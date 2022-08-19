ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¡©¡Ä°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬¡ÖÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¡×¤ËÉå¿´¤·¤¿¥ï¥±
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢Éð¼Ô¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬2022Ç¯8·î3Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÅ¾ºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Îò»Ë¤È³ô²Á¡Ä¤¤¤ÞºÆ¤ÓÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¡ÖÆüÊÆ´Ø·¸¡×
ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¿ÃÏÀ¯³Ø¡Ê¡áÀ¤³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤È¤Î´Ø·¸À¡Ë
Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç·ÐºÑ¤È»Ô¾ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤1ÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡ÖÃÏÀ¯³Ø¡¢´¹¸À¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦¤òÅý¼£¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤È¤Î´Ø·¸À¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¼Ò¤Î°ì´Ó¤·¤¿¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÃÏÀ¯³Ø´Ä¶¤¬ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÎÅÐ¾ì¤È¤È¤â¤Ë·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡¢2¡Ï¤ÏÆüËÜ¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ì¥¸¡¼¥à¤È³ô²Á¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¶áÂå¡¢ÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ¤ÎÈË±É¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤ÏÆü±ÑÆ±ÌÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¶áÂåÆüËÜ¤Î¶½Ë´¤ÈÃÏÀ¯³Ø¥ì¥¸¡¼¥à
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¸µ¹æ¤È³ô²Á¤Î¿ä°Ü
¤·¤«¤·¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤òÅ¨¤È¤·¤¿ÀïÁè¤ËÉé¤±¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¡Ê1945Ç¯¡ËÆüËÜ¤¬ºÆ¤ÓÂç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿¤Î¤Ï1950Ç¯¤ÎÄ«Á¯ÀïÁè¤ÈÎäÀï¤ÎËÖÈ¯°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹ÖÏÂ¾òÌó¡Ê1951Ç¯¡Ë°Ê¹ßÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¤â¤È¡¢1950Ç¯¤«¤é1989Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î40Ç¯´Ö¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï400ÇÜ¡ÊÇ¯Î¨16¡ó¡Ë¤ÈÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂçÈË±É¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Í³¼çµÁ¤ÎºÖ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê·ÐºÑÅª¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·1990Ç¯¤òÁ°¸å¤·¤ÆÎäÀï¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Í³¼çµÁ¤ÎºÖ¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¡£
1990Ç¯¤«¤é2010Ç¯º¢¤Þ¤Ç¤Î20¿ôÇ¯´Ö¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¤ÎÌÌ¤ÇÃø¤·¤¯ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿ÆüËÜ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¶¼°Ò¤È¤ß¤Æ¡¢ÆüËÜÃ¡¤¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆüËÜÃ¡¤¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿Ä¶±ß¹â¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹´üÄäÂÚ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÊ¿À®¤Î30Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¤Î³ô²Á¤Ï2³ä¶¯¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ç¤ÏÌó10ÇÜ¤Ë³ô²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇÆüËÜ¤Î¤Ò¤È¤êÉé¤±¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤ò¼é¤ëÆüÊÆ°ÂÊÝÂÎÀ©¤«¤é°Û¾ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î°ÂÊÝÂÎÀ©¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð°ÂÊÝÉÓ¤Î³¸¤Î»þÂå¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
