ÀõÅÄ¿¿±û¡¡»Ð¡¦Éñ¤Ë¥½¥Á¸ÞÎØ¤Çà¥Þ¥¸¥®¥ìá¹ðÇò¡ÖËÜÅö¤Ë¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸µÀ¤³¦½÷²¦¤Ç¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤¬£±£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¤Ë½Ð±é¡££¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£±£´Ç¯¤Î¥½¥Á¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÎÎÓ½¤»á¤«¤é¥½¥Á¸ÞÎØ¤Î´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¿¿±û¤Ï¡Ö¤â¤¦·Ð¸³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Ç£±£¶°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¼¡¤ÎÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁ°¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤¦¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ·Ð¸³¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¤ÎÁ°¤Ë¤Ï»Ð¡¦ÀõÅÄÉñ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤º¤Ã¤È¥·¥ç¡¼¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÏ¢Íí¤òÊÖ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤Æ»Ð¤¬¡Ø¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ»á¤«¤é¤½¤Î·ãÎå¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¿¿±û¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤½¤Î»þ¤ËËÜÅö¤Ë¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ï¡Ö¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¡ª¡©¡×¤È¶ÄÅ·¤·¤¿¤¬¡¢¿¿±û¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥Á¤Ã¤È¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¡Ø³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ»Ð¤Ë¶¯¤¯¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÎÓ»á¤¬¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤Ï·ãÎå¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¼õ¤±¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¿¿±û¤Ï¡Ö¡Ø¤¨¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿ä»¡¡£°ìÊý¤Ç¡¢Éñ¤ËÅÜ¤ê¤òÅÇÏª¤·¤¿¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬À°Íý¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖËÜÅö¤Ë»Ð¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£