¥¥ó¥×¥ê£³¿ÍÃ¦Âà¤Ç¡Ä¡Ø¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£×£Å£Â¡Ù¥µ¡¼¥Ð¡¼Íî¤Á¡¡¥Õ¥¡¥óÈáÄË¡Ö¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡×¡Ê¥¥ó¥×¥ê¡Ë¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬£²£²Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡££³¿Í¤¬Æ±Æü¡¢²ñ°÷À©¤Î¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£×£Å£Â¡×¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¬µÞÁý¡£¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥¢¥é¡Ê¥¥ó¥×¥ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¡ËÃ²¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³¿Í¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢»ÄÎ±¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¤âÃ¦Âà¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡££µ¿Í¥¥ó¥×¥êºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þ¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¥À¥¦¥ó¡£¶ÛµÞ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤âÀÜÂ³¤·¤Å¤é¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥ÐÍî¤Á¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¡£
¡¡¥Æ¥£¥¢¥é¤¬¶²¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¦Âà¡õÂà½êÍâÆü¤Î£²£³Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£¸á¸å£±£±»þ¤ò²á¤®¤Æ¤âà¥µ¥ÐÍî¤Áá¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤»¤á¤ÆÍâÆü¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»Ä¤·¤Æ¡×¡Ö¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÎÈáÄË¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£