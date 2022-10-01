



iPhone14 Proシリーズで初めて導入された「Dynamic Island」をAndroidスマートフォンでも体感できるようにするアプリが、すでに100万回以上ダウンロードされたことがわかりました。

AndroidコミュニティでもDynamic Islandが人気

iPhone14 ProおよびiPhone14 Pro Maxでは、用途に応じてサイズを変え、リアルタイムで情報を提供するDynamic Islandが導入されました。



このDynamic IslandはAndroidデベロッパーコミュニティでも高い関心を呼び、Androidスマホ上でも同様の機能を実現するアプリが複数開発されています。

「dynamicSpot」のダウンロード回数、すでに100万回超え

なかでも「dynamicSpot」は人気を集め、すでに100万回以上のダウンロードを達成しています。



Android専門メディアAndroid Policeによると、同アプリはAndroidアプリのapkファイルがダウンロード可能なAPKMirrorでも、今週人気トップ10アプリにランクインしているそうです。



これはAndroidユーザーがDynamic Islandに強い興味を抱いている証といっていいでしょう。





Source:Android Police

Photo: dynamicSpot/Google Play

(lunatic)





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