¤·¤«¤·ÆüÊÆ´Ø·¸¤Ï¤¤¤ÞºÆ¤ÓÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ±ÌÁ¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÂè3ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÍÞ¤¨¹þ¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê½â¤È¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇ¤âÂçÀÚ¤ÊÆ±ÌÁ¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÂç¤¤ÊÄÉ¤¤É÷¤¬¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î´í¸±À¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖÊÑ¤ï¤ê¿È¡×
ÊÆÃæÂÐÎ©¤òÍ½¸«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡×¹½ÁÛ¤Î¹½ÃÛ¤òÆ¯¤¤«¤±¤¿¤Î¤¬°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Ç¤¢¤ë¡£2012Ç¯ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤ÎÅö½é¤Ï¡¢Àí³ÕÌäÂê¤ÇÂÐÎ©¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ï¡¢°ÂÇÜ»á¤òÀï¸å¤ÎÀ¤³¦Ãá½ø¤òÈÝÄê¤¹¤ë¹ñ²È¼çµÁ¼Ô¤È»ØÃÆ¤·¤Æ¡¢ÊÆÃæÏ¢·È¤Ç¤ÎÂÐÆüÈãÈ½¤ò»î¤ß¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÃæ¹ñ¤Î´í¸±À¤ÎÇ§¼±¤ò¶¯¤á¡¢°ÂÇÜ»á¤ÎÀè¸«À¤òÂº½Å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀìÀ©¹ñ²È¤È¼«Í³¼çµÁ¹ñ²È¤ÎÂÐÎ©¤Î»þÂå¤òÍ½¸«¤·¡¢¼«Í³¼çµÁ¤ÎÌÁ¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢°ÂÇÜ»á¤ÏÀ¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤âÀè¸«À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤òÇÓ½ü¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ä¶±ß¹â¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡¢¤¤¤ÞÄ¶±ß°Â¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¦È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤¬Éü³è¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃø¤·¤¯³ä°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤¬»Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
2023Ç¯¤ÏÊÆ·ÐºÑ¤Î¡ÖÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë
ÊÆ·ÐºÑÄ¹´üÈË±É¤Î¾ò·ï¡Äµ»½Ñ¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¼ûÍ×ÁÏÂ¤¤Ï·òºß
º£¸å¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¼çÆ³¤µ¤ì¤ë¥æ¡¼¥í·÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬´õµá¤·¤¿ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¶¯²½¡¢¼«Í³¼çµÁ¹ñ²È¤ÎÏ¢·È¤ÈÃæ¹ñ¡¦ËÌÄ«Á¯¡¦¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤Ê¤ÉÀìÀ©¹ñ²È¤Ø¤Î°µÎÏ¶¯²½¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤¬ÂÅÅö¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÊÆ¡¦Ãæ¡¦ÆÈ¤Î¾ÍèÉ¾²Á¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£²ÁÃÍ´Ñ¤«¤é¤ß¤ÆË¾¤Þ¤·¤¤Áê¼ê¤È¤ß¤ÆÏ¢·È¤ò¶¯¤á¤Æ¤â¡¢·ÐºÑÎÏ¤¬È¼¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î´Ø·¸¤Ï»ýÂ³À¤¬¤Ê¤¤¡£
°ÂÇÜ»á¤¬´Ø·¸¶¯²½¤ËÉå¿´¤·¤¿ÊÆ·ÐºÑ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï¤¿¤·¤Æ¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï¤Ë¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ï²áµî120Ç¯´Ö¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ô²Á¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê100Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄ¹´üÀ®Ä¹¤¬»ýÂ³¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¸«¶Ë¤á¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏNY¥À¥¦¹©¶È³ô²Á»Ø¿ô¤Î¿ä°Ü¡¦²ßÊ¾ÁÏÂ¤
Ä¹´ü¤Ë·ÐºÑ¤òÈË±É¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂè1¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢µ»½Ñ¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯Å¸¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î·ë²Ì¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ëÀ¸»ºÀ¾å¾º¤Î»ýÂ³À¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤¤¤Þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¾ò·ï¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
