26日午後7時3分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、茨城県の神栖市、千葉県の銚子市と旭市です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□茨城県

神栖市

□千葉県

銚子市 旭市

■震度4

□茨城県

茨城鹿嶋市 潮来市 稲敷市

行方市 鉾田市 河内町

ひたちなか市 小美玉市 茨城町

□千葉県

東金市 匝瑳市 香取市

山武市 多古町 東庄町

九十九里町 芝山町 横芝光町

成田市 印西市

■震度3

□茨城県

土浦市 茨城古河市 石岡市

結城市 龍ケ崎市 下妻市

常総市 取手市 牛久市

つくば市 守谷市 筑西市

坂東市 かすみがうら市 桜川市

つくばみらい市 美浦村 阿見町

利根町 水戸市 日立市

常陸太田市 高萩市 北茨城市

笠間市 那珂市 大洗町

城里町 東海村

□千葉県

茂原市 大網白里市 神崎町

一宮町 睦沢町 長生村

白子町 長柄町 長南町

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区

市川市 船橋市 松戸市

野田市 千葉佐倉市 習志野市

柏市 市原市 流山市

八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市

浦安市 四街道市 八街市

白井市 富里市 酒々井町

栄町 館山市 木更津市

勝浦市 鴨川市 君津市

いすみ市 大多喜町 鋸南町

□宮城県

丸森町

□福島県

郡山市 白河市 須賀川市

国見町 鏡石町 泉崎村

中島村 矢吹町 玉川村

古殿町 いわき市 南相馬市

双葉町

□栃木県

大田原市 小山市 真岡市

下野市 益子町 市貝町

芳賀町 高根沢町

□埼玉県

加須市 鴻巣市 久喜市

さいたま大宮区 さいたま中央区 さいたま南区

さいたま緑区 川口市 春日部市

草加市 越谷市 蕨市

戸田市 八潮市 富士見市

三郷市 幸手市 吉川市

白岡市 川島町 宮代町

杉戸町 松伏町

□東京都

東京千代田区 東京墨田区 東京江東区

東京大田区 東京荒川区 東京板橋区

東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区

□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜西区

横浜中区 横浜保土ケ谷区 横浜港北区

横浜戸塚区 横浜緑区 横浜都筑区

川崎川崎区 川崎宮前区 平塚市

二宮町

□新潟県

南魚沼市

□山梨県

忍野村

■震度2

□茨城県

八千代町 五霞町 境町

常陸大宮市 大子町

□千葉県

富津市 袖ケ浦市 南房総市

御宿町

□宮城県

白石市 名取市 角田市

岩沼市 蔵王町 大河原町

宮城川崎町 亘理町 山元町

登米市 栗原市 大崎市

色麻町 涌谷町 宮城美里町

仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区

石巻市 東松島市 松島町

利府町 大郷町

□福島県

福島市 二本松市 田村市

福島伊達市 本宮市 桑折町

川俣町 大玉村 天栄村

西郷村 棚倉町 矢祭町

塙町 鮫川村 石川町

平田村 浅川町 相馬市

福島広野町 楢葉町 富岡町

川内村 大熊町 浪江町

新地町 喜多方市 只見町

南会津町 西会津町 猪苗代町

会津坂下町 湯川村 会津美里町

□栃木県

日光市 矢板市 那須塩原市

塩谷町 那須町 宇都宮市

足利市 栃木市 佐野市

鹿沼市 栃木さくら市 那須烏山市

上三川町 茂木町 壬生町

野木町 栃木那珂川町

□埼玉県

熊谷市 行田市 東松山市

羽生市 深谷市 吉見町

埼玉美里町 さいたま西区 さいたま北区

さいたま見沼区 さいたま桜区 さいたま浦和区

さいたま岩槻区 川越市 所沢市

狭山市 上尾市 入間市

朝霞市 志木市 和光市

新座市 桶川市 北本市

蓮田市 坂戸市 鶴ヶ島市

