¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÀË¤·¤Þ¤ì¤Æ°úÂà¤Î¿ùÃ«·ý»Î¡¡¼Â¤Ï¸ú²ÌÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡Öµð¿Í¡¦ÃæÅÄæÆ¥¤¥¸¤ê¡×
¡¡µå³¦¥¤¥Á¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿ùÃ«·ý»ÎÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Ë»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÅÞ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¾µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹¥±Æ¶Á¤Ïµð¿Í¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿à°ÎÂç¤ÊÀèÇÚá¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¤Î²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿ùÃ«¤Ï¾È¤ì½¤½¤¦¤Ë¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈàÍ½¹Ô±é½¬á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡Öº£¡¢ºÂ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤É¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¡£°úÂà¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¾Íè¤Î¤³¤È¡¢ÂÎ¤Î¤³¤È¡¢Áí¹çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖµÏ¿¡×¤è¤ê¤â¡Öµ²±¡×¤Ë»Ä¤ëÌ¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í£±£´Ç¯´Ö¤ò¡ÖÀµÄ¾ËþÂ¤Ç¤¤ë¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¤Ë²ó¸Ü¡£ÄÌ»»£·£·£·»î¹ç¡¢£±£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£´ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£±Ê¬£²ÎÒ¡¢£µ£°ÅðÎÝ¤È³Î¤«¤ËÇÉ¼ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¸å¤Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç°úÂà¤òÀË¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï°ì»þ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¿ùÃ«¤À¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¿ÍË¾¤Î¸ü¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æºò²Æ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤Ø¤ÈÅÅ·â°ÜÀÒ¤·¤¿¡Ö·»µ®Ê¬¡×¤ÎÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Ëà¹¥±Æ¶Áá¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£µð¿ÍÆþ¤êÅö½é¤ÎÃæÅÄ¤ÏÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÅÅ·â°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤¦¤Þ¤¯ÆëÀ÷¤á¤ºËÜÍè¤Î¸ÄÀ¤ò½Ð¤»¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ìå¡¹¤È¤·¤¿¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Åö»þ¤ÎÃæÅÄ¤Ë¡Ö³å¡×¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î¸åÇÚ¡¦¿ùÃ«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£²·î¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤¬µ×¡¹¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¡£¿ùÃ«¤Ï¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÀèÇÚ¡¦ÃæÅÄ¤ÎÆùÂÎ¤ò¸«¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä³«¸ý°ìÈÖ¤Ë¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤ä¤ó¡ª¡×¤Èà¸ý·âá¡£¤³¤ì¤ËÃæÅÄ¤ÏÌµÉ½¾ð¤Î¤Þ¤ÞµÍ¤á´ó¤ë¥Õ¥ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¿ùÃ«¤Ï¹²¤Æ¤Ê¤¬¤é¡ÖÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÀ©»ß¤¹¤ë½½È¬ÈÖ¤Î¡ÖÃãÈÖ·à¡×¤òÈäÏª¤·¡¢£Ç¥Ê¥¤¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£µ·î£²£·Æü¤«¤é¤Î¸òÎ®Àï£³Ï¢Àï¤ÇÃæÅÄ¤¬»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ë³®Àû¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤«¤é¡Ö¼éÈ÷¸Ç¤á¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°½À¤é¤«¤¤¤«¤é¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤ò¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤¢¤¨¤Æ¥¤¥¸¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆÍâ£²£¸Æü¤Î»î¹ç¤Ç¼«¿È¤¬ÂåÂÇ¤ÇÎ©¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅÄ¤¬ÉáÃÊ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÐ¾ì¶Ê¡¦¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¤Î¡Ö£Í£ù¡¡£È£Å£Ò£Ï¡×¤òÎ®¤¹à¿À±é½Ðá¤â¸«¤»¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¸åÇÚ¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¨È¯¤µ¤ì¤¿ÃæÅÄ¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤È¡¢£µ¹æ£²¥é¥ó¤ò´Þ¤à£²ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¡¢¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×¤ÎÂçË½¤ì¡£¿ùÃ«¤Ïµð¿Í°ÜÀÒ¤«¤éÄãÌÂÃæ¤À¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤ÎàËÌ¤ÎÂçË¤á¤ò°ìµ¤¤ËÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÃæÅÄ¤ÎÌö¿Ê¤Ö¤ê¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¡£¡Öµð¿Í·³Âè£¹£±Âå£´ÈÖ¡×¤ËÄêÃå¤·¤Æ¸åÈ¾Àï¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð£²£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£¸ÂÇÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤Ê¤É´°Á´Éü³è¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡¢ÃæÅÄ¤Ï¶»¤ÎÆâ¤ÇÍèµ¨¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÂÇËÀÇúÈ¯¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£