ÍüÂÙ±¡Å¾ÅÝ»ö¸Î¡¡°äÂ²¤é²ñ¸«¡ÖË¾¤à¤Î¤Ï¿¿ÁêµæÌÀ¡¦ÀÕÇ¤¼Ô¤Î½èÈ³¡¦¿¿¤Î¼Õºá¡×
´Ú¹ñ¤Ç158¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¥½¥¦¥ë¡¦ÍüÂÙ±¡¤ÎÅ¾ÅÝ»ö¸Î¤Ç¡¢°äÂ²¤é¤¬³°¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¿¿ÁêµæÌÀ¤Ê¤É¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤ÇÄï¤òË´¤¯¤·¤¿½÷À
¡Ö²æ¡¹¡¢°äÂ²¤¬Ë¾¤à¤Î¤Ï¿¿ÁêµæÌÀ¡¦ÀÕÇ¤¼Ô¤Î½èÈ³¡¦¿¿¤Î¼Õºá¡¢¤³¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡×
²ñ¸«¤Ë¤Ï16¿Í¤Î°äÂ²¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢»ö¸Î¤«¤é2¤«·î¶á¤¯¤¬¤¿¤Äº£¤â¸¶°ø¤äÀ¯ÉÜ¤ÎÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Çº£¸å¡¢2¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤à³°¹ñ¤Î°äÂ²¤È¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Ï¢·È¤·¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¹ñ²ñ¤Ç»ö¸ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦µÄ°÷¤é¤¬¸½¾ì¤ÎÏ©ÃÏ¤ò»ë»¡¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤Ï·Ù»¡¤ÎÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤Ø¤ÎÄ´ºº¤ä¾Ú¿Í¤«¤é¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ä´ºº¤ÎÊý¿Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤¬ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°äÂ²¤é¤ÏÕú¼â±ÙÀ¯¸¢¤Ë¸·¤·¤¤³×¿··Ï¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ö¸Î¸å¤Î¾õ¶·¤ÏÀ¯¼£À¤òÂÓ¤Ó¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£