¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¤ÈËèÆü¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤ÀÆüËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¡ÄÃ¯¤Ç¤âÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¡ÖÁö¤êÊý¡×
¡ÖÂ¤ÎÂ®¤µ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÍÇ½¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ã¯¤·¤â¤¬Â®¤¯Áö¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Ç¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È»á¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡ÖÁö¤ê¤Î³Ø¹»¡×¤òÁÏÀß¤·¤¿ÏÂÅÄ¸°ì»á¤ÎÃø½ñ¡ØÁö¤ê³×Ì¿ÍýÏÀ¡¡º£¤Þ¤ÇÃ¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÀäÂÐ¤ËÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¡×¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤âÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤ëÁö¤êÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤Ç¤âÂ®¤¯Áö¤ì¤ë¡ÖÁö¤êÊý¡×¤Î´ðËÜ»ÑÀª
Éã¿Æ¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÂ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÁ°¤Ø¾å¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÏÂÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Éã¿Æ¡¡¥Ù¡¼¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¾å¤²¤º¤ËÂ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Â¤òÆ°¤«¤¹µ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢Áá¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡©
ÏÂÅÄ¡¡Â¤¬¾å¤¬¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Â¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤¹µ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é½½Ê¬¤ÊÎÏ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÍî¤È¤¹¤Î¤È¡¢Äã¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÍî¤È¤¹¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬Âç¤¤¯ÃÆ¤à¤«¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Éã¿Æ¡¡¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÉ¨¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Â¤ò¹â¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¥Ù¡¼¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
ÏÂÅÄ¡¡¤·¤«¤·¤½¤ÎºÝ¡¢Â®¤¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÉ¨¤ò¹â¤¯¾å¤²¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ãå¤Â¤òÀÜÃÏ¤·¤Æ¤«¤é¢É¨¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦2ÃÊ³¬¤ÎÆ°ºî¤Ç¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë2ÃÊ³¬¤ÇÉ¨¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î´Ö¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó0.1ÉÃ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÉ¨¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤È¡ÖÃÏÌÌ¤ËÂ¤òÃå¤¯¡×¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬Æ±»þ¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ò¤É¤â¤Î»þ´ü¤ÏÉÃÂ®10m¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ÏÂç¿Í¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤È¶¦¤ËÉ¬¤ºÂ®ÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤Ë¼þ°Ï¤ÎÍ§Ã£¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤¬Áá¤¯¤Æ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤âÂ®¤¯Áö¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤ËÂ¤ÎÂ®¤µ¤¬¸þ¾å¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Éã¿Æ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢ÊÒÂ¤òÀÜÃÏ¤µ¤»¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤Û¤¦¤ÎÂ¤ò¥Ù¡¼¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤¯°Õ¼±¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÏÂÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤½¤ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÀÜÃÏ¤È¤¤¤¦Æ°ºî¤Ë¤â¡¢¡ÖÂ¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¡×¡Ö¤½¤³¤«¤é¶¯¤¤ÎÏ¤¬ÃÏÌÌ¤Ë²Ã¤ï¤ë²Ã½Å¤·¤¿½Ö´Ö¡×¡Ö²Ã½Å¤¬½ª¤ï¤êÂ¤¬Î¥¤ì¤ë½Ö´Ö¡×¤Î3¤Ä¤Î¶ÉÌÌ¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¥Ù¡¼¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥¡¼¥×¡¿º¸±¦ÊÒÂ¤º¤Ä20ÉÃ¡ß2¥»¥Ã¥È
¿Í´Ö¤¬ÀÜÃÏ¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é¤Î»É·ã¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë²Ã½Å¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤È²Ã½Å¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï¡¢ÀÜÃÏ¡á²Ã½Å»þ¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ìÊâÌÜ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤Ë³Ð¤¨¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Éã¿Æ¡¡¤³¤ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
ÏÂÅÄ¡¡´·¤ì¤Ê¤¤Æ°¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤Ã¤È¡¢Ãå¤Â¤ÎÉ¨¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
Éã¿Æ¡¡¤Ï¤¤¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
ÏÂÅÄ¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡¡¤½¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤¹¡ª
Â®¤¯Áö¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤»¤ë¤¤¤Á¤Ð¤óÂ®¤¤Â®ÅÙ¤Ç¡¢°ì½Ö°ì½Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÜÃÏ¤·¤¿Â¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤«¤éÆ¬¤ÎÀè¤Þ¤Ç°ìËÜ¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼ÂÁ©¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤Î½ÅÍ×À
Éã¿Æ¡¡¤Ï¤¸¤á¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë°ÂÄê´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÏÂÅÄ¡¡¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª¡¡·Á¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏËÍ¤â¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Ç½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Î»ÑÀª¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤äËÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÉ¨¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ëÆ°¤¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Éã¿Æ¡¡¤¤¤¨¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ë¤È¤¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¾å¤²¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ä¡Ä¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÏÂÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°ºî¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æ°ºî¤Ç¤Ï¡¢ÀºÅÙ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°²ñ¤Ç¿Æ»Ò¹Ë°ú¤¤Ê¤ó¤«¤ä¤ë¤È¡¢ÍâÆü¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Éã¿Æ¡¡ºòÇ¯¡¢¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÏÂÅÄ¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
Æüº¢¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È2²óÌÜ¡¢3²óÌÜ¤È¿ô¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¶ÚÆùÄË¤Ï¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤Î±¿Æ°¤Ë´·¤ì¤ë¤ÈÌµ°Õ¼±¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬º£¥Ù¡¼¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤Ä¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¡¢·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»ÑÀª¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤è¤êÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Éã¿Æ¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¡¢»ä¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÏÂÅÄ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡Áö¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÎÏ¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Éã¿Æ¡¡¤½¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â½¬ÆÀ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ç³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÏÂÅÄ¡¡¤½¤Î°Õµ¤¤Ç¤¹¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¥Ù¡¼¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î½¬ÆÀ¤«¤é¡¢Áö¤êÊý¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¼¡¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡¢·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Éã¿Æ¡¡»ÑÀª¤Î°ã¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¥Ù¡¼¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¸À¤¦¤Û¤ÉÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢ÀµÄ¾¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î·èÄêÅª°ã¤¤¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£
STEP1¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È
£±¡¢¡ÖÂ¤¬Â®¤¤¡áÉÃÂ®10m¤ÇÁö¤ì¤ë¤³¤È¡Ê0.1ÉÃ¤Ç1mÁö¤ì¤ë¤³¤È¡Ë¡×¤ÈÄêµÁ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÃÂ®10m¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀÜÃÏ»þ´Ö¤ò0.1ÉÃ¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
£²¡¢0.1ÉÃ¤ÎÀÜÃÏ»þ´Ö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ãå¤Â¤¬ÀÜÃÏ¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Éâ¤Â¤¬Ãå¤Â¤è¤ê¤âÁ°¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤ÎÀÜÃÏ¤òÎÏ¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
£³¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï0.1ÉÃ¤ÎÀÜÃÏ»þ´Ö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¡£
ÏÂÅÄ ¸°ì
Áö¤ê¤Î³Ø¹»¡¡¹»Ä¹