¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬¥Á¥§¥¹¤Ë¡ª¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬¶ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Á¥§¥¹¡×¤¬È¯Çä
¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬¥Á¥§¥¹¤Î¶ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¶ÚÆù¿Â»Î½¸ÃÄALLOUT¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Á¥§¥¹¡×¤¬¡¢12·î14Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¼«ÈÎµ¡¤Ë¤Æ½ç¼¡ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï1²óÀÇ¹þ400±ß¡£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥¢¥¤¥Ô¡¼¥Õ¥©¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£´Æ½¤¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥×¥é¥¹¡×¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥×¥é¥¹¤ÎÂç¶»¶ÚÃ´Åö¡¢TOSHI¤µ¤ó¡£¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¶ÚÆù¤Î³ÆÉô°Ì¤ÎÂ¤·Á¤Ê¤É¤â´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´¹âÌó68mm¡£¼ïÎà¤Ï¡¢¡Ö¥¥ó¥°¡ÊWhite¡Ë¥é¥Ã¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡×¡¢¡Ö¥¥ó¥°¡ÊBlack¡Ë¥é¥Ã¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡×¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¡ÊWhite¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¡ÊBlack¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊWhite¡Ë¥Ð¥Ã¥¯¥À¥Ö¥ë¥Ð¥¤¥»¥Ã¥×¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊBlack¡Ë¥Ð¥Ã¥¯¥À¥Ö¥ë¥Ð¥¤¥»¥Ã¥×¥¹¡×¡¢¡Ö¥ë¡¼¥¯¡ÊWhite¡Ë¥¢¥Ö¥É¥ß¥Ê¥ë¡õ¥µ¥¤¡×¡¢¡Ö¥ë¡¼¥¯¡ÊBlack¡Ë¥¢¥Ö¥É¥ß¥Ê¥ë¡õ¥µ¥¤¡×¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥ó¡ÊWhite¡Ë¥µ¥¤¥É¥È¥é¥¤¥»¥é¥È¥Ã¥×¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥ó¡ÊBlack¡Ë ¥µ¥¤¥É¥È¥é¥¤¥»¥é¥È¥Ã¥×¥¹¡×¡¢¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÊWhite¡Ë¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥¹¥È¡×¡¢¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÊBlack¡Ë¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥¹¥È¡×¤ÎÁ´12¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¶ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¾¦ÉÊ¡£¤É¤ì¤¬¥¥ó¥°¤Ç¤É¤ì¤¬¥¯¥¤¡¼¥ó¤À¤«Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á´¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤Æ¥Ç¥å¥¨¥ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ò´Æ½¤¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤À¤±¤¬¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¶ÚÆùÀìÌç¡×¤Î¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¡¡¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤â¤È¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Á¥§¥¹¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Á¥§¥¹¤ÇÀï¤¦¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¿¤Á¤Î¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