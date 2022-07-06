¡ÚÂè7ÇÈ·Ù²ü¡Û¡ÖÌÈ±Ö¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ë¡©¡×´¶À÷ÎÏ¶¯¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖBA.5¡×3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤ò²òÀâ
Åìµþ´¶À÷¼Ô¡ÈÇÜÁý¡É´¶À÷ÎÏ¶¯¤¤¡ÖBA.5¡×¤É¤¦ÂÐºö¡©
5Æü¡¢Á´¹ñ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¿·µ¬´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢3Ëü6189¿Í¡£
3Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï5·î25Æü°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
6·î29Æü¤Ë2Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢7·î4Æü¤Ë¤Ï2Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´¶À÷¼Ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢5ÆüÅìµþ¤Î¿·µ¬´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢5302¿Í¡£
4·î28Æü°ÊÍè¡¢5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
18ÆüÏ¢Â³¤ÇÁ°¤Î½µ¤ÎÆ±¤¸ÍËÆü¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î28Æü¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ìó2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìË®Âç³Ø´¶À÷À©¸æ³Ø¡¡¾®ÎÓ ÆÒ竽¶µ¼ø¡§
¤ä¤Ï¤ê¡¢³¹Ãæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤ÎÆ°¤¤¬°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¸úÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸º¼å¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢´¶À÷¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
´¶À÷Áý²Ã¤Î¸¶°ø¤Ï¡©¡ÖBA.5¡×¤Ø¤ÎÃÖ¤´¹¤ï¤ê¤È¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¸º¼å
´¶À÷Áý²Ã¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍýÍ³¤ò4¤Ä¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¡Ö3²óÌÜ¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î´¶À÷Í½ËÉ¸ú²Ì¤¬¸º¼å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÌë´ÖÂÚÎ±¿Í¸ý¤¬ÂçÅÔ»ÔÃæ¿´¤ËÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡×
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¢¡ÖÎäË¼»ÈÍÑ¤Î¤¿¤á´¹µ¤¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¡£
4¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖBA.5·ÏÅý¤¬¹ñÆâ¤Î¼çÎ®¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¡ÖBA.1¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè6ÇÈ¤Î»þ¤Ë¡ÖBA.1¡×¤«¤é¸½ºß¼çÎ®¤Î¡ÖBA.2¡×¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ÖBA.5¡×¤¬Áý²ÃÃæ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÆ£¸üÏ«Áê¤â¡ÖBA.5¡×¤Ø¤ÎÃÖ¤´¹¤ï¤ê¤¬¿Ê¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Îº¬µò¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥°¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î¤ÎÃæ½Ü¤Ç¤Ï¡ÖBA.1¡×¤«¤é¡ÖBA.2¡×¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤Æ99.7¡ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5·î24Æü¤«¤é30Æü¤Î´Ö¤Ë¡ÖBA.5¡×¤¬¹ñÆâ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é¿ô»ú¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£6·î14Æü¤«¤é20Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢25.1¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBA.£µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBA.2¡×¤è¤ê´¶À÷ÎÏ¤¬¹â¤¤¡©¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À
1¤ÄÌÜ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö´¶À÷ÎÏ¡×¤Î¶¯¤µ¡£
¸½ºß¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖBA.2¡×¤è¤ê¤â´¶À÷ÎÏ¤Ï¶¯¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢¡ÖBA.5¡×¡ÖBA.2¡×Áý²Ã³ä¹ç¤Î¿ä°Ü¤Ç¡¢µ¯»»ÅÀ¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì½é³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿½µ¤Ç¤¹¡£
4½µÌÜ¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖBA.5¡×¤ÎÁý²Ã¤ÎÊý¤¬¾¯¤·Áá¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìË®Âç³Ø´¶À÷À©¸æ³Ø¡¡¾®ÎÓ ÆÒ竽¶µ¼ø¡§
´¶À÷ÎÏ¤Ï¡¢¶¯¤¤¤È¹Í¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖBA.5¡×¤â¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤ÎÃæ¤ÎÊÑ°Û³ô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖBA.2¡×¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢´¶À÷ÎÏ¤Ï1.3ÇÜ¤«¤é1.4ÇÜ¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥ë¥¿³ô¤«¤é¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢µÞ·ã¤ÊÁý²Ã¤Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÁý²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ë¤ä¤«¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬½Å¾ÉÅÙ¤Ç¤¹¡£
½Å¾É²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¡Ä
WHO¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢½Å¾É²½Î¨¤Î¾å¾º¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÅìµþiCDCÀìÌç²È¥Ü¡¼¥É¤Î²ìÍèËþÉ×ºÂÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°Êª¼Â¸³¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤ä¤ä¡ØBA.£²¡Ù¤ËÈæ¤Ù¤Æ½Å¾É²½¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBA.5¡×¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¡¦»à¼Ô¿ô¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤Ï¡ÖBA.1¡×¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿·µ¬´¶À÷¼Ô¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ±ÄøÅÙ¤Î»àË´¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢½Å¾É²½Î¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃí°Õ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìË®Âç³Ø´¶À÷À©¸æ³Ø¡¡¾®ÎÓ ÆÒ竽¶µ¼ø¡§
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï½Å¾ÉÅÙ¤¬¹â¤¤¡¢Ã×»àÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¤Á¤ó¤È½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÇØ·Ê¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢½Å¾É²½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ïº£¸åÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÈ±Ö¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿´¶À÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤êÈ´¤±´¶À÷¤Ë·Ù²ü¡×¥ï¥¯¥Á¥ó¸ú²Ì¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë¡©
3¤ÄÌÜ¤ÎÆÃÄ§¤¬¡¢¡ÖÌÈ±Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â´¶À÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ê¤É¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÃæÏÂ¹³ÂÎÎÌ¤¬¡ÖBA.1¡×¤Î3Ê¬¤Î£±ÄøÅÙ¤·¤«Áý¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÃÍèºÂÄ¹¤Ï¡ÖBA.2¡×¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖBA.5¡×¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤ÆÌÈ±Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤·¤ÆÌÈ±Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤â¡¢¡ÖBA.5¡×¤Ï¤¹¤êÈ´¤±¤Æ´¶À÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅìË®Âç³Ø´¶À÷À©¸æ³Ø¡¡¾®ÎÓ ÆÒ竽¶µ¼ø¡§
¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢°ì½µ´Ö¤°¤é¤¤·Ð²á¤·¡¢°ìÈÖ¹³ÂÎÎÌ¤¬¹â¤¤¤È¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´¶À÷Í½ËÉ¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤È¡¢½¾Íè³ô¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤À¤ó¤¿¤ó¤È¡ÖBA.1¡×¡ÖBA.2¡×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ÖBA.5¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÑ°Û¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¤á¤¶¤Þ¤·£¸ £··î6ÆüÊüÁ÷)