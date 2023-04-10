Æâ»³¹â»Ö»á¡¡°æ¾å¾°Ìï¤ÎàÉ¸Åªá¤¬²¦ºÂ´ÙÍî¤Ç¾×·â¡Ö°æ¾å¤È¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤Ï¾¡Éé¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Çµ¯¤¤¿àÂçÇÈÍðá¤¬¡¢À¤³¦¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±µé¤Ç¤Ï¡¢Á°À¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£°¡áÂç¶¶¡Ë¤¬£··î£²£µÆü¤Ë£×£Â£Ã¡õ£×£Â£Ï²¦¼Ô¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÄ©¤àÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢£¸Æü¤Ë£×£Â£Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë£±£²¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤Æ²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï°æ¾å¤È¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ë¤è¤ëàÌµÇÔÂÐ·èá¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¤ÎÆâ»³¹â»Ö»á¤â¡¢¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆâ»³¹â»Ö£Ë£Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¤¤ä¡¼¤Ã¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¿¥Ñ¥ì¥¹¡¢¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¿¥Ñ¥ì¥¹¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢²¶¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ°æ¾åÂÐ¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÎÊý¤¬²¶¤Ï¶½Ì£¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°æ¾å¤È¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤¸¤ã¡¢ËÍ¤ÏÀµÄ¾¡¢¾¡Éé¤Ï¤â¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤Ï¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡¢¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌµÇÔÂÐ·è¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤Ç¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤ËÉé¤±¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤¦¤Þ¤¯¹¶Î¬¤·¤¿¤Î¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤½¤³¤Ï¤â¤¦¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯²¶¤Ï¡¢¼¡¤Î°æ¾å¾°ÌïÂÐ¥Õ¥ë¥È¥ó¤Î»î¹ç¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¡£ÌÌÇò¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¼¡Àï¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£