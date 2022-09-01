¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÇºÆÈ¿¶Á¤Î±óÆ£ÏÂ¤µ¤ó¡¡2ºÍ¤ÎÌ¼¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¡Ö¥Þ¥Þ¡ª¥Þ¥Þ¡ª¡×
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸IV¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢2021Ç¯9·î¤Ë24ºÍ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿±óÆ£ÏÂ¤µ¤ó¡£Èà½÷¤ÏÌ¤Íè¤ÎÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Æ®ÉÂ¤È°é»ù¤ÎÆü¡¹¤òÆüµ¤ËÄÖ¤êÂ³¤±¤¿¡£Ì¼¤Ï¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Á¡¢7·î¤Ç2ºÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤°1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ¼¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÀ¸Á°¤Î±óÆ£ÏÂ¤µ¤ó¡£É½¾ð¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦
¡¡8·î27¡¢28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó °¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¸¥ã¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡Ê39ºÍ¡Ë¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¡Ê38ºÍ¡Ë¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê29ºÍ¡Ë¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê27ºÍ¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓEXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¡Ê31ºÍ¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¾Ð´é¤Ç100km¤òÁöÇË¤·ÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡28Æü¤ÎÄ«¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡Ø»ä¤¬¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ëÆü¡¡±óÆ£ÏÂ¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤ÎÆüµ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£2020Ç¯2·î¤Ë¡Ø1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!? ¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÆâ¤Î¡Ö·ëº§¼°¤ÎÎ¹¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤¿É×ÉØ¤Î»Ñ¤¬¡¢2Ç¯È¾¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡±óÆ£ÏÂ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯24¡Ë¤Ï1997Ç¯¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£2018Ç¯½©¡¢21ºÍ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸IVÂçÄ²¤¬¤ó¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤ò·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¬¤óÈ¯¸«Á°¤«¤é¡Ö»Ò¶¡¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¯´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÂ¤µ¤ó¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸IV¤Î¾õÂÖ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿½÷À¤¬¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ½Ð»º¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤ÏÎø¿Í¤À¤Ã¤¿¡¢É×¤Î±óÆ£¾°ì¤µ¤ó¡Ê31ºÍ¡Ë¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢·ëº§¤·¡¢»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£2019Ç¯12·î¡¢22ºÍ¤Ç·ëº§¤·¡¢2020Ç¯7·î¤ËÇ¥¿±27½µ¤ÇÌµ»ö½Ð»º¡£Ì¼¤Ï¤ï¤º¤«980g¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¥¿±Ãæ¤Ë¡¢¤¬¤ó¤ÏÍñÁã¤Ë¤âÅ¾°Ü¡£½Ð»º¤«¤é2¤«·î¸å¡¢¼ê½Ñ¤Ç2¤Ä¤ÎÍñÁã¤Î¼ðáç¤òÅ¦½Ð¤·¤¿¡£1¤Ä¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤Û¤É¤Ç2.5kg¤Î½Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤Ê¼ðáç¡£Ì¿¤¬¤±¤ÎÇ¥¿±¤È½Ð»º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ÎÄË¤ß¤ä¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÌ¼¤ËÊì¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢Æ®ÉÂ¤È°é»ù¤ÎÆü¡¹¤òÄÖ¤êÂ³¤±¤¿¡£Æüµ¤Ï½ñÀÒ¡Ø¥Þ¥Þ¤¬¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¡Ê2021Ç¯12·î´©¡Ë¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯7·î¡¢Ì¼¤Î1ºÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢ÏÂ¤µ¤ó¼êºî¤ê¤Î¥±¡¼¥¤Ç²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æ½Ë¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÏÂ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÃ¯¤â·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯1ºÐ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ä¾ÀÜÂç¹¥¤¤À¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤Ë1ºÐ¤â³Ú¤·¤¯À¸¤¤è¤¦¤Í¡ª¡Õ
¡ÔÍèÇ¯¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¡£À¸¤¤ë¤¾¡ª¡Õ
¡¡¤·¤«¤·¡¢8·îËö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍÆÂÖ¤Ï½ù¡¹¤Ë°²½¡£¾°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë4ÆüÁ°¤ÎÏÂ¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÏÂ¤Î¤¬¤ó¤Ï¼£¤ë¡¢¼£¤»¤ë¤ÈËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢9·î4Æü¡¢¤Ü¤¯¤ÏÍÆÂÎ¤¬µÞ¤Ë°²½¤·¤¿ÏÂ¤ÎÁ°¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼£¤»¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æµã¤¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ÏÂ¤¬¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡¢¼£¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ü¤¯¤¬ÏÂ¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¡¢¸µµ¤¤Å¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ìò³ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÏÂ¤Ë¤Ü¤¯¤¬½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÏÂ¤µ¤ó¤ÏÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢9·î8Æü¡¢24ºÍ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÇÈÎÜ¡Ê31ºÍ¡Ë¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¡¢¡Ö¡ÊÌ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¼ä¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¤´Î¾¿Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È´õË¾¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÀîÍ¥°¦¡Ê28ºÍ¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÏÏÂ¤µ¤ó¤¬¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊì¤Ï¶¯¤¤¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¡Ö¥Þ¥Þ¡ª¥Þ¥Þ¡ª¡×
