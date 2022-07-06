¡ÖÆÚÀ¸Õª¾Æ¤­Ð§¡×¡ÊÊÂÀ¹ 580±ß¡¿1¡¥5ÇÜÀ¹ 730±ß¡¿ÂçÀ¹ 830±ß¡Ë¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡µíÐ§¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¤¹¤­²È¡×¤Ï¡¢7·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖÆÚ¡Ê¤È¤ó¡ËÀ¸Õª¾Æ¤­Ð§¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¹Æâ¸ÂÄê¡ª¡¡¥µ¥é¥À¤È¤ß¤½½Á¤Î¥»¥Ã¥È

¢£¿©Âî¤ÎÄêÈÖ¤òÐ§¤Ë

¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÚÀ¸Õª¾Æ¤­Ð§¡×¤Ï¡¢¿©Âî¤ÎÄêÈÖ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÈÀ¸Õª¾Æ¤­¡É¤òÐ§¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¡£ÊÂÀ¹¡¢1.5ÇÜÀ¹¡¢ÂçÀ¹¤Î3¼ïÎà¤«¤é¹¥¤ß¤Î¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ù¤ë¡£

¡¡ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀ¸Õª¤Î¹á¤ê¤¬¹­¤¬¤ë¡Ö¤¹¤­²È¡×ÆÃÀ½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¿¥ì¤Ï¡¢±£¤·Ì£¤Ë¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¢Ì£Á¹¡¢¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤ò»ÈÍÑ¡£¥³¥¯¿¼¤¤¥¿¥ì¤¬¡¢»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆÚÆù¤È¥·¥ã¥­¥·¥ã¥­¤Î¤¿¤Þ¤Í¤®¤ËÍí¤ß¡¢¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ­¤âÈ´·²¤À¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¹190±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¥µ¥é¥À¤È¤ß¤½½Á¤¬ÉÕ¤¤¤¿Å¹Æâ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥µ¥é¥À¥»¥Ã¥È¡×¤âÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¡Ú¡ÖÆÚÀ¸Õª¾Æ¤­Ð§¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§7·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¤¹¤­²È¡×¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