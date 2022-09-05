±½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¤ò°ìµ¤¿©¤¤¡ª¡¡²Æ¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¤¿¤¤
¡¡¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤µ¨Àá¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢²Æ¤ÎÈè¤ì¤ò¥¢¥¤¥¹¤ÇÌþ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò°ìµ¤¿©¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ü¤Ê¤Ê¥Ñ¥Õ¥§ ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È ¥ª¥Ö ¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢ 200ml
¡¡¤Þ¤º¤Ï8·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤«¤é¡£¥»¥Ö¥ó¥¤¡Ý¥ì¥Ö¥ó¤Î¡Ö¤Ê¤Ê¥Ñ¥Õ¥§ ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È ¥ª¥Ö ¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢ 200ml¡×¡Ê²Á³Ê¤Ï300±ß¡Ë¤À¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÌ¾Á°¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡£ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜÍè¤³¤ÎÌ¾Á°¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¥Ñ¥Õ¥§¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤ê¡¢ÎäÅà¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤ËÁ´ÂÎ¤Ë½À¤é¤«¤¤¡£¤½¤Î¥½¥Õ¥È¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥½¡¼¥¹¤¬Íí¤ß¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤½¤¦¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¸ý¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È ¥ª¥Ö ¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢¡¼¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê¤¬¤éÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ü¥Õ¥¿¥Ð¿©ÉÊ¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡×200±ß
¡¡¤ª¼¡¤Ï¡¢¥Õ¥¿¥Ð¿©ÉÊ¤Î¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡×¡ÊÆ±200±ß¡Ë¡£¥â¥Ê¥«¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ë¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤À¡£¥»¥Ö¥ó¡½¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¶ÃØ³¤Î¥Ð¥¥¶¥¯¿©´¶¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¤«¤¸¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥â¥Ê¥«¤ÎÃæ¤ÇÇö¤¤ÈÄ¥Á¥ç¥³¤¬³ä¤ì¤ë¥á¥¥á¥²»¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¤ÎÃæ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¤È°ì½ï¤Ë¥¶¥¯¥¶¥¯´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¤¬´Å¤¤¡£Ì¾Á°¤¬¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤´ÅÌ£¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡üÁÖ Íü
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢²Ì½Á¤È²ÌÆùÎÌ¤ò²áµîºÇÂç¤ËÁýÎÌ¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¡ÖÁÖ Íü¡×¡ÊÆ±162±ß¡Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢Íü¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¡Êº£¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡Ë¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤½¤¦¡£¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤Ò¤È¤¯¤Á¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¿©´¶¤È´Å¤ß¤òÍÞ¤¨¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢ËÜÊª¤ÎÍü¤è¤ê¤âÍü¡£¸ý¤ÇÍÏ¤±¤Æ°û¤ß¹þ¤à´¶¤¸¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¿¿²Æ¤Ë¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤È¤«½©¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤À¡£
¡üìÔÂô¤Ï2ÉÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯
¡¡¥é¥¹¥È¤Ï´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤Î¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä2ÉÊ¤òìÔÂô¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÖÍ¥²í¤Ë¹á¤ë¥¿¥Ò¥Á¥Ð¥Ë¥é¡×¡ÊÆ±350±ß¡Ë¤«¤é¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢É¡¤ËÈ´¤±¤ë¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤è¤ê¤â¥ß¥ë¥¯´¶¤ÏÍÞ¤¨¤á¡¢¤½¤ÎÊ¬¥Ð¥Ë¥é¤Î»ÝÌ£¤¬¥Ü¥ï¥ó¤È¹¤¬¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤¬¼å¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¤µ¤¹¤¬¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡£Îº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖCREAMY GELATO ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¡ÊÆ±319±ß¡Ë¡£³«¤±¤ë¤È¡¢Æó¤Ä¤ÎÌ£¤¬¿¿¤óÃæ¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾Êý¤ò¤Á¤ç¤¤¤È¥Û¥¸¥Û¥¸¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¤¬»ÀÌ£¤¬¶¯¤¯¤ÆÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤¬Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£ºÇ¸å¤ËÆó¤Ä¤òº®¤¼¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¤¬¤éÇ»¸ü¤Ç¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â´°àú¤À¡£¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢5ÉÊ¤ò°ìµ¤¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¶¯¤¤¤Æµó¤²¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢É®¼Ô¤¬ºÇ¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìÈÖ¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡ÖÁÖ Íü¡×¤«¤Ê¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ì¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢¹Ã²µ¤Ä¤±Æñ¤¤¡£¡Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¦»³ÍÕ¤Î¤Ö¤æ¤¡Ë