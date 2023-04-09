Ä®Ä¹¤«¤é¡Ö¼¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡¾¯»Ò²½ÂÐºö¡È´ñÀ×¤ÎÄ®¡É²¬»³¸©ÆàµÁÄ®¤Ç¿¦°÷ÂçÎÌÂà¿¦
¡¡2019Ç¯¤Ë¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤¬2.95¤È¤Ê¤ê¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î¡Ö´ñÀ×¤ÎÄ®¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¬»³¸©ÆàµÁÄ®¤Ç¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Î1Ç¯´Ö¤ËÄ®Ìò¾ì¤Î¿¦°÷89¿Í¤Î¤¦¤Á10¿Í¤¬ÃæÅÓÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¿¦°÷¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢±üÀµ¿ÆÄ®Ä¹¡Ê64¡Ë¤Î¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡É¤¬ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¾×·â¤Î·ë²Ì¡ÛÂà¿¦¼Ô¤ò´Þ¤àÌò¾ì¿¦°÷¤¬Åú¤¨¤¿¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡É
¡¡ÆàµÁÄ®¤Ï¿Í¸ýÌó5700¿Í¤ÎÄ®¤À¤¬¡¢2014Ç¯¤Ë½ÐÀ¸Î¨¤¬¡Ö2.81¡×¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÊÆ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É¤Î³¤³°¤ò´Þ¤à¼«¼£ÂÎ¤ÎË¬Ìä¤ÏÇ¯´Ö50·ï¤òÄ¶¤¨¡¢º£Ç¯2·î19Æü¤Ë¤Ï¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¡×¤ò·Ç¤²¤ë´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤¬Æ±Ä®¤ò»ë»¡¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤ÎÏÃ¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Ç»Ò°é¤Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÄ®¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆàµÁÄ®¤Î¡Ö¤Ê¤®¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥Û¡¼¥à¡×¤ò»ë»¡¤·¡¢»Ò¤É¤â¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡ÊÃæ±û¡Ë¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡¤À¤¬¡¢Ä®Ìò¾ì¿¦°÷¤Î°ì¿Í¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯ÅÙ¡¢Ä®Ìò¾ì¤ÎÁ´¿¦°÷89¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¼Ô3¿Í¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢20Âå¡¢30Âå¤Î¼ã¼ê¿¦°÷¤òÃæ¿´¤Ë10¿Í¤¬ÃæÅÓÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ä¹ç¤Ç¤¤¤¨¤Ð11.2¡ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±üÄ®Ä¹ÂÎÀ©¤Î4Ç¯´Ö¤ÇÃæÅÓÂà¿¦¤·¤¿¿¦°÷¿ô¤Ï¹ç·×24¿Í¤Ç¡¢Á´¿¦°÷¿ô¤Î6.6¡ó¡£ÄÅ»³»Ô¤äÈþºî»Ô¡¢µ×ÊÆÆîÄ®¤Ê¤É¶áÎÙ¼«¼£ÂÎ¤Î¤³¤Î3¡Á5Ç¯¤ÎÃæÅÓÂà¿¦Î¨¤Ï¡¢ÆàµÁÄ®µÄ¤é¤¬Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È1¡Á2¡óÂæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆàµÁÄ®¤Î¿ô»ú¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¿¦°÷¤Î¡È¹ðÈ¯¡É¡Ö´ù¤Ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤òÃ¡¤ÉÕ¤±¡Ä¡×
¡¡¾®»ï¤Ï2022Ç¯1·îÈ¯¹Ô¤Î¡ÖÄ®Ì±Í»Ö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤òÆþ¼ê¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢Âà¿¦¼Ô¤ò´Þ¤àÌò¾ì¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö±üÄ®Ä¹¤«¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤À¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ò¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ó¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤¬8¿Í¡¢¡ÒÆ±Î½¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¡Ó¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤¬12¿Í¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò²ñµÄ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¾²¤ò½³¤ê¡ÖÃÊ¼è¤ê¤¬°¤¤¡×¤È¿¦°÷¤¬¤¤¤ëÁ°¤Ç¼¸¤é¤ì¤¿¡Ó
¡Ò¤¿¤¤¤·¤¿ÍÑ»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿Ò¤Í¤¿¤é¤¹¤´¤¤·õËë¤ÇÅÜ¤é¤ì¤¿¡£°ÊÍè¡¢¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡Ó
¡Ò»Å»ö¤Ç¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ö¼¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ó
¡ÒÃ´Åö¶ÈÌ³¤Î¤³¤È¤Ç·ã¹â¤·¡¢´ù¤Ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤òÃ¡¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡Ó
¡¡Á°½Ð¤ÎÌò¾ì¿¦°÷¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÄ®Ä¹¤ÏÅÜ¤ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿¦°÷¤Ï²¿¤«Ãý¤ì¤ÐÄ®Ä¹¤Ë¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤ë¡£°ìÉô¤Î¡ÈÄ®Ä¹ÇÉ¡É¤Î¿¦°÷¤«¤é¤Î¹ð¤²¸ý¤âÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÈÌ³Ãæ¤â²¿¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤ë¤ÇËÌÄ«Á¯¤Î¤è¤¦¤Ê¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡×
±üÄ®Ä¹¤Ï²¿¤ÈÅú¤¨¤ë¤«¡©¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡4·î4Æü¡¢±üÄ®Ä¹¤ËÂÐÌÌ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½Âà¿¦¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£
¡ÖÃæÅÓÂà¿¦10¿Í¤Ï³Î¤«¤ËÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉûÄ®Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤ÈÄ®µÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡£¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì½ï¤ËÄ®¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡½¡½¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¿¦°÷¤â¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÉ»ßµ¬Äê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¿¦°÷¤ò10Ì¾¡¢³°Éô°Ñ°÷²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊÛ¸î»Î¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÏÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Ç°¤¤¤È¤³¤í¤ò¡ØÄ¾¤½¤¦¤¼¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¢¡¢¿¦°÷¤ÎÎ©¾ì¤ÈÄ®Ä¹¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ï¼õ¤±¼è¤êÍÍ¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ï²þ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Ìò¾ì¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¡¢¿¦°÷¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¡¢²æ¡¹¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤È¤Ï¼ã´³¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²æ¡¹¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²æËý¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÇ§¼±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë±üÄ®Ä¹¡£Ä®µÄ²ñ¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç±üÄ®Ä¹¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÀÅ´Ñ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬º£²ó¡¢Ê£¿ô¤Î¿¦°÷¤«¤é¡¢±üÄ®Ä¹¤Î¶ñÂÎÅª¤Êà¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ùá¤Î¾Ú¸À¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±üÄ®Ä¹¤¬º£¸å¡¢Ï«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆàµÁÄ®¤¬¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î¡È´ñÀ×¤ÎÄ®¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ä¡¢±ü»á¤¬Ä®Ä¹¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤ë·Ð°Þ¡¢¡ÖÇ¯Êð10¡ó¤Î¼Îá¡×¤òÉ½¾´¾õ¤Î¤è¤¦¤ËÅÏ¤·¤¿¸å¡¢¿¦°÷¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿±üÄ®Ä¹¤Î°ì¸À¤Ê¤É¡¢ÆàµÁÄ®¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¡¢¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ¡Ë