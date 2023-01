このほど科学的に見た「世界で最もハンサムな顔」ランキングが発表された。このランキングはセレブ御用達の美容外科医が古代ギリシャから伝わる美の黄金比に基づいて算出しており、1位にはNetflixシリーズ『ブリジャートン家』に出演して大ブレイクした英俳優レジ=ジーン・ペイジ(34)が輝いた。2位には僅差で豪俳優クリス・ヘムズワースが選ばれている。

セレブからの信頼が厚い英ロンドンの美容外科医ジュリアン・デ・シルヴァさん(Julian De Silva)が、古代ギリシャから伝わる「Phi(ファイ)」と呼ばれる美の黄金比をもとに算出した「世界で最もハンサムな顔」ランキングが発表された。

この「Phi」は、かつてギリシャの学者達が“完璧な肉体美”を表すために作られた数学的アルゴリズムだ。それをジュリアン医師が最先端のコンピューターマッピング技術を使用し、有名人達の中でこの黄金比と誰が最も近いのかを調査した。

研究の結果、黄金比に対して一致率93.65%で1位に輝いたのが、レジ=ジーン・ペイジだ。彼はNetflixシリーズ『ブリジャートン家』でサイモン・バセットを演じ、女性から絶大な支持を得てブレイクしており、大人気映画シリーズ『007』の次期ジェームズ・ボンド候補の一人とも囁かれている。

ジュリアン医師はレジが1位になった理由について、このように語っている。

「それは古典的に美しい彼の顔立ちと、素晴らしい眉毛です。」

「また彼の目の間隔や位置が高いスコアを叩き出しました。完璧な形をした彼の唇も高く評価されましたね。」

そして『マイティ・ソー』でお馴染みの豪俳優クリス・ヘムズワース(39)が一致率93.53%と僅差で2位に、俳優マイケル・B・ジョーダン(35)が一致率93.46%で3位という結果だった。

続いて4位にハリー・スタイルズ(28)、6位にロバート・パティンソン(36)、7位にクリス・エヴァンス(41)、8位にジョージ・クルーニー(61)、9位にヘンリー・ゴールディング(35)、10位にドウェイン・ジョンソン(50)がランクイン。また5位にはサッカー選手のジュード・ベリンガム(19)が入り、唯一のアスリートとなった。

このランキング1位の快挙にレジのファンらはSNSで喜びの声をあげている。

「このランキングみんなイケメンすぎ! その中でのレジが1位は嬉しすぎる。」

「彼のかっこよさが科学的にも立証されたのね! より注目されるきっかけになってほしい。」

「これでジェームズ・ボンドは彼に決まりでしょ。」

ちなみに同医師は昨年10月、同じ黄金比をもとに算出した「世界で最も美しい女性」ランキングを発表しており、1位は女優のジョディ・カマーだった。

