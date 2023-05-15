Áðù¬¡¢»³P¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Äà¼¤á¥¸¥ã¥Ëá¶Ó¸ÍÎ¼¤¬¥É¥é¥Þ¤ËÉü³è¡ª´üÂÔ¤ÎÀ¼¤Î±¢¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¡Ö¿´ÇÛ»ö¡×
¡ÖËÍ¼«¿È¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Þ¤ËËÍ¤Ë¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤È¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
£¸Æü¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹LIVE ! ¤æ¤¦5»þ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¶Ó¸ÍÎ¼(38)¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÂà½ê¸å½é¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¶Ó¸Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï14Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø²ÈÂ²¤À¤«¤é°¦¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°¦¤·¤¿¤Î¤¬²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¡Ù(Á´10²ó¡¦NHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢BS4K)¤À¡£
¡Ö¸¶ºî¤Ïºî²È¡¦´ßÅÄÆàÈþ¤¬note¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢800ËüPV¤òÃ£À®¤·¤Æ½ÐÈÇ²½¤µ¤ì¤¿¼«ÅÁÅª¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡£¼Ö¤¤¤¹¤ÎÊì¤È¥À¥¦¥ó¾É¤ÎÄï¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤¹¤®¤ëÁÄÊì¤È¤ÎÆü¡¹¡¢µÞÀÂ¤·¤¿Éã¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ëºîÉÊ¤À¤ÈÉ¾È½¤Ç¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤òÃíÌÜ¤Î¿·¿Í¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó(22)¤¬±é¤¸¡¢¶Ó¸Í¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÉã¿ÆÌò¤Ç¤¹¡×(¥É¥é¥Þ¥é¥¤¥¿¡¼)
¶Ó¸Í¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë£±Æü¡¢¡Ö¤´¾Ò²ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Î¤Ò¤È¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥É¥é¥Þ¤ÇºÊÌò¤ò±é¤¸¤ëºä°æ¿¿µª(52)¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ç14Ç¯¤Ë¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¡Ø¤´¤á¤ó¤ÍÀÄ½Õ¡ª¡Ù°ÊÍè¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÏÍ¯¤¤¤¿¡£¶Ó¸Í¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ë´î¤Ó¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç03Ç¯¤Ë¤ÏÄ«¥É¥é¡Ø¤Æ¤ë¤Æ¤ë²ÈÂ²¡Ù¤Ç¼ç±é¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤ÎÁê¼êÌò¤ò¤Ä¤È¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç08Ç¯¤Î¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Ç¤ÏÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤ËDV¤òÆ¯¤¯¸µÈà¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ß·¤µ¤ó¤¬Èà¤Î¸µ¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤¹¤È¥¹¥È¡¼¥«¡¼²½¤·¡¢¤¢¤²¤¯¤Ï¥ì¥¤¥×¤·¤ÆÇ¥¿±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥¯¥ºÃËÌò¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç19Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤òÂà½ê¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥½¥í¤Ç²»³Ú³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×(Æ±Á°)
¤½¤ó¤Êº£²ó¤Î¶Ó¸Í¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¤¢¤ëàÎ®¤ìá¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¡¢À©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½Ìò¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢À©ºîÂ¦¤â¶¦±é¼ÔÁª¤Ó¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤·¡¢¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î»öÌ³½ê¥µ¥¤¥É¤âµ¤¤ò¸¯¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ç21Ç¯¤Ë¤Ï¹á¼è¿µ¸ã¤¬¡Ø¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¡Á·Ù»ëÄ£à»Ø»¦¿ÍáÂÐºö¼¼¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï)¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç22Ç¯¤Ë¤Ï»³²¼ÃÒµ×¤¬¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù(NHK)¡¢º£Ç¯¤ÏÁð磲¹ä¤¬¡Øæ«¤ÎÀïÁè¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Î¼Â¤ËÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ä¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂçÎÌ¤ÎÂà½ê¼Ô¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤È¡¢¤Ê¤ì¤Ð¤³¤ì¤«¤é¤Ï¶Ó¸Í¤ÎÇÐÍ¥¶È¤âÁ°ÅÓÍÎ¡¹¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿´ÇÛ¤ÊÅÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶Ó¸Í¤ÎÁÇ¹Ô¤Î°¤µ¤Ç¤¹¡£10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÏÀÖÀ¾¿Î¡¢»³²¼ÃÒµ×¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàÀÖÀ¾·³ÃÄá¤ÎÌÌ¡¹¤ÈÏ»ËÜÌÚ¤äÀ¾ËãÉÛ¤ò°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç14Ç¯£¶·î¤Ë»³²¼¤¬¥«¥Ã¥×¥ë¤Î½÷À¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿ÁûÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥¸¥í¥¸¥í¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¶Ó¸Í¤¬¿ì¤Ã¤Æ°ø±ï¤ò¿á¤Ã³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡£¤È¤¯¤Ë¡Ø´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡Ù¤Î°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¹Â¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ç18Ç¯º¢¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ±ÍÂÀ¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢´Ø¥¸¥ã¥Ë¤Î¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤ËÄ«¤Î£·»þ¤Þ¤Ç°û¤ßÊâ¤¯»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ï´ØÀ¾ºß½»¤Î¿ÍºÊ¤È¤Î£²Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë´Ø·¸¤ä¡¢Ì¾¸Å²°¤Î20ºÐ¤Î½÷À¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ç°û¤ß²ñ¤ò¤·¤Æ´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òË½Ïª¤µ¤ì¡¢Ã»´ü´Ö¤Î´Ö¤Ë£²ÅÙ¤â¥Ù¥Ã¥É¼Ì¿¿¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ë¤Ï»öÌ³½ê¤â¤«¤Ê¤ê¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÀè¤â£¶·î¤Ë¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÎ¥º§¤·¤è¤¦¤è¡Ù¤ä¸ø³«ÆüÌ¤Äê¤ÎÆü±Ñ¹çºî±Ç²è¡ØCottontail¡Ù¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¶Ó¸Í¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÄÏ¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¿µ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£