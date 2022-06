6月も下旬に差し掛かり、もとから梅雨のない北海道を除いて日本の全地域が梅雨入りとなりました。農作物には恵みの雨ですが、私たち人間にとってはジメジメと蒸し暑く、憂鬱な気分になりがちな時期です。

また、湿度の高さなどで体調を崩しがちになる人も多いかもしれません。ここはしっかりと栄養を摂って体調を整え、元気に乗り切っていきましょう。美味しく手軽に利用できるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が並んでいます。

2022年6月の新作5品まとめ(6月21日〜6月27日)

ファミリーマート2022年6月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新作情報をご紹介。栄養豊富などんぶり、さっぱりと食べられる冷し坦々麺や中華風春雨、見栄えと食感にこだわったアイスなど、ヴァラエティ豊かな新商品が登場しています。

「ねばたま納豆キムチ丼」(548円)

価格 : 548円

販売地域 : 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

スタミナ補給にうってつけの"ねばねば"丼。キムチ、納豆、半熟玉子、まぐろたたき身、オクラ、たくあん、かつお節とタレを絡めて食べる仕立てとなっています。

「ごまの風味と花椒の香り!冷し担担麺」(550円)

価格 : 550円

販売地域 : 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

花椒香るごまダレスープの冷し担担麺。コシのある中華麺に、肉そぼろ、ほうれん草、ピリ辛の白髪ねぎ、ゆで卵をトッピングしています。

「5品目の中華風春雨」(210円)

価格 : 210円

販売地域 : 関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

チルド惣菜の中華風春雨。きくらげ・錦糸玉子・ハム・きゅうり・人参の5品目を使用しています。

「ピカチュウのパインフラッペ」(320円)

価格 : 320円

販売地域 : 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ピカチュウがデザインされた、思わず手に取りたくなる可愛いパッケージのフラッペ。夏にぴったりの、フラッペ史上初のパイナップルフレーバーが楽しめます。数量限定商品となります。

「アンデイコ クッキーシューアイス」(178円)

価格 : 178円

販売地域 : 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

見栄えと食感にこだわった、ファミリーマート限定・数量限定のアイス。グレーズかけしたザクザク食感クッキー生地のシューアイスに、苺果肉ソース入りのミルクアイスを詰め込んでいます。

まとめ

6月21日発売の新商品は、キムチ、納豆、半熟玉子、まぐろたたき身などを使用した「ねばたま納豆キムチ丼」や、きくらげ・錦糸玉子・ハムなどが入った「5品目の中華風春雨」など、栄養補給やバランスに配慮した商品が登場。

また、蒸し暑い日でもさっぱり食べられるピリ辛の「ごまの風味と花椒の香り!冷し担担麺」や、夏にぴったりのフレーバーの「ピカチュウのパインフラッペ」、見栄えと食感にこだわった「アンデイコ クッキーシューアイス」など、この季節にこそ味わいたいラインナップが揃いました。みなさんも、もし気になるアイテムがあったらぜひ、店頭で手を伸ばしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用

(C) 2022 Pokémon. (C) 1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by Genius Sonority Inc.