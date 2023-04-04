今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニーがDENONを逆転して6週ぶり首位 2023/4/4
「BCNランキング」2023年3月20日から26日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
2位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
3位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
4位 JBL Bar 5.0 MultiBeam（ハーマンインターナショナル）
5位 Bose TV Speaker（BOSE）
6位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
7位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
8位 TS6100（TCL Corporation）
9位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
9位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。