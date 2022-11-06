²¿¤«¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ã«¸¶¾Ï²ð¤ÎMCÎÏ¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡ÖÊÙ¶¯ÉÔÂ¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â
¡¡ºÇ¶á¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¡Ê49¡Ë¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¥¹¥Ý¥Ë¥ÁAnnex¤Ï10·î31Æü¡¢¡ÖÃ«¸¶¾Ï²ð¡¡¥½¥¦¥ë»¨Æ§»ö¸Î¤Î±ÇÁü¤Ë¡Ø¿´ÍýÅª¤Ê°µÇ÷¤¬¡ÄËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤ò²¿ÅÙ¤âÎ®¤·¤Þ¤·¤Æ¡Ù¡×¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¡£¤¹¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÃ«¸¶¤ÎÈ¯¸À¤ò½ä¤Ã¤Æ»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎµÄÏÀ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¶ÌÀîÅ°»á¡¡»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤äMC¤Ø¤Î»ëÀþ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤Ê¤¼Ã«¸¶¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤¬Ä«¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡¦Ê¿Æü¡¦8:00¡Ë¤ÎMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö31Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ï´Ú¹ñ¤Î¼óÅÔ¥½¥¦¥ë¤ÎÈË²Ú³¹¡¦ÍüÂÙ±¡¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿°µ»à»ö¸Î¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ëVTR¤¬²¿ÅÙ¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢MC¤ÎÃ«¸¶¤µ¤ó¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥¹¥Ý¥Ë¥ÁAnnex¤¬µ»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁAnnex¤Îµ»ö¤«¤é°úÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¡Ô¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦¤Ê¤Ë¤«¡¢²¿ÅÙ¤â¤¢¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¿´ÍýÅª¤Ê°µÇ÷¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤ò²¿ÅÙ¤âÎ®¤·¤Þ¤·¤Æ¡Õ
¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃ«¸¶¤µ¤ó¤òÍÊ¸î¤¹¤ë°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÃ«¸¶¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡Ù¡¢¡Ø»ä¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Å¤«¤¤¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÈãÈ½¤¹¤ë°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¼Õ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é»öÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¡¢¡Ø¿É¤¤µ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ¬Í×¤ÊÊóÆ»¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î»ØÅ¦¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡¦µ¼Ô¡Ë
¶ÌÀî»á¤Î¼Õºá
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÈ¯¸À¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤ëÅê¹Æ¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬Ã«¸¶¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï³Î¤¿¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¤¸¥¹¥Ý¥Ë¥ÁAnnex¤Ï10·î25Æü¡¢¡Ö¥Æ¥ìÄ«¼ÒÄ¹²ñ¸«¡¡¶ÌÀîÅ°»á½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ø¸·¤·¤¤¤´°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡Ù¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¡¢¤³¤Á¤é¤ÏYAHOO!¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âÅ¾ºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¡Ê1954¡Á2022¡Ë¤Î¹ñÁò¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¶É¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¶ÌÀîÅ°»á¡Ê59¡Ë¤¬¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç»ö¼ÂÌµº¬¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬ÈãÈ½¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï9·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÊ¿Æü¡¦8:00¡Ë¤Ç¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÎÅÅÄÌ¤¬°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¹ñÁò¤Î¡È±é½Ð¡É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯¸À¡£¤À¤¬¡¢ÅÅÄÌ¤Ï¹ñÁò¤ËÁ´¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Íâ29Æü¡¢¶ÌÀî»á¤Ï»ö¼Â¸íÇ§¤òÇ§¤áÈÖÁÈ¤Ç¼Õºá¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï10·î4ÆüÉÕ¤Ç½Ð¶ÐÄä»ß10Æü´Ö¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ10·î25Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ÄÄÍ¹À¼ÒÄ¹¤Ï¶ÌÀî»á¤ËÂÐ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ò¡ÖÅöÁ³¸·¤·¤¤¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢½Ð±é¤Ë¤Ï¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤À¡£
