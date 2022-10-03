¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤¬ÍèÆüÃæ»ß¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¥Ñ¥éµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï3Æü¡¢º£·î16Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤ëÅìµþ¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯1¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤ÎÍèÆü¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Ï»á¤Ï9·î27Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¹ñÁò¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2030Ç¯Åßµ¨¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¾·Ã×¤òÌÜ»Ø¤¹»¥ËÚ»Ô¤ÈÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Ï9·î¡¢IOCËÜÉô¤òË¬Ìä¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüÄø¤ÎÄ´À°¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£