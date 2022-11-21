「そこはネイマールだろ！どけ」W杯ブラジル代表選手、写真撮影でバトル！？

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6度目のワールドカップ優勝を目指すブラジル代表

先日行われたチームフォトで真ん中に陣取ったのは、10番を背負うネイマールだった。

この撮影の前にチームメイトたちが場所取りでわちゃわちゃしていたシーンが話題になっている。

フレッジがど真ん中の位置に座っていると、リシャルリソンがその場所から引きはがしたのだ。

ネイマールを敬愛する彼は「そこをどきなよ、兄弟。どくんだ。端に行くんだ。ここはネイマールだと分かるだろ」と言い放っていた。

当然ながら、リシャルリソンもフレッジもジョーク交じりだったが、この映像はバズっている。

なお、今大会に臨むブラジル代表選手たちの背番号はこのようになった。

GK
１、アリソン / Alisson
（リヴァプール / ENG）

１２、ウェヴェルトン / Weverton
（パウメイラス）

２３、エデルソン / Ederson
（マンチェスター・シティ / ENG）

DF:

２、ダニーロ / Danilo
（ユヴェントス / ITA）

３、チアゴ・シウヴァ / Thiago Silva
（チェルシー / ENG）

４、マルキーニョス / Marquinhos
（PSG / FRA）

６、アレックス・サンドロ / Alex Sandro
（ユヴェントス / ITA）

１３、ダニ・アウヴェス / Dani Alves
（プーマス / MEX）

１４、エデル・ミリトン / Éder Militão
（レアル・マドリー / ESP）

１６、アレックス・テレス / Alex Telles
（セビージャ / ESP）

２４、ブレメル / Bremer
（ユヴェントス / ITA）

MF:

５、カゼミロ / Casemiro
（マンチェスター・ユナイテッド / ENG）

７、ルーカス・パケタ / Lucas Paquetá
（ウェストハム / ENG）

８、フレッジ / Fred
（マンチェスター・ユナイテッド / ENG）

１５、ファビーニョ / Fabinho
（リヴァプール / ENG）

１７、ブルーノ・ギマランイス / Bruno Guimarães
（ニューカッスル / ENG）

２２、エヴェルトン・リベイロ / Éverton Ribeiro
（フラメンゴ）

FW:
９、リシャルリソン / Richarlison
（トッテナム / ENG）

10、ネイマール / Neymar
（PSG / FRA）

１１、ラフィーニャ / Raphinha
（バルセロナ / ESP）

１８、ガブリエウ・ジェズス / Gabriel Jesus
（アーセナル / ENG）

１９、アントニー / Antony
（マンチェスター・ユナイテッド / ENG）

２０、ヴィニシウス・ジュニオール / Vinícius Júnior
（レアル・マドリー / ESP）

２１、ロドリゴ / Rodrygo
（レアル・マドリー / ESP）

２５、ペドロ / Pedro
（フラメンゴ）

２６、ガブリエウ・マルティネリ / Gabriel Martinelli
（アーセナル / ENG）

FW陣では、リシャルリソンが9番、ジェズスが18番を背負う。

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