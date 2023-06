両親の愛を一身に受けて育ってきた2歳男児に弟が誕生し、病院で初対面を果たした。しかし兄弟の対面は母が期待していた“美しい瞬間”とは程遠く、兄は弟を頑なに拒否したのだった。弟へのやきもち(?)が生み出した可愛らしい映像とともに、豪ネットメディア『Kidspot』などが伝えた。

オーストラリアのニューサウスウェールズ州バイロンベイに住むモデルのエリス・ノウルズさん(Elyse Knowles、30)は5月18日、病院で次男ザーイ君(Zaii)を出産した。

エリスさんは2021年2月、婚約者ジョシュ・バーカーさん(Josh Barker)との間に長男サニー君(Sunny、2)を迎えており、兄弟は病院で初対面を果たした。

当時の様子はカメラが捉えており、エリスさんが5月25日にInstagramに動画を投稿すると、サニー君が弟を頑なに“拒否”する姿に注目が集まった。

動画には「9か月間、サニーが赤ちゃんと対面する美しい瞬間を頭の中に描いてきたの。でもサニーは弟を受け入れなかったわ。この動画が証拠よ」と言葉が添えられており、小さな赤ちゃんを抱っこするジョシュさんの隣にサニー君が座っているのが見て取れる。

するとジョシュさんは、何かを口に入れモゴモゴさせているサニー君に「この赤ちゃんはママのお腹の中にいたんだよ。覚えているかい?」と囁くように語りかける。

父に質問されたサニー君は一応、弟に目をやってはいるが、機嫌が悪いのは一目瞭然だ。眉間にしわを寄せ、すぐそばにいるエリスさんを指差して何かを訴え始めた。

実はサニー君、「それを(お腹に)戻してよ!(Put it back!)」と繰り返していたのだが、ジョシュさんは混乱している様子で、エリスさんに「(赤ちゃんを)戻してと言っているのよ」と指摘されている。

サニー君はその後も赤ちゃんを抱くジョシュさんを手で押し返すような仕草を見せ、ジョシュさんに「この子は君の弟なんだよ」と諭されている。

しかしながらサニー君は頑なに「(赤ちゃんを)戻してよ!」と真剣な表情で繰り返し、エリスさんから「その子をお腹に戻すことはできないのよ」と言われて不服そうだ。

ジョシュさんはそんなサニー君のそばに赤ちゃんを近づけてみるが、サニー君は身体を反対側に向けて思いっきり拒絶しており、エリスさんが「まさかこんなことになるなんて思いもしなかったわ」と呟いている。

ジョシュさんはその後、サニー君に「それじゃ、この子を誰かにあげてしまわないといけないかな」と冗談を交えて話しかけるも、サニー君は弟をジッと見つめ、何やら思いにふけっているようだった。

なおこの動画と同時に、サニー君が弟を膝の上にのせて抱っこする写真が投稿されており、弟を受け入れ、すでに優しいお兄ちゃんの顔になっていた。

ちなみにエリスさんの投稿には、次のようなコメントが寄せられた。

「私の息子も妹が生まれた時、1週間でこう言ったわ。『この子を病院に返してよ』ってね。」

「ハハハ。商品と一緒。『これを返品したいのだけど…』って感じだよね。」

「これが正直な子供の気持ちなのだろうね。弟妹に初めて会う時っていつも笑いあり、涙あり。」

「きっと2人は大の仲良しになると思うよ。」

「この子はもう、弟のことが大好きになっているはず!」

「これは最高に可愛いね!」

「パパはどことなくぎこちないけど、ママは肝が据わっているね!」

「今は子育てが大変でも、こんな時期はあっという間に過ぎていく。楽しんで!」

画像は『Elyse Knowles 2023年5月25日付Instagram「One week with our little Gumnut.」、2023年5月15日付Instagram「Maybe our last family pic of 3」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)