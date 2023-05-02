ÊÆ»ÔÌ±¡¢700¿Í¤¬Ã¦½ÐµòÅÀ¤Ë¡¡Ì±´Ö¿Í¤Ø¤ÎÂÐ±þÃÙ¤ì¡¢ÈãÈ½¤â
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï1Æü¡¢ÀïÆ®¤¬Â³¤¯¥¹¡¼¥À¥ó¤Ç4·î29Æü¡Á5·î1Æü¤ËÊÆ¹ñ»ÔÌ±¤é700¿Í°Ê¾å¤¬Ã¦½ÐµòÅÀ¤ÎËÌÅìÉô¥Ý¡¼¥È¥¹¡¼¥À¥ó¤ËÅþÃå¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÂç»È´Û¿¦°÷¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯·³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂàÈò¡£ÆüËÜ¤ä²¤½£½ô¹ñ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¼«¹ñÌ±¤ÎÂÐ±þ¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÃæ¡¢Ì±´Ö¿Í¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î°ã¤¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥À¥ó¾ðÀª¤¬°²½¤·¤¿Åö½é¡¢Ì±´Ö¿Í¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¿È¤ò¼é¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÌ³¾Ê¤Î¥Ñ¥Æ¥ëÉûÊóÆ»´±¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÈãÈ½¤ò°Õ¼±¤·¡ÖÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀé¿Í°Ê¾å¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¤Î¥¹¡¼¥À¥ó½Ð¹ñ¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£