ここ最近注目されているアートメイクの一つに、「リップブラッシュ(lip blush)」と呼ばれるタトゥーがある。これは細い針を使って唇にピグメント(インク)を入れていくもので、平均で1〜2年は色が持続するため人気である。そんなリップブラッシュに初めて挑戦した女性が、施術後の唇をTikTokで披露したところ、「あまりにも人間離れしている」と大きな注目を集めた。『The Sun』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

半永久的な唇のタトゥー「リップブラッシュ」に挑戦したのは、米アリゾナ州に住むTikTokユーザーのアリアナさん(Ariana)で、先月18日に施術のビフォーアフターの動画を投稿したところ、これまでに再生回数が240万回を超えた。

動画には「やっとシェアする覚悟ができたわ!」と言葉が添えられており、カメラはまず、濃いピンク色の口紅をつけた“ビフォー”のアリアナさんの顔にズームイン。画像がその後“アフター”に切り替わると、ツヤツヤでプルプルではあるものの、明らかに腫れて巨大化した“衝撃的な唇”が目に飛び込んでくる。

特に下唇の腫れは上唇よりもひどく、横から見ると下唇が前に突き出してしまっているのが見て取れる。アリアナさんはそんな自分を自虐的に評価、映画『モンスターズ・インク』シリーズのキャラクターで、悲鳴吸引器で唇を吸引された“ファンガス”にたとえて笑いを取っている。

アリアナさんの唇はその後、色味が施術直後よりも少し薄くなって表皮が剥け、6日後になると腫れが引いたそうで、本人は「施術は4時間くらいかかったわ。ただ結果には100%大満足! 腫れが引いた唇は完璧だったの」と明かし、「もしあなたが痛みに耐えられるなら、絶対お勧めよ! それに施術後は保湿剤のワセリンを使うといいわね」と続けた。

なおアリアナさんの唇がこれほど腫れてしまった理由ははっきりとは分からないそうで、施術者は「こんなに唇が大きくなったケースは初めて!」と驚きながらも、「リップフィラーをしていたことが原因なのでは?」と考えているという。

ちなみにアリアナさんの動画を視聴した人からは、「まさに“ファンガス”そっくり」「もうこうなると人間じゃない」「リップブラッシュをやってみようと思ったけど、これを見たら考えてしまった」「私は絶対にやらない」「針を使う施術は怖い」「私もリップブラッシュの施術を受けたけど、約72500円(500ドル)も払ったのに色が沈着しなかった」「唇よりもまつ毛に目が釘付け!」「ハロウィンの時期に施術してもらったら良かったね」「ボーイフレンドも驚いたでしょうね」「なぜこんな思いをしてまで施術を受けるのか、全く理解できないね」など様々なコメントが届いている。

画像は『Chavez.arianaaa 2022年9月18日付TikTok「Finally have the guts to share」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)