ふじみ野市 伊奈町 埼玉三芳町

毛呂山町

□東京都

東京中央区 東京港区 東京新宿区

東京文京区 東京台東区 東京品川区

東京目黒区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京中野区 東京杉並区 東京豊島区

東京北区 東京練馬区 八王子市

立川市 武蔵野市 三鷹市

東京府中市 調布市 町田市

小金井市 小平市 日野市

東村山市 国分寺市 狛江市

東大和市 清瀬市 東久留米市

武蔵村山市 多摩市 稲城市

西東京市 瑞穂町

□神奈川県

横浜南区 横浜磯子区 横浜金沢区

横浜港南区 横浜旭区 横浜瀬谷区

横浜栄区 横浜泉区 横浜青葉区

川崎幸区 川崎中原区 川崎高津区

川崎多摩区 川崎麻生区 横須賀市

鎌倉市 藤沢市 茅ヶ崎市

逗子市 三浦市 大和市

海老名市 座間市 綾瀬市

葉山町 寒川町 相模原緑区

相模原中央区 相模原南区 小田原市

秦野市 厚木市 伊勢原市

南足柄市 中井町 神奈川大井町

松田町 山北町 湯河原町

愛川町 清川村

□新潟県

長岡市 三条市 柏崎市

加茂市 見附市 刈羽村

新潟南区

□山梨県

富士吉田市 山中湖村 富士河口湖町

甲府市 南アルプス市 山梨北杜市

笛吹市 中央市 富士川町

□岩手県

普代村 盛岡市 矢巾町

□山形県

鶴岡市 酒田市 三川町

遊佐町 上山市 村山市

天童市 中山町 河北町

西川町 米沢市 南陽市

高畠町 山形川西町 白鷹町

□群馬県

沼田市 前橋市 高崎市

桐生市 伊勢崎市 太田市

館林市 渋川市 安中市

みどり市 吉岡町 板倉町

群馬明和町 大泉町 邑楽町

□長野県

諏訪市 茅野市 佐久市

長野南牧村 軽井沢町

□静岡県

伊豆市 伊豆の国市 東伊豆町

河津町 松崎町 沼津市

三島市 富士宮市 富士市

御殿場市 小山町

■震度1

□宮城県

七ヶ宿町 村田町 柴田町

気仙沼市 宮城加美町 仙台太白区

仙台泉区 塩竈市 富谷市

七ヶ浜町 大和町 大衡村

□福島県

小野町 葛尾村 飯舘村

会津若松市 磐梯町 福島金山町

□埼玉県

本庄市 滑川町 嵐山町

小川町 鳩山町 ときがわ町

東秩父村 埼玉神川町 上里町

飯能市 日高市 越生町

秩父市 横瀬町 皆野町

長瀞町 小鹿野町

□東京都

昭島市 国立市 福生市

羽村市 青梅市 あきる野市

日の出町 檜原村 神津島村

伊豆大島町 東京利島村 新島村

三宅村 御蔵島村

□神奈川県

大磯町 開成町 箱根町

真鶴町

□新潟県

小千谷市 十日町市 魚沼市

田上町 出雲崎町 新潟北区

新潟東区 新潟中央区 新潟江南区

新潟秋葉区 新潟西区 新潟西蒲区

新発田市 村上市 燕市

五泉市 阿賀野市 胎内市

弥彦村 阿賀町 上越市

□山梨県

都留市 大月市 上野原市

道志村 西桂町 鳴沢村

小菅村 丹波山村 韮崎市

甲斐市 甲州市 市川三郷町

身延町 昭和町

□岩手県

宮古市 久慈市 大船渡市

釜石市 住田町 花巻市

北上市 遠野市 一関市

奥州市

□山形県

庄内町 寒河江市 東根市

尾花沢市 山形朝日町 大江町

山形小国町 新庄市 最上町

舟形町 大蔵村

□群馬県

中之条町 東吾妻町 片品村

川場村 みなかみ町 藤岡市

富岡市 榛東村 神流町

甘楽町 玉村町

□長野県

松本市 上田市 小諸市

小海町 長野川上村 御代田町

立科町 下諏訪町 富士見町

原村 坂城町 飯田市

飯島町 長野高森町 木曽町

□静岡県

熱海市 伊東市 西伊豆町

函南町 裾野市 静岡清水町

長泉町 静岡葵区 静岡駿河区

静岡清水区 焼津市 藤枝市

磐田市 袋井市 菊川市

□青森県

八戸市 六戸町 おいらせ町

青森南部町 階上町

□秋田県

潟上市 井川町 秋田市

由利本荘市 にかほ市 横手市

大仙市 仙北市

□岐阜県

中津川市

□愛知県名古屋港区 名古屋守山区 飛島村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。