êÆÀ¤¿¤·¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷½üÌ¾½èÊ¬¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡£Æ±ÍÍ¤Î»ØÅ¦¤ÏµªÆ£Àµ¼ùÊÛ¸î»Î¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È½ÃÇ¥ß¥¹¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¬¡¼¥·¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ¯¼£²È½÷»Ò£´£¸ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤À¤Ã¤¿Î©²Ö¹§»Ö»á¤Ï¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤±¤ÉËÜ¿Í¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¿¤ÀÀ®ÅÄ¤ËÃå¤¤¤¿¤È¤¤ËÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¿Í¤¬¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·º»öÁÊ¾ÙË¡¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤ÆÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¾æÉ×¤Ê¤Ï¤º¤Î¥É¥Ð¥¤¤«¤é¥¬¡¼¥·¡¼¤¬µ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡£Î©²Ö»á¤Ï¡Ö¡Ê¹ñºÝ¼êÇÛ¤¬¡ËÀÖ¼êÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÄ¼êÇÛ¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢ÀÖ¼êÇÛ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë»¦¿ÍÈÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ê¤Î¤«·Ù»¡Ä£¤Ê¤Î¤«¡¢¥×¥é¥¤¥É¤«¤±¤ÆÀÖ¼êÇÛ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ý¡¼¥ë¡Ê¹ñºÝ·º»ö·Ù»¡µ¡¹½¡Ë¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ¨¤²ÆÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È·Ù»¡Åö¶É¤Î°Ò¿®¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸«¤»¤·¤á¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¸å¥É¥Ð¥¤¤Ë¤µ¤¨Æ¨¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÊÑ¤ÊÁ°Îã¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥É¥Ð¥¤¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¤À¤«¤é¡¢¸«¤»¤·¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¸¤ã¤¢¤³¤ì¤Ç¥É¥Ð¥¤¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤¬¸º¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÈùÌ¯¤À¤±¤É¡¢°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡º£¸å¡¢Î©²Ö»á¤Ï¥¬¡¼¥·¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊÝ¼á¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊÝ¼áÀÁµá¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ä¥á¸¡¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºÆÂáÊá¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê»þ´ü¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£