Twitter¤Ç¤ÎÈãÈ½
¡¡¶ÌÀî»á¤ÎÈ¯¸À¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¡Ö¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¡£
¡ÖÈô¤ó¤À¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ë¤«¡¢¡ÖÅöÁ³¤Îµ¢·ë¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤«¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«²ò¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¡Ê50¡Ë¤¬Êü¤Ä¡ÈÌäÂêÈ¯¸À¡É¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ª¤Þ¤±¤ËÃ«¸¶¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¤Ï¡¢¶ÌÀî»á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö¶ÌÀî¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë½èÊ¬¤¬²¼¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÃ«¸¶¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤¹¤ëTwitter¤ÎÅê¹Æ¤òÃúÇ«¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ã«¸¶¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¥Ä¥¤¡¼¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡Twitter¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÈãÈ½¥Ä¥¤¡¼¥È¤«¤é¶ñÂÎÎã¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ô¶ÌÀîÅ°»á¤ÏÂçÈ¾¤¬»×¤¤ÉÕ¤¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ¤ï¤¶¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¬¥Á¤Ç¤½¤Î¾ì¤Î»×¤¤ÉÕ¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡£¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¹Í¤¨¤ë¤Èµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¡Õ
¡ÔÈ¯¸À¤¬·Ú¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡Õ
¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤ó¤Á¤ó¤«¤ó¤À¤·¡¢ÊÙ¶¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤·¤¿¤¯¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¡¢°ìÊýÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÇö¤Ã¤Ú¤é¤µ¤¬¤Ò¤É¤¤¡Õ
Î®»º¤Ï¡Ö¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¡×
¡¡°ìÂÎ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ó¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ºÇ½é¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¼Õºá¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢°Ê¹ß¤ÎÈ¯¸À¤Ï»þ·ÏÎó¤ÇÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡Ö10·î7Æü¡¢ÈÖÁÈ¤¬Á°Æü¤Î¹ñ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿ºÝ¡¢Ã«¸¶¤µ¤ó¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦Àô·òÂÀÂåÉ½¡Ê48¡Ë¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ØÀ¸³è¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤ò°ìÀÚ¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ã«¸¶¤µ¤ó¤ÏÀô¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤ÎÁ´Ê¸¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ø°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ï»ö¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢8Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡ºòÇ¯6·î9Æü¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÆîÌÀÆà¡Ê33¡Ë¤¬Î®»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¤¬¡¢Ã«¸¶¤Ï¡Ö¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÃ«¸¶¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤ÏÁ°ÃÊ¤¬¤¢¤ê¡¢Æî¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤òÈó¾ï¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã«¸¶¤µ¤ó¤¬Æî¤µ¤ó¤òÃæ½ý¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢Ã«¸¶¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤¬Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¿Ê¬¡¢¡ØÎ®»º¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¡ØÎ®»º¤Ï±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡¦µ¼Ô¡Ë
¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥ÈÈ¯¸À
¡¡º£Ç¯8·î3Æü¡¢ÈÖÁÈ¤ÏºÇÄãÄÂ¶âÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¼ýÆþ¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï²¿¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÃ«¸¶¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤Ï¡ÈÉáÄÌ¤Î¾èÍÑ¼Ö¡É¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤¿¤¿¤á·Ú¼«Æ°¼Ö¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢²Á³Ê¤â°Õ³°¤Ë¹â³Û¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ØÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ·Ú¼«Æ°¼Ö¤âÇã¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤¬°µÅÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡10·î13Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÀÅ²¬¤Î´Ñ¸÷¥Ð¥¹²£Å¾»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥ÈÈ¯¸À¡É¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö14Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¸½¾ì¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢µßµÞÂâ°÷¤¬¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤Ç²¿¤«¤òÈÂÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿Ã«¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ØÃæ¤¬²¿¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¸½¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ô¼×¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤Î¤ª»¡¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Õ¡¢¡Ô¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤´°äÂÎ¤«¤È¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Õ¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Áê¼¡¤¤¤Çµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡¦µ¼Ô¡Ë
ÍµÈ¹°¹Ô¤âÉÔ²÷´¶
¡¡10·î21Æü¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢¡Ö¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤¹¤ëÉþÁõ¤ä¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤²áÅÙ¤ÊÏª½Ð¤Ï¤ªÃÇ¤ê¡¢Âà¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿ÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ã«¸¶¤Ï¡ÖËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ª¥¸¥µ¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢²á·ã¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤Î½÷À¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È½Ò²û¡£¤½¤Î»ëÀþ¤ò¡È¥»¥¯¥Ï¥é¤À¡É¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¾å¤ò¸«¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¤¬ÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ù¡ÊJFN·ÏÎó¡¦Æü¡¦20:00¡Ë¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÃ«¸¶¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ô¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ä¡Äµ¤»ý¤Á°¤¤¤Í¡Õ¡¢¡Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ì¡Õ¤È¡¢Ã«¸¶¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤ËÀä¶ç¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡10·î27Æü¡¢ÈÖÁÈ¤Ï·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤òÎ®¤ì¤ë¹À¥Àî¤ÎÁû²»Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖFNN¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤â28Æü¤ËÇÛ¿®¡ÊÃð¡Ë¤·¡¢YAHOO!¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âÅ¾ºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
Áû²»ÌäÂê¤Ç¤â±ê¾å
¡ÖÁû²»¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Ë¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤¬¸Î¾ã¤·¡¢Í¾¾ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Àî¤Î¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¿åÎÌ¤¬Áý¤·¤¿¤¿¤á¤È¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î½¤Íý¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿·²ÇÏ¸©¤Î»ÑÀª¤òÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Ã«¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤À¤Ã¤Æ2Ç¯¤Ç¤¹¤è¡¢2Ç¯¡Ù¤È´ü´Ö¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕÂ¤é¤º¤Ç¿¿°Õ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ø2Ç¯´Ö¡¢¹³µÄ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿½»Ì±¤¬ÌäÂê¡Ù¤È²ò¼á¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¡¢¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤òÃúÇ«¤Ë¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿Ã«¸¶¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡£
¡ÖMC¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¿§¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¡È¹¶¤á¤¿È¯¸À¡É¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤â·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡Ø¼º¸À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤¼Ã«¸¶¤µ¤ó¤Ï¼º¸À¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ä´¶ÁÛ¤ò¸À¤¤¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ã«¸¶¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤ÎÌÜÀþ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»×¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹Í¤¨¼«ÂÎ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤À¤±¤Î¡ÈÊÙ¶¯¡É¤òÃ«¸¶¤µ¤ó¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¡×
±©Ä»¿µ°ì¤È¤Îº¹
¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¡¦¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¶É¥¢¥Ê¤À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ã«¸¶¤Ï´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¡ÖÃ«¸¶¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾åÊÕ¤À¤±¤Î¾ðÊó¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢È¯¸À¤Ë¤Ï¸íÇ§¤ä¸í²ò¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼«Ê¬¤ÇÆÉ¤à¾ì¹ç¡¢É¬»à¤Ë´ðÁÃÃÎ¼±¤ä´ØÏ¢¾ðÊó¤òÊÙ¶¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÀµ³Î¤ËÃý¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ã«¸¶¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡¤â¤·Ã«¸¶¤¬MC¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÈãÈ½¤ò½¸¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÄ«¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç´°àú¤ÊMC¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢±©Ä»¿µ°ì¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±©Ä»¤µ¤ó¤Ï¥Ü¡¼¥É¿Ê¹Ô¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ä´¶ÁÛ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸ý¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£°Õ¸«¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ËÇ¤¤»¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿Ê¹ÔÌò¤ËÅ°¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤·¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»þ¤Ï±³¤ò¤Ä¤«¤º¡ØÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ç¤â¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë³ÎÇ§¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÀäÌ¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¼º¸À¤ÎÍýÍ³
¡¡¤ä¤Ï¤êÇÐÍ¥¤¬MC¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¶É¥¢¥Ê¤«¤éMC¤ËÅ¾¿Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢¡È·Ð¸³ÃÍ¡É¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÄ«¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¿Ê¹ÔÌò¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î²òÀâ¤ÈÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢±©Ä»¤µ¤ó¤¬ºÙ¤«¤Ê¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ã«¸¶¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤´ËÜ¿Í¤ËÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¸ÀÍÕ¤¬Â¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀâÌÀ¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬Ã«¸¶¤µ¤ó¤Ë¼º¸À¤¬Â¿¤¤ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
Ãð¡§¡ÖÃÏ²¼Å´¤Î¼ÖÆâ¥ì¥Ù¥ë¡×ÃëÌëÌÄ¤ê¶Á¤¯¡È¤´¤¦²»¡É¤Ë½»Ì±º¤ÏÇ¡¡½»Âð³¹¤ÎÀî¤¬¡ÈÂì¡É¤ËÊÑËÆ¡Ä³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤¬¤Ê¤¼¡©
¡Ú»²¹Íµ»ö¡Û
¢¡¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¼Õºá¡Ú6Æü¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤ÎÈ¯¸ÀÍ×»Ý¡ÛÎ©Ì±¡¦ÀôÂåÉ½¡ÖÀ¸³è¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¡×¼ÁÌä¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÅ»ÒÈÇ¡§2022Ç¯10·î7Æü¡Ë
¢¡Ã«¸¶¾Ï²ð¡¡Á°Æü¤ÎÎ©·û¡¦ÀôÂåÉ½¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤òÄûÀµ¤·¤Æ¼Õºá¡Ö»ä¤Î³ÎÇ§ÉÔÂ¡¢Ç§¼±ÉÔÂ¡Ä¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁAnnex¡§2022Ç¯10·î7Æü¡Ë
¢¡Ã«¸¶¾Ï²ð¡¢ÆîÌÀÆà¤Î»à»º¤Ï¡Ö¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¡×È¯¸À¤Ç±ê¾å ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼Õ¤Ã¤Æ¡×¡ÖÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×ÈãÈ½½¸¤Þ¤ë¡Ê¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¡§2021Ç¯6·î9Æü¡Ë
¢¡Ã«¸¶¾Ï²ð¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¡Ö½îÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¡×È¯¸À¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈ¿È¯¤ÎÀ¼¡ÊNew's Vision¡§2022Ç¯8·î8Æü¡¡¢¨½ðÌ¾¤ÏMedia Watch Lab¡Ë
¢¡Ã«¸¶¾Ï²ð¡¢¥Ð¥¹»ö¸Î¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ï¡©¡×È¯¸À¤Ë»ëÄ°¼Ô¡È¥É¥ó°ú¤¡É ²áµî¤Ë¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÅª³°¤ì¡É¥³¥á¥ó¥È¡ÊFLASHÅÅ»ÒÈÇ¡§2022Ç¯10·î15Æü¡Ë
¢¡ÍµÈ¹°¹Ô¡¡Ã«¸¶¾Ï²ð¤ÎUSJ²á·ã¥³¥¹¥×¥ì¡È¤ªÃÇ¤ê¡É¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¤Í¡×¡ÊÅì¥¹¥ÝWEB¡§2022Ç¯10·î23Æü¡Ë
¢¡¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡ÙÃ«¸¶¾Ï²ð¡¢¤Ê¤¼¤«Áû²»Èï³²¤Î½»Ì±¤òÀÕ¤á¤ë¸ÀÆ°¤ËÈãÈ½»¦Åþ¡Ö¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖMC¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬Àµ¥¼¥í¡×¡ÊNew¡Çs Vision¡§2022Ç¯10·î28Æü¡¡¢¨½ðÌ¾¤ÏMedia Watch Lab¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô