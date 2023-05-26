¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡×¤òÇã¤Ã¤ÆÌó2¥«·î¡¢·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡©
¥á¥ë¥«¥ê¤Î»Ò²ñ¼Ò¥á¥ë¥³¥¤¥ó¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¤Î¼è°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é2¥«·î¤¢¤Þ¤ê¡£É®¼Ô¤â3·î¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¼è°ú¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5·î¸½ºß¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥á¥ë¥«¥ê¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¼è°ú¤ÎÆÃÄ§¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¶â³Û¸ø³«¡§2¥«·îÊÝÍ¤·¤¿¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡£¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡Û
¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é2¥«·î¶¯¤Ç30Ëü¿ÍÆÍÇË¥á¥ë¥«¥ê¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¼è°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢Á´¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯3·î16Æü¡£Ìó2¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿5·î¸åÈ¾»þÅÀ¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï30Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Î°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¸ýºÂ¿ô¤Ï¸½ºßÌó680Ëü¸ýºÂ¡Ê2023Ç¯5·î2Æü¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¡Ë¡£Ä¾¶á1Ç¯´Ö¡Ê2022Ç¯4·î¡Á2023Ç¯3·î¡Ë¤Î·î´Ö¸ýºÂÁý²Ã¿ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÏÌó7Ëü¸ýºÂ¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¶È¶¨²ñ °Å¹æ»ñ»º¼è°ú·î¼¡¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¡Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2¥«·î¤Ç30Ëü·ï¤Ï°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥á¥ë¥«¥ê¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ê¤¼¥á¥ë¥«¥ê¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¼è°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É®¼Ô¤Ê¤ê¤ËÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥á¥ë¥«¥ê¤ÎÇä¾å¶â¤ò»ñ¶â¤Ë¤Ç¤¤ë
¤Þ¤ºÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÉÔÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òÇä¤Ã¤¿Çä¾å¶â¤ò¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¹ØÆþ¤Î»ñ¶â¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¼«¿È¤â¡¢Çä¾å¶â¤ò¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¹ØÆþ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ë¥«¥ê¤ÎÍ§Ã£¾·ÂÔ¤Ê¤É¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¹ØÆþ»ñ¶â¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£1±ß¤«¤é¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ë
¥á¥ë¥«¥ê¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ï1±ß¤«¤é¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤ÎÇä¾å¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼è°ú¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Çä¾å¶â¤Î°ìÉô¤ò¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¹ØÆþ¤Ë»È¤¦¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç»ñ¶â´ÉÍý¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò2¥«·îÊÝÍ¡£·ë²Ì¤Ï¡©É®¼Ô¤¬¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òºÇ½é¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3·î15Æü¡£¶â³Û¤Ï3000±ßÊ¬¤Ç¤¹¡£
5·î24Æü»þÅÀ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢4619±ß¡£¡Ü321±ß¤Ç¤¹¡£4619±ß¤È4300±ß¤Îº¹³Û¤Ï319±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢321±ß¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ë¤È2±ßÂ¿¤¤·×»»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡ÊÇãÃÍ¤ÈÇäÃÍ¤Î²Á³Êº¹¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¥×¥é¥¹¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÍÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çº£¸å¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¼è°ú¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ê°Å¹æ»ñ»º¡Ë¤Ë¤è¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥á¥ë¥«¥ê¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²¾ÁÛÄÌ²ß¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÉÔÍÑÉÊ¤òÇä¤Ã¤¿¤ª¶â¤Î°ìÉô¤ò¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¹ØÆþ¤Ë»È¤¦¤Î¤â¡Ö¤¢¤ê¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
(Ê¸:Àîºê ¤µ¤Á¤¨)