今月5日夜、米テキサス州のレストランに銃を手にした強盗が現れた。店内にいた客を脅し現金を奪った強盗が店を出ようとしたその時、46歳の男性客が所持していた銃を構えて強盗に向けて9回発砲した。被弾した強盗はその場で死亡が確認され、のちに強盗が所持していた銃はプラスチックの偽物であることが判明したという。発砲した男性客は現在逮捕されていないものの、刑事責任に問われるかどうか判断するため警察が事情聴取を行っている。『FOX 26 Houston』などが伝えた。

今月5日午後11時半、米テキサス州ヒューストンにあるレストラン「Ranchito Taqueria」で数名の客が食事をしていたところ、入り口から銃を手にした男が入ってきた。この男はエリック・ユージーン・ワシントン(Eric Eugene Washington、30)と身元が判明しており、店内にいた客を銃で脅し現金を要求した。

当時の様子を防犯カメラが捉えており、レストランに入ってきたエリックが銃を持っていることを知り、画面右端に座っていた2人組の客がテーブルの下に身を隠す様子が確認できる。エリックは店内にいた客全員に金銭を要求し、テーブルを順番に回って現金や財布を奪った。テーブルの下に潜った2人は財布から出したお札を投げており、それを拾いあげたエリックはレストランの出口に歩いていった。

しかし画面左端にカメラに背を向けて座っていた46歳の男性のテーブルを通り過ぎた時、男性は所持していた銃を構えエリックに向かって発砲した。警察の調べによると、この男性は頭部への1発を含む合計9発の銃弾を発砲したそうで、被弾したエリックはその場に倒れた。防犯カメラの映像では、エリックが背を向けた隙に男性がテーブルの下でゴソゴソと動く様子が確認でき、この時に発砲するための準備を行っていたのではないかとみられている。

その後、男性はエリックが奪った現金や財布を回収すると、客全員に返して車に乗り現場を後にした。のちに駆けつけた警察官によりエリックの死亡が確認され、彼が所持していた銃はプラスチックでできた偽物であることが判明した。

エリックの母親であるコリーヌ・グッドマンさん(Corine Goodman)は、この日の朝にエリックと電話をしていたそうで「息子は『できる限り良い人になろうと努力しているよ』と私に言いました」と明かしている。

米メディア『FOX 26 Houston』によると、2015年の記録にはエリックがハミド・ウォリッチ(Hamid Warrich、62)という男性が射殺された事件に関与し、凶器を用いた加重強盗を働いた罪で禁固15年の刑を言い渡されたことが記されていたそうだ。その後7年間服役して仮釈放したが、その間に事実婚をしていた妻への暴行で起訴され、のちに再び釈放された。また昨年9月頃に息子が生まれたばかりで、エリックは真面目に働き正しい道を歩もうと努力していたという。

コリーヌさんは「エリックがやったことは許せません。もっと良い方法があると分かっていたはずです。こんなことをするなんて、息子は一度もほのめかしたこともありませんでした」とこれほどまでにエリックが困窮していたことに全く気付かなかったとも話した。

エリックに発砲した男性へ向けてコメントを求められたコリーヌさんは「彼を憎んではいません。しかしなぜ発砲を止めなかったのか知りたいです。もしエリックを殺さなければならならない理由があったのなら、その事実を受け止めます。エリックが間違ったことをしたという事実も理解できます。でも背中を4発も撃たれて倒れたエリックは、さらに何発も撃たれました。あなたはエリックを虐げたのです。エリックは既に亡くなっていたのに」と男性が執拗に発砲したことについて疑念を抱いていた。

この件を受けてヒューストン警察が男性の姿をSNSに公開し情報提供を呼びかけると、男性は警察に出頭したという。男性の弁護士は「私のクライアントは自分と友人の命、それからレストランにいた全員の命を守るために行動しました。テキサス州では自身及び他者の命、自身の財産を守るための発砲が正当化されています」と発砲した男性を擁護した。現在、警察は男性に事情聴取を行い、のちに刑事責任を問うべきかどうか判断していくと報道されている。

このニュースを見た人からは、「亡くなった犯人の家族は辛いだろうけど、そこまで同情はできないな」「男性が罪を犯し、誰かがその命を奪わなければならなかった事実が悲しい」「犯人がいない方がこの世界は安全なのだから、亡くなった犯人を可哀そうだとは全く思わないね」といった意見があがっている。