¡Ö¡Ø1¿Í¤Ç»Ò°é¤Æ¤Ê¤ó¤ÆÂçÊÑ¤À¤Í¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£ÏÂ¤ÈÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾°ì¤µ¤ó¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Ì¼¤Ï¤³¤Î7·î¤Ç2ºÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢ÏÂ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò¾ïÆüº¢¤«¤éÌ¼¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß¡¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¢¤ëÏÂ¤Î°ä±Æ¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡È¤ªÎë¡É¤ò¥ê¥ó¥ê¥ó¤ÈÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤Ï¥Þ¥Þ¤¬Âç¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢°ä±Æ¤ÎÁ°¤Ç¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÏÂ¤Î¤³¤È¤ò¥Þ¥Þ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÏÂ¤µ¤ó¤ò¸«¤¿Ì¼¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¡ª¡¡¥Þ¥Þ¡ª¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤½¤¦¤À¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ç¡¢Ì¼¤ÏÎ©¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤âÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¤ÇÎ®¤ì¤ë¡Ø¤É¤ó¤Ê¿§¤¬¤¹¤¡Ù¤È¡Ø¤«¤é¤À¡ù¥À¥ó¥À¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦²Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¤è¤¯Ç®¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£º£Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¼«Âð¶á¤¯¤ÎÊÝ°é±à¤ËÌ¼¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÄ«6»þ¤Ëµ¯¤¤ÆÌ¼¤ÎÃåÂØ¤¨¡¢Ä«¿©¤òºÑ¤Þ¤»¡¢ÊÝ°é±à¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤«¤é½Ð¶Ð¡£Âà¶Ð¸å¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤Ð¤ó¤òÃÖ¤¡¢Í¼¿©¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ÆÌ¼¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯ËèÆü¤À¡£
¡¡¤¹¤Ã¤«¤ê°é»ù¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾°ì¤µ¤ó¤À¤¬¡¢2ºÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤òÃæÃÇ¤·¤Æ±à¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â·î¤Ë2²ó¤Û¤É¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤ËÆþ±àÅö½é¤Ï¤è¤¯Ç®¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢µÞî±ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤òÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ¤Î¤´Î¾¿Æ¤ÏÅÔÆâ¤Ë¤¤¤Æ¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÍê¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Å¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¡¢¤Ü¤¯¤Î¼ê¤Ç°é¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÏÂ¤µ¤ó¤ÎÀ¸Á°¤Ï¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾°ì¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Öº£Æü¤Ï´Å¸ý¤Î¥«¥ì¡¼¤ÈÍñ¾Æ¤¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤Ï¹¥¤·ù¤¤¤Ê¤¯¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¼¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÂ¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¯¤³¤À¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ì¼¤È2¿Í¤ÎÀ¸³è¡£ÏÂ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤À1Ç¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö°é»ù¤ÎÇº¤ß¤ä¡¢Ì¼¤ÎÀ®Ä¹¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡Ä¡£Àè·î¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¥ß¥ë¥¯¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤¿¤é¡¢°ãÏÂ´¶¤«¤é¤«¿²¤Ä¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÂ¤¬¤¤¤¿¤é¡¢É×ÉØ¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡¢¤È¤«¡£ÏÂ¤¬Ì¼¤Ë¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤È¤ó¤È¤ó¤È¤ó¤È¤ó¤Ò¤²¤¸¤¤¤µ¤ó¡Ù¤ò¡¢Ì¼¤¬¸ý¤º¤µ¤ó¤ÀÆü¤Ë¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾°ì¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Öµß¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»þ¤Ë¤ÏÅÜ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Ì¼¤ÏËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢°¦¤ª¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£ÏÂ¤Ï¤¤¤Þº¢¡¢¡Ø¤Û¤é¤Í¡¢Ì¼¤ò»º¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¤°¤º¤ê½Ð¤¹Ì¼¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾°ì¤µ¤ó¤ÏÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤ÇÊú¤¾å¤²¤ë¡£Ì¼¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¤Ï¡¢°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2022Ç¯9·î15Æü¹æ