¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥á¥Ã¥·Éüµ¢¹©ºî¤Ï¿ÊÅ¸¥¼¥í¤«¡¡ËÜ¿Í¤ÏÏ¢Íí¤Ëà¥¬¥óÌµ»ëáÂ³¤±¤ë
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½£Æ£×¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¡¢¸ÅÁã¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥é¥Ý¥ë¥¿²ñÄ¹¤«¤é¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òàÌµ»ëá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥Ý¥ë¥¿²ñÄ¹¤Ï¥á¥Ã¥·¤Ø¤ÎÉüµ¢¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥¹¥Ý¥ë¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±²ñÄ¹¤ÏÉüµ¢¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥Ã¥·¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ¶¤¤¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥á¥Ã¥·¤Ï¥é¥Ý¥ë¥¿²ñÄ¹¤Ë¶á¤¤¸ò¾Ä¿Í¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±²ñÄ¹¤Ï£±£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÈÆ±ÃÏ¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤ò·×²è¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»î¤ß¤â¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥Ñ¥ê£Ó£Ç¤È¤Î£²Ç¯·ÀÌó¤òËþÎ»¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÉüµ¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤â¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤â¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºâÀ¯Åª¤Ë¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤«¤Í¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥Ã¥·¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µî½¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÅÁã¤ÎÏ¢Íí¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£