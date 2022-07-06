¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª°åÎÅÈñ¤È²ð¸îÈñÍÑ¤òÈ¾¸º¤µ¤»¤ëÎ¢¥ï¥¶15 Ìò½ê¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤
¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤ÎÎ¢¥ï¥¶
°åÎÅÈñ¤ò°Â¤¯¤¹¤ëÂÐºö¡Ä¡Ä¤É¤¦¤»¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤·¤ç¡©
¤³¤¦»×¤Ã¤¿¿Í¤³¤½¡¢Â³¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
ÅçÆâ¹§¹°¤µ¤ó¡Ê71ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£ÅçÆâ¤µ¤ó¤Ï£ÁÉÂ±¡¤Ç°ß¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ15Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·î5Ëü7600±ß¤Î¾å¸Â³Û¤òÄ¶¤¨¤¿9Ëü2400±ß¤¬¡¢3¥õ·î¸å¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡½¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÏÃ¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÅçÆâ¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤ÊÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
photo by iStock
¼Â¤ÏÆ±¤¸·î¤Ë¡¢ÅçÆâ¤µ¤ó¤ÎºÊ¡Ê72ºÐ¡Ë¤¬£Â»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤¡¢1Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖÆ±¤¸À¤ÂÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤¬»È¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤â¡ÖÀ¤ÂÓ¹ç»»¡×¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤È¤·¤Æ¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÅçÆâ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤ÎÀµ¤·¤¤¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð10Ëü2400±ß¤¬Ê§¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦ÄÔËÜÍ³¹á»á¡Ë
À¤ÂÓ¹ç»»¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÇÆ±¤¸·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤À¡£¤â¤·»þ´ü¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢²ÈÂ²¤ÇÆ±¤¸·î¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÆÀ¤ò¤¹¤ë¡£
Æþ±¡ÈñÍÑ¤â¡¢NHK¼õ¿®ÎÁ¤â¥¿¥À¤Ë
ÉÂ±¡¤Ç¥à¥À¤Ê¤ª¥«¥Í¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤ÂÐºö¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£»ýÉÂ¤ÇÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Ä¹´ü½èÊý¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¡Ö¹â·ì°µ¤È¤¤¤Ã¤¿»ýÉÂ¤ÎÌô¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð60ÆüÊ¬¤Ê¤É¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¿ÇÎÅÈñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÂ±¡¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤âÉâ¤¯¡£¤É¤ì¤À¤±Ä¹´ü¤ÇÌô¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ï°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ç¼£°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÄÔËÜ»á¡Ë
ÉÂ¾õ¤¬¤è¤ê½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÐÈñ¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¡Ö¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¡×¤ò¼è¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´Â¡¡¢¿ÕÂ¡¡¢¸ÆµÛ´ï¡¢´ÎÂ¡¡¢¾®Ä²¤Ê¤É¤ÎÆâÂ¡¤¬Àµ¾ï¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ä¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¡Ö¾ã³²¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¡£
¼ýÆþ¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¼è¤ë¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£ÉÂ±¡¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬ºÇÂç500±ß¡¢Æþ±¡»þ¤Î¿©»öÂå¤â0±ß¤Ë¤Ê¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ë¡£½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤â°Â¤¯¤Ê¤ê¡¢JR¤Î±¿ÄÂ¤ÏÈ¾³Û¤Ë¡¢NHKÊüÁ÷¼õ¿®ÎÁ¤ÏºÇÂçÁ´³ÛÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¡£¿½ÀÁ¤Ë¤Ï°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ç¼£°å¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
²ð¸îÈñÍÑ¤ò¸«Ä¾¤¹
°åÎÅÈñ°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê½ÐÈñ¤Ë¤Ê¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢²ð¸îÈñ¤À¡£¿Æ¤äÏ¢¤ì¹ç¤¤¤Î²ð¸î¤ò¤¹¤ë´ü´Ö¤ÏÊ¿¶ÑÌó5Ç¯¤À¤¬¡¢Ìó18¡ó¤Î¿Í¤Ï10Ç¯°Ê¾å²ð¸î¤¬Â³¤¯¡ÊÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Ä´¤Ù¡Ë¡£²ð¸îÊÝ¸±¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨Ä¹´ü²½¤¹¤ì¤Ð»ñ¶âÅª¤Ë¤â¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¤Þ¤º²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹â³Û²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹Èñ¤À¡£¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ä¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤ÆºßÂð²ð¸î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤Î¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¡¢·î4Ëü4400±ß¤òÄ¶¤¨¤¿²ð¸îÈñÍÑ¤¬Ê§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë¡ÊÇ¯¼ý770Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆºßÂð²ð¸î¤Î¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï²ð¸î»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¹â¤¤¡£ÅÔÆâ¤Ë½»¤à60Âå½÷À¤ÏÃ²¤¯¡£
¡ÖÊì¿Æ¤¬Æþ¤Ã¤¿Ç§ÃÎ¾ÉÂÐ±þ·¿¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢ÍøÍÑÎÁ¤¬·î20Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Êì¤ÎÇ¯¶â¤Ï°äÂ²Ç¯¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â·î15Ëü±ß¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ëè·î5Ëü±ß¤¬»ä¤ÎÃù¶â¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
»ÜÀß¤Ç¤ÏÉô²°Âå¤ä¿©»öÂå¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥³¥¹¥È¡×¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç²ð¸î»ÜÀßÊë¤é¤·¤òÏÅ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö²ð¸îÊÝ¸±ÉéÃ´¸ÂÅÙ³ÛÇ§Äê¤Ç¤¹¡£É×¤äºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿¿Í¤Ê¤é¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤¬¤ª¤è¤½148Ëü±ß°Ê²¼¡Ê½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµï½»Èñ¤¬Æü³Û0±ß¡¢¿©Èñ¤¬Æü³Û300±ß¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤ë¡£·î18Ëü±ßÄøÅÙ¤«¤«¤ëÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤â·î10Ëü±ßÄøÅÙ¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê²ð¸î¤×¤é¤¹ÂåÉ½¡¦»³Àî¿Î»á¡Ë
¤Þ¤º¤Ï¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¡Ö¤ª¥«¥Í¤¬¤Ê¤¤¡×¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ²¡¹¤ÈÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸¤¯¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2022Ç¯7·î2¡¦9Æü¹æ¤è¤ê
¸åÊÔµ»ö¡Ö¶ä¹Ô¤È¾Ú·ô¡¦ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¿´ÆÀ15¡×¤ËÂ³¤¯¡Ä