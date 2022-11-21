「そこはネイマールだろ！どけ」W杯ブラジル代表選手、写真撮影でバトル！？
6度目のワールドカップ優勝を目指すブラジル代表。
先日行われたチームフォトで真ん中に陣取ったのは、10番を背負うネイマールだった。
Tradição é tradição!
São 215 milhões de torcedores representados no nosso sonho pela sexta estrela ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Seleção Brasileira viaja amanhã para o Catar levando na bagagem a energia de todos vocês! 🇧🇷🇶🇦
Vamos juntos pelo hexa!!!Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/Z5HvcqAKkp
— CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 18, 2022
この撮影の前にチームメイトたちが場所取りでわちゃわちゃしていたシーンが話題になっている。
Richarlison was not allowing Fred to sit in Neymar's spot 🤣 🇧🇷 pic.twitter.com/lHW84LAtG2
— Football Daily (@footballdaily) November 20, 2022
フレッジがど真ん中の位置に座っていると、リシャルリソンがその場所から引きはがしたのだ。
ネイマールを敬愛する彼は「そこをどきなよ、兄弟。どくんだ。端に行くんだ。ここはネイマールだと分かるだろ」と言い放っていた。
当然ながら、リシャルリソンもフレッジもジョーク交じりだったが、この映像はバズっている。
なお、今大会に臨むブラジル代表選手たちの背番号はこのようになった。
GK
１、アリソン / Alisson
（リヴァプール / ENG）
１２、ウェヴェルトン / Weverton
（パウメイラス）
２３、エデルソン / Ederson
（マンチェスター・シティ / ENG）
DF:
２、ダニーロ / Danilo
（ユヴェントス / ITA）
３、チアゴ・シウヴァ / Thiago Silva
（チェルシー / ENG）
４、マルキーニョス / Marquinhos
（PSG / FRA）
６、アレックス・サンドロ / Alex Sandro
（ユヴェントス / ITA）
１３、ダニ・アウヴェス / Dani Alves
（プーマス / MEX）
１４、エデル・ミリトン / Éder Militão
（レアル・マドリー / ESP）
１６、アレックス・テレス / Alex Telles
（セビージャ / ESP）
２４、ブレメル / Bremer
（ユヴェントス / ITA）
MF:
５、カゼミロ / Casemiro
（マンチェスター・ユナイテッド / ENG）
７、ルーカス・パケタ / Lucas Paquetá
（ウェストハム / ENG）
８、フレッジ / Fred
（マンチェスター・ユナイテッド / ENG）
１５、ファビーニョ / Fabinho
（リヴァプール / ENG）
１７、ブルーノ・ギマランイス / Bruno Guimarães
（ニューカッスル / ENG）
２２、エヴェルトン・リベイロ / Éverton Ribeiro
（フラメンゴ）
FW:
９、リシャルリソン / Richarlison
（トッテナム / ENG）
10、ネイマール / Neymar
（PSG / FRA）
１１、ラフィーニャ / Raphinha
（バルセロナ / ESP）
１８、ガブリエウ・ジェズス / Gabriel Jesus
（アーセナル / ENG）
１９、アントニー / Antony
（マンチェスター・ユナイテッド / ENG）
２０、ヴィニシウス・ジュニオール / Vinícius Júnior
（レアル・マドリー / ESP）
２１、ロドリゴ / Rodrygo
（レアル・マドリー / ESP）
２５、ペドロ / Pedro
（フラメンゴ）
２６、ガブリエウ・マルティネリ / Gabriel Martinelli
（アーセナル / ENG）
FW陣では、リシャルリソンが9番、ジェズスが18番を背負う。
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