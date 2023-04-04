HT-S100F

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　「BCNランキング」2023年3月20日から26日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　ホームシアターシステム

HT-S100F（ソニー

2位　サウンドバー

HT-X8500（ソニー）

3位　サウンドバー

SR-B20A（ヤマハ）

4位　JBL Bar 5.0 MultiBeam（ハーマンインターナショナル）

5位　Bose TV Speaker（BOSE）

6位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー

DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）

7位　フロントサラウンドシステム

YAS-109(B)（ヤマハ）

8位　TS6100（TCL Corporation）

9位　サウンドバー

HT-A3000（ソニー）

9位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー

DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。