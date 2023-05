ヤンキー・スタジアムで現地時間23日、MLB(メジャーリーグベースボール)の試合中にリスが現れ、観客の目の前を疾走する瞬間がカメラに捉えられた。当時の動画がSNSに投稿されると、瞬く間に800万回超の再生回数を記録。リスが現れたという珍しい光景だけでなく、スローモーションで再生された観客のリアクションに注目が集まった。米ニュースメディア『USA TODAY』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

話題のリスは、米ニューヨーク州ニューヨーク・ブロンクス区にあるヤンキー・スタジアムで行われた、ニューヨーク・ヤンキース対ボルチモア・オリオールズの試合中に現れた。最初にリスが目撃されたのはニューヨーク・ヤンキースのブルペンで、外野の方へ移動したリスは壁を登り、最前列にいた観客たちの目の前を疾走し始めた。

当時の様子を捉えた映像には、観戦していたファンの目の前をリスが走り抜ける様子が映っている。リスは大勢の人々や大きな音に驚いたのか、慌てて逃げるようにして走っていく。しかし壁の表面がツルツルとした素材だったため、リスは足を滑らせてしまい、8.5フィート(約2.5メートル)の高さから落下した。

リスが現れた瞬間を捉えたこの動画が、MLBの公式Twitterで公開されると、800万回超の再生回数を記録するほど反響を呼んだ。スタジアムにリスが迷い込むという珍しい光景だけでなく、スローモーションで再生された観客たちのリアクションにも注目が集まっている。突然現れたリスに対して、大きく目を見開く人や思わず身を縮める人、リスを指さして驚く人、興味なさそうに落ち着いてリスを目で追う人などが映っており、個性豊かな表情が大勢の笑いを誘った。

コメント欄には「色々な感情が映っているね」「観客の顔が面白すぎる」「このリアクションは最高だ」「これは今まで一度もリスを見たことがない人たちの反応だよ」「クマが現れた時みたいなリアクションだね」などといった声が寄せられており、さらに「カメラマンの撮影スキルがすごい」と絶妙な瞬間を捉えたカメラマンにも称賛の声が届いた。

なお試合は10回裏でニューヨーク・ヤンキースが勝ち越し、6対5でボルチモア・オリオールズを下した。

ちなみに2019年にも、2日連続でMLBの試合中にリスが姿を現したケースが発生し、話題を呼んでいた。

画像は『New York Post 2023年5月23日付「Yankees fans stunned by squirrel during game vs. Orioles」(Charles Wenzelberg / New York Post)』『MLB 2023年5月23日付Twitter「That was nuts!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)