Âè2¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤Ç¤¢¤ë¡£µ»½Ñ¤¬È¯Å¸¤·À¸»ºÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶¡µëÎÏ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÈÆ±µÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢Áý¤¨¤¿¶¡µëÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ûÍ×ÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¥Ç¥Õ¥ì¥®¥ã¥Ã¥×¤¬³ÈÂç¤·¡¢Âç¶²¹²¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¤¤Þ¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤¸¤áÀè¿Ê¹ñ·ÐºÑ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¼ûÍ×ÉÔÂ¤ÎÞ¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£50Ç¯Á°¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÏGM¤äGE¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é´ë¶È¤ÏÌÙ¤«¤ë¤È¹©¾ì¤ò³ÈÄ¥¤·¸ÛÍÑ¤òÁý²Ã¤µ¤»¡¢¼¡¤Î¼ûÍ×³ÈÂç½Û´Ä¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¤¤Þ¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤Ï¡¢ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤âÀßÈ÷Åê»ñ¤â¤·¤Ê¤¤¤·¸ÛÍÑ¤â¤µ¤Û¤ÉÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡£ËÄÂç¤Ê´ë¶ÈÍø±×¤¬¼ûÍ×ÁÏÂ¤¡¢·ÐºÑ¤Î³ÈÂç½Û´Ä¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ë¶È¤ÎÍ¾¾ê¤Ï¶âÍ»»Ô¾ì¤ËÂÚÎ±¤·¡¢Ãø¤·¤¤Äã¶âÍø¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤¬·ÐºÑ¤ÎÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤Ë´óÍ¿
Àµ¤·¤¤²ò·èºö¤Ë¤Ï¡¢À¸»ºÀ°Ê¾å¤ËÏ«Æ¯ÄÂ¶â¤ò°ú¤¾å¤²¡¢²È·×¾ÃÈñ¤ò»ýÂ³Åª¤ËÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤½¤ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2015Ç¯¤¯¤é¤¤¤òÄì¤Ë¤·¤ÆÏ«Æ¯Ê¬ÇÛÎ¨¤¬¾å¾º¤·¡¢¤Þ¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥ì¡¼¥Ð¡¼¥³¥¹¥È¤â¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¤ÎÁý²Ã¡¢³Êº¹¤Î½Ì¾®¡¢»ñËÜÂàÂ¢¤Î²ò¾Ã¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éË¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÈÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¥ë¤ò²óÈò¤·¡¢¤¤¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ·ÐºÑ¤ÎÎ©Ä¾¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤è¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡Ï¸½ºß¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦Àè¿Ê¹ñ·ÐºÑ¤Î´ðËÜÌäÂê¡Ä¹âÍø½á¤ÈÄã¶âÍø¤ÎÊ»Â¸
¡Î¿ÞÉ½5¡ÏÊÆÏ«Æ¯Ê¬ÇÛÎ¨¤È·Êµ¤¿ä°Ü
¡Î¿ÞÉ½6¡ÏÊÆÃ±°ÌÏ«Æ¯¥³¥¹¥È¿ä°Ü
¡ÖÄ¹´üÄäÂÚ¡×¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¹ñ·ÐºÑ
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Ïº¤Æñ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
IMF¤Ï2022Ç¯¤ÎÃæ¹ñGDP¸«ÄÌ¤·¤ò3.3¡ó¤Ø¤È°ú¤²¼¤²¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤ËÃæ¹ñ¤ÏÄ¹´ü·ÐºÑÄäÂÚ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡Åê»ñ¸º¢ª¥Ð¥Ö¥ëÍÏ²ò¡¦Åê»ñÍ¾ÃÏ¤Ê¤·¡¦ÃÏÊýºâÀ¯º¤Æñ
¢Í¢½Ð¸º¢ªÀ¤³¦¼ûÍ×¸ºÂ®¡¦ÂÐÃæËÇ°×Ëà»¤
£¾ÃÈñº¤Æñ¢ª¼º¶ÈÁý¡¦²È·×ºÄÌ³Í¾ÎÏÌµ¡¦´ë¶ÈÄÂ¾å¤²Í¾ÎÏÌµ
¤Î»°½Å¶ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£´ËËý¤Ê¤ëÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤È¶âÍ»¤ÎÉÔÎÉºÄ¸¢²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
³°²ß»Ô¾ì¤ËÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯·Ð¾ï¼ý»Ù¤Î¹õ»ú¤Ï3,173²¯¥É¥ë¤Èµð³Û¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÂÐ³°½ã»ñ»º¤Ï3,035²¯¥É¥ë¸º¾¯¤·¤¿¡£¹ç·×2021Ç¯6,208²¯¥É¥ë¤ÎÂÐ³°½ã»ñ»º¾ÃÌÇ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î»ñ¶âÎ®½Ð¤«¡¢µð³Û¤ÎÅê»ñÂ»¼º¤«¡¢Ä¢Êí¤Î²þ¤¶¤ó¤«¡¢Í×·Ù²ü¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÂÓ°ìÏ©¹½ÁÛ¤Ë¤è¤êÃæ¹ñ¤Î¿·¶½¹ñ¤Ø¤ÎÅêÍ»»ñ¤¬µÞÁý¡¢¿·¶½¹ñºÄÌ³2,300²¯¥É¥ë¤Î¤Û¤Ü5³ä¤òÃæ¹ñ¤ËÉé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔÎÉ»ñ»º²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£
