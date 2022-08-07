¥×¥í¤¬¿É¸ý¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¼Â¤ÏÂ¿¤¤¡ÖÊ¿¹ÔÈý¤ÎNG¥á¥¤¥¯¡×3Áª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´12Ëç)

¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¡¦16¥¿¥¤¥×¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎAyana¤Ç¤¹¡£ÈýÌÓ¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¡ªº£²ó¤ÏÊ¿¹ÔÈý¤Ç¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¥á¥¤¥¯¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤Ê¤¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡ª¡©¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

Ê¿¹ÔÈý¤È¤Ï¡©

³ÑÅÙ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ÈýÌÓ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ä²Ä°¦¤¤°õ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¢ö

Ê¿¹ÔÈý¤¬»÷¹ç¤¤¤ä¤¹¤¤¿Í

¡¦ÎØ³Ô¤Ë½ÄÉý¤¬¤¢¤ë¿Í

¡¦³Û¤¬¶¹¤¤¿Í

ÌÌÄ¹¤µ¤ó¤ä³Û¤¬¶¹¤¤¿Í¤¬³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ëÈýÌÓ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤è¤ê½ÄÉý¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤ê¡¢¤è¤ê³Û¤¬¶¹¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

³ÑÅÙ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Ê¿¹ÔÈý¤òÉÁ¤­¡¢¤ª´é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤è¤¯¸«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

NGÈý1¡§Àþ¤¬´Ý¸«¤¨Ê¿¹ÔÈý

¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿¹Ô¤ËÉÁ¤³¤¦¤È°Õ¼±¤·²á¤®¤ÆÎØ³Ô¤ò¤Ï¤Ã¤­¤ê¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ºÇÔÎã¤Ç¤¹¡£

¸¶°ø

­¡Ä¹¤¤Àþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë

­¢¶¯¤¤°µ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë

­£ÉÁ¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¤Ü¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤

²þÁ±ºö

­¡ÎØ³Ô¤òÄ¹¤¤Àþ¤ÇÉÁ¤«¤º¤Ë¡¢Ã»¤¤Àþ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤¯¡ª

Ä¹¤¤Àþ¤ÏÀ×¤¬»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢£±ËÜ¤º¤ÄÌÓ¤òÉÁ¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÃ»¤¤Àþ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦♡

­¢Í¥¤·¤¤°µ¤ÇÉÁ¤¯¡ª

¶¯¤¤°µ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Àþ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ü¤«¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£É÷Á¥¤ËÉÁ¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÉ®ÎÏ¤ò¼å¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

­£ÉÁ¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë¤­¤Á¤ó¤È¤Ü¤«¤¹¡ª

Àþ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¢ö¥Ö¥é¥·¤äÌÊËÀ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤­¤Á¤ó¤È¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦♡

NGÈý2¡§¶ÚÆù¤òÌµ»ë¤·¤¿Ê¿¹ÔÈý

ÈýµÖ¶Ú¤òÌµ»ë¤·¤ÆÊ¿¹ÔÈý¤òÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ºÇÔÎã¤Ç¤¹¡£

¸¶°ø

­¡ÈýµÖ¶Ú¤«¤éÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤ËÈýÌÓ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë

­¢ÈýµÖ¶Ú¤Î±Æ¤¬ÌÜÎ©¤Á²á¤®¤Æ¤¤¤ë

²þÁ±ºö

­¡¶ÚÆù¤Î°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡ª

ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÈýµÖ¶Ú¤Î°ÌÃÖ¤ò³Î¤«¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÈýµÖ¶Ú¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤«¤±Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈýÌÓ¤òÉÁ¤¯¤È¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹♡

­¢ÈýµÖ¶Ú¤Î±Æ¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡ª

ÈýµÖ¶Ú¤¬È¯Ã£¤·²á¤®¤Æ¡¢ÈýÌÓ¤Î¾å¤Ë¹õ¤¤±Æ¤¬¤Ç¤­¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¼«Á³¤Ë¸«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦♡

¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤«¤é¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

NGÈý3¡§¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤Ê¤¤Ê¿¹ÔÈý

ÂÀ¤µ¤äÇ»Ã¸¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤Ê¤¤Ê¿¹ÔÈý¤Î¼ºÇÔÎã¤Ç¤¹¡£

¸¶°ø

­¡ÈýÆ¬¤«¤éÈý¿¬¤Þ¤ÇÆ±¤¸ÂÀ¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë

­¢ÈýÆ¬¤«¤éÈý¿¬¤Þ¤ÇÆ±¤¸Ç»¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë

²þÁ±ºö

­¡ÈýÆ¬¤ÏÂÀ¤¯¡¢Èý¿¬¤òºÙ¤¯¤¹¤ë¡ª

Á´ÂÎ¤¬Æ±¤¸ÂÀ¤µ¤À¤È¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡ªÈý¿¬¤Ï½ù¡¹¤Ë¤¹¤Ã¤­¤êºÙ¤¯¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦♡

­¢ÈýÆ¬¤ÏÇö¤¯¡¢Èý¿¬¤òÇ»¤¯¤¹¤ë¡ª

Á´ÂÎ¤¬Æ±¤¸Ç»¤µ¤À¤È¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¡ªÈýÆ¬¤ÏÇö¤¯¡¢Èý¿¬¤ÏÇ»¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÇ»Ã¸¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦♡