¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¬¥à¡×¤ÎÌ£¡¢¼Â¤Ï¡ÖÁÛÁü¡×¡©¡¡È¯ÇäÅö»þ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢8·î¤«¤éÊÑ¹¹
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¡Ö»õ¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤ ¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¬¥à¡×¤¬¡¢8·î23Æü¤«¤é1982Ç¯È¯ÇäÅö»þ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¥¬¥à¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡È»õ¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¥¬¥à¥Ù¡¼¥¹¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡Æ±¼Ò¡¦¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¸¦µæ²Ý¤Î±ºÉôÃ£¹°¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥à¤Î³«È¯Î¢ÏÃ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¬¥à¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¼«ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¹á¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤â¤·¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Ë¹á¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¹á¤ê¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÆ±¼Ò¤Î¸¦µæ°÷¤¬ÁÛÁü¤·¤Æºî¤Ã¤¿¡×¤È¡ÈÎ¢ÏÃ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡ÖÈ¯ÇäÅö»þ¡¢ ¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¬¥à¡Ù¤Î¹á¤ê¤¬¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¤È¤·¤Æ°ìÈÌ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡©¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö»õ¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤ ¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¬¥à¡×¤Î¤Û¤«¡¢Æ±Æü¤«¤é¡Ö»õ¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤ Çß¥¬¥à¡×¤â1976Ç¯È¯ÇäÅö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤ÆÈÎÇä¤·¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¬¥à¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¯¥¨¥ó¥Á-C¥¬¥à¡×¤âÆ±Æü¡¢Éü¹ïÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£