2022Ç¯¤ÏÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢¥É¥ë¹â¤â¤¢¤ê¡¢Ì¾ÌÜ·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÊÆÃæ³Êº¹¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÏÃæ¿Ê¹ñ¤Îæ«¤Ë´Ù¤ë¸ø»»¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ê±ó¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Î¿ÞÉ½7¡ÏÊÆÃæÆü²¤¡Ê¥æ¡¼¥í·÷¡Ë¤ÎGDP¿ä°Ü¡ÊÌ¾ÌÜ¥É¥ë¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤ÈÍ½ÁÛ
º¤Æñ²½¤Ë¸þ¤«¤¦¥æ¡¼¥í·÷·ÐºÑ
¤â¤¦1¤Ä½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÑ²½¤Ç¤¢¤ë¡£¥æ¡¼¥í·÷¤Î°ìÂÎ²½¤ÈÀ®Ä¹¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸£°ú¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÎÈôÌö¤Ï¤Ê¤Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÂÐÃæ¡¦ÂÐ¥í¥·¥¢¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¥í¥·¥¢°ÍÂ¸¤òÂç¤¤¯¹â¤á¡¢ÄÌ¾¦¤òÃæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Õ¥È¤¬¥æ¡¼¥í·÷¤ÎÈË±É¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¡Î¿ÞÉ½8¡Ï¤ÏÃæ¹ñ¤Î¹ñÊÌÍ¢½ÐÆþ¤Î¿ä°Ü¤À¤¬¡¢2011Ç¯º¢¤«¤é¤Î10Ç¯´Ö¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÐÆüËÜ¡¢ÂÐ¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÂÐ´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î´ÖÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤¿¤Î¤¬¥æ¡¼¥í·÷¡¢ÆÃ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Î¿ÞÉ½8¡ÏÃæ¹ñ¤Î¹ñÊÌÍ¢½ÐÆþ¤Î¿ä°Ü
¤³¤¦¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Ïµð³Û¤ÎËÇ°×¹õ»ú¤òÃÛ¤¡¢¤½¤ÎÍ¾¾ê¤òÆî¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤Ê¤É¡Ë¤ËECB¤Î¥æ¡¼¥í¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¥æ¡¼¥í·÷À®Ä¹¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½9¡Ï¥æ¡¼¥í¡¦¥·¥¹¥Æ¥àºÄ¸¢ºÄÌ³¡ÊTarget2¡Ë
¤½¤¦¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¼çÆ³¤Î¥æ¡¼¥í·÷¤ÎÈË±É¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ºÂÐÃæ´Ø·¸¤Ï¤³¤ì¤«¤é°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤ËÃø¤·¤¯ÊÐ¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÍÂ¸ÂÎÀ©¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË¤¿¤ó¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥æ¡¼¥í·÷Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥¹¥¡¼¥à¤ËÂç¤¤Êµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢²¤½£¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¥¤¥®¥ê¥¹¤À¤±¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©Ìó¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¥Ö¥ì¥°¥¸¥Ã¥È¤Ë¤è¤êEU¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥æ¡¼¥í·÷¤ËÂÐ¤¹¤ëËÇ°×ÀÖ»ú¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈË±É¤½¤·¤Æ¥æ¡¼¥í·÷¤Îº¤Æñ²½¡¢Ãæ¹ñ¤Î±×¡¹¤ÎÄäÂÚ¤È¤¤¤¦ÃæÄ¹´üÅ¸Ë¾¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ÈÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯·ÐºÑ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤âÅ¬ÀÚ¤ÊÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½10¡Ï±Ñ¹ñ¡½·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê´ªÄê¹àÌÜÊÌ¡Ë¿ä°Ü
°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬³°¸òÌÌ¤ÇÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¹½ÁÛ¤Ï¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¡£°Ê¾å¤¬¡¢Åö¼Ò¤¬°ÂÇÜÀ¯¼£¤òÎò»ËÅª¤Ê¤â¤Î¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
Éð¼Ô ÎÍ»Ê
³ô¼°²ñ¼ÒÉð¼Ô¥ê¥µ¡¼¥Á
ÂåÉ½