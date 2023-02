昨今は美を追求するあまり美容整形を繰り返す人が増えているようだが、オーストラリア在住のある男性も美容整形に夢中になってしまった。この男性は最近、「フォックスアイ・リフト」と呼ばれる施術を受けたが、彼の目は驚くほどにつり上がってしまい「失敗した?」と心配する声があがっている。英メディア『The Sun』などが伝えた。

豪メルボルン在住のデイヴィッド・コシールさん(David Kosir)は、これまでに10万ドル(約1300万円)以上かけて美容整形を繰り返したことで、メディアの注目を集めている。デイヴィッドさんは2019年、唇にフィラーを注入したことがきっかけで「バービー人形の恋人ケンのようになりたい」と思うようになり、取り憑かれたように美容整形を繰り返すようになったそうだ。

この3年間で究極の美を手に入れるために鼻の美容整形、歯にベニアやクラウンをかぶせる審美歯科施術、植毛などあらゆる箇所を修正してきたデイヴィッドさん。しかし元の顔が認識できなくなったことへの複雑な気持ちから、デイヴィッドさんは一時期フィラーを除去したこともあったという。ところが今月に入って彼は、再び美容整形手術を受けることにした。

デイヴィッドさんは今月5日TikTokに動画を投稿して「フォックスアイ・リフト」の施術を受けたことを明かした。これは最近海外で話題になっている、眉尻側を糸リフトで引き上げる美容施術だ。デイヴィッドさんのパッチリとした二重まぶたの目は、一重まぶたのつり上がった目になっていた。

すっかり変わり果てたデイヴィッドさんの顔に「施術に失敗したのでは?」と心配する人も多く、このような声が寄せられた。

「どうしたんだ。アジア人になりたいのか?」

「あなたを施術した医師は免許を剥奪されるべきだよ。」

「ダメよ! 自分らしく生きることを学ばないと。体の見た目があなたの感情を変えることはできないのよ。」

「冗談でしょ! せっかくナチュラルでハンサムなあなたに戻っていたのに、また美容整形に夢中になり始めたの?」

ただしデイヴィッドさん曰く、今回の施術は顔の皮膚のたるみ改善を期待して受けたという。現在のデイヴィッドさんの目は、手術後間もないために引きつっており目を開けるのもやっとの状態だが、ダウンタイム後のデイヴィッドさんの目がどのように変化するのか、多くの人が今後の彼に関心を寄せている。

ちなみに2021年10月には、豪シドニー在住の女性がキツネ目に憧れてフォックスアイ・リフトの施術を受けていた。しかしその後、彼女の両こめかみに“角”のようなポッコリとした腫れができてしまったという。この女性の場合は医師の施術に問題があったようだ。

