Malwarebytesは3月28日(米国時間)、「Facebook spied on Snapchat users to get analytics about the competition | Malwarebytes」において、旧FacebookがSnapchatユーザーの通信を盗聴するなどの反競争的な行為に従事してユーザーデータを悪用していたと報じた。これは2024年3月23日(米国時間)にカリフォルニア州連邦裁判所に提出された文書「(PDF) Case 3:20-cv-08570-JD Document 736 Filed 03/23/24」にて明らかになったもの