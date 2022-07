【スターチャンネルEXランキング】『BONES』好き必見の科学捜査ドラマが急上昇（7月2日更新）

動画配信サービス「スターチャンネルEX」で、6月最も多く視聴された番組のランキングを発表。独占作品を中心に日本初上陸の最新海外ドラマとスターチャンネルの厳選・激レア映画が揃う中、トップ10にランクインしたのはどの作品か。ドラマ部門と映画部門に分けてチェック!

海外ドラマ

1 ハリー・パーマー 国際諜報局(字幕版) ↑

2 ウルフ教授の科学捜査ファイル(字幕版)

3 ランドスケーパーズ 秘密の庭(字幕版) ↓

4 ハンニバル (字幕版) ↓

5 スモール・アックス(字幕版) ↓

6 ダウントン・アビー (字幕版) ↑

7 絶叫パンクス レディパーツ!(字幕版) ↓

8 スパルタカス (吹替版)

9 ホロウ・クラウン/嘆きの王冠 (字幕版)

10 僕らのままで/WE ARE WHO WE ARE(字幕版)

映画

1 アウトポスト(字幕版) →

2 チャタレイ夫人の恋人(1981)(字幕版) →

3 AVA/エヴァ(吹替版)

4 白いリボン (字幕版) ↑

5 機動警察パトレイバー 劇場版

6 愛人/ラマン(字幕版) →

7 追跡者(1971)(字幕版)

8 炎の戦線 エル・アラメイン(字幕版)

9 ギルバート・グレイプ(字幕版) ↓

10 荒野の誓い(字幕版)

海外ドラマでは先月2位だった『ハリー・パーマー 国際諜報局』が1位を獲得。主演ジョー・コールの名を世に知らしめた『ピーキー・ブラインダーズ』のファイナル・シーズンが配信開始したこともあり、今後の人気ぶりにも期待がかかる。

2位にはイギリス発の科学捜査ドラマ『ウルフ教授の科学捜査ファイル』が初登場。『ロンドン 追う者たち、追われる者たち』のバボー・シーセイ演じる型破りなウルフ教授がそれぞれの分野のエキスパートたちと共に事件解決に挑む1話完結型のドラマ。リアルを追求した解剖シーンや個性豊かなチームなど、どことなく『BONES』を彷彿とさせる。

『ウルフ教授の科学捜査ファイル』

製作総指揮・脚本を手掛けるのは『シェイムレス 俺たちに恥はない』のポール・アボット。共演には「ハリー・ポッター」シリーズや『マンダロリアン』『ブラック・ミラー』などで知られるナタリア・テナや『SHERLOCK(シャーロック)』のアマンダ・アビントンなど豪華英国キャストが集結。マンチェスター・メトロポリタン大学やマンチェスター空港など、イギリスならではのロケ地にも注目したい。

『スパルタカス』や『ホロウ・クラウン/嘆きの王冠 』『僕らのままで/WE ARE WHO WE ARE』といった不朽の人気作がランクインする中、いちおしはステレオタイプを打ち壊す『絶叫パンクス レディパーツ!』。本作の魅力はイギリスに住むムスリム女子たちの日常をコミカルに描いているところ。女のことは女に語らせろ!というような心意気で、ギターやベースをかき鳴らし、ドラムを轟かせて、日頃の鬱憤を叫び散らす、実に爽快&痛快な一作。ムスリムならではの結婚事情やファッションなど新たなカルチャーに触れられながら、女の友情アリ、恋模様アリ、仕事の悩みアリと抜群の共感度の高さで、ハイブリッドな青春音楽コメディともいえる。リケジョのアミナやナチュラリストのベーシストなど、個性豊かなバンドメンバーは一瞬で心を鷲掴み。最高の女性賛歌をお見逃しなく!

『絶叫パンクス レディパーツ!』

映画では、『タミー・フェイの瞳』でアカデミー賞主演女優賞を受賞したジェシカ・チャステイン主演のアクションドラマ『AVA/エヴァ』の吹替版が3位にランクイン。『ヘルプ 心がつなぐストーリー』のテイト・テイラー監督と再タッグで本格アクションに挑んだ。

『AVA/エヴァ』

実在の人物を演じることが得意で、ヒューマンドラマやサスペンスなどの印象が強いジェシカだが、本作では女性暗殺者を見事に演じ新たなジャンルを開拓。最近ではスパイアクション『355』にも出演し、今後アクションスターとしても注目が集まる。吹き替えを担当するのは木下紗華。『ヴァンパイア・ダイアリーズ』や『デクスター〜警察官は殺人鬼〜』などで声優を担当してきた海外ドラマファンに馴染みのある木下の吹替と見比べてみるのもおすすめ。

さらにSTAR CHANNEL MOVIESとして公開された西部劇『荒野の誓い』も注目。『ソー:ラブ&サンダー』も話題のクリスチャン・ベイルが主演を務めるウェスタンドラマ。『ゴーン・ガール』のロザムンド・バイクや『DUNE/デューン 砂の惑星』のティモシー・シャラメ、『ブレイキング・バッド』のジェシー・プレモンスなど豪華キャストが出演している。

『荒野の誓い』

クリスチャンにとって2007年公開の『3時10分、決断のとき』に続く2度目の西部劇である本作は配給会社が決定する前に、4000万ドルという巨額の予算で動き出した賭けのような作品。アカデミー級のキャストがみせる本格ウエスタンをぜひ。

