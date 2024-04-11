Aladdin Xは、人気パズルゲーム「スイカゲーム」のAndroid版の配信を開始した。価格は240円。 （C）2021 Aladdin X Inc. タイトルは「スイカゲーム-Aladdin X」で、Android 5.1以降に対応する。 ゲームの内容は、小さなフルーツを2つ合わせて大きくしていき、大きなスイカを作っていくというもの。フルーツ同士を衝突させると、フルーツの種類が変化する。 （C）2