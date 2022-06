³¤³°¥É¥é¥Þ ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡õ¹¹¿·°ìÍ÷ | 2022Ç¯¡Á2023Ç¯¡Ú235ºîÉÊ¡Û

毎年、この時期になると海外ドラマシーズン終了の時期にあわせ、更新&売り切り決定のニュースがまとめて入ってくる。長年見続けてきた人気作の打ち切りが突然だったり、理由が不明のままクリフハンガー終わりとなる場合も中にはあるだろう…。その一方、配信サービスや別のケーブル局に救済され復活するという例も少なくはない。この春から発表された情報をメインに、現在の状況をお伝えしよう。

各作品名クリックで日本での配信先情報、あらすじやキャストが確認可能。

(最終更新日:2022年6月17日)

アメリカ各局の打ち切り&更新一覧

ABC

・『ビッグ・スカイ』シーズン3へ

・『それいけ!ゴールドバーグ家』シーズン10へ

・『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン6へ

・『グレイズ・アナトミー』シーズン19へ

・『ザ・ルーキー 40歳の新米ポリス!?』シーズン5へ

・『STATION 19』シーズン6へ

・『素晴らしき日々』シーズン2へ

(6月29日よりシーズン1がDisney+にて日本独占配信開始)

・『クイーンズ』シーズン1にて打ち切り

CBS

・『オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル』シーズン3へ

(CBSで一度打ち切られるも、オプラ・ウィンフリーが設立したTV局OWNで救済され復活)

・『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』シーズン13へ

・『CSI:ベガス』シーズン2へ

・『The Equalizer(原題)』シーズン3&4まとめて更新

・『FBI:特別捜査班』シーズン5&6まとめて更新

・『FBI: インターナショナル』シーズン2&3まとめて更新

(7月19日より日本初放送。詳細はこちら)

・『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』シーズン4&5まとめて更新

・『Ghosts(原題)』シーズン2へ

(イギリスコメディドラマ『ゴースト〜ボタン・ハウスの幽霊たち』の米リメイク版)

・『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン20へ

・『NCIS: ハワイ』シーズン2へ

(7月18日より日本初放送。詳細はこちら)

・『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン14へ

・『SEAL Team/シール・チーム』シーズン6へ

(映画製作も決定済み)

・『S.W.A.T.』シーズン6へ

・『ヤング・シェルドン』シーズン6&7まとめて更新

・『BULL/ブル 法廷を操る男』シーズン6にて終了

・『Good Sam(原題)』シーズン1にて打ち切り

(『シカゴ P.D.』のソフィア・ブッシュと『ハリー・ポッタ』シリーズのジェイソン・アイザックスが共演するメディカルドラマ。U-NEXTでの上陸が決定済み)

・『私立探偵マグナム』シーズン4にて打ち切り

The CW

・『THE FLASH/フラッシュ』シーズン9へ

・『ナンシー・ドリュー』シーズン4へ

・『スーパーマン&ロイス』シーズン3へ

・『Walker/ウォーカー』シーズン3へ

(6月22日(水)より日本初放送。詳細はこちら)

・『4400』シーズン1にて打ち切り

・『Charmed(原題)』シーズン4にて打ち切り

・『ダイナスティ』シーズン5にて打ち切り

・『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン7にて終了

・『BATWOMAN/バットウーマン』シーズン3にて打ち切り

・『イン・ザ・ダーク』シーズン4にて打ち切り

・『Roswell, New Mexico(原題)』シーズン4にて終了

・『レガシーズ』シーズン4にて終了

・『リバーデイル』更新されたシーズン7で終了

NBC

・『ブラックリスト』シーズン10へ

・『シカゴ・ファイア』シーズン11へ

・『シカゴ・メッド』シーズン8へ

・『シカゴ・P.D.』シーズン10へ

・『MANIFEST/マニフェスト』Netflixにて救済されファイナルとなるシーズン4へ

・『ラ・ブレア』シーズン2へ

・『LAW & ORDER』シーズン22へ

・『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』シーズン24へ

・『LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班』シーズン3へ

・『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』ファイナルとなるシーズン5へ

・『THIS IS US/ディス・イズ・アス』シーズン6にて終了

・『Ordinary Joe(原題)』シーズン1にて打ち切り

・『Kenan(原題)』シーズン2にて打ち切り

・『Mr. Mayor(原題)』シーズン2にて打ち切り

FOX

・『9-1-1:LA救命最前線』シーズン6へ

・『9-1-1:LONE STAR』シーズン4へ

・『Bob’s Burgers』シーズン13へ

・『ファミリー・ガイ』シーズン20へ

・『シンプソンズ』シーズン34へ

・『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン6へ

・『アッパークラス』シーズン1にて打ち切り

・『ビッグ・リープ 再起への挑戦』シーズン1にて打ち切り

AMC

・『ウォーキング・デッド』シーズン11にて終了

・『くたばれケビン!』ファイナルとなるシーズン2へ

・『ザ・テラー』シーズン3へ?(情報待ち)

・『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン8へ

・『ベター・コール・ソウル』シーズン6にて終了

・『McMafia - マクマフィア』シーズン2へ

Freeform

・『クルーエル・サマー』シーズン2へ

・『独身女の禁酒ライフ』シーズン2へ

FX・FXX

・『アメリカン・ホラー・ストーリー』シーズン13までまとめて更新

・『アメリカン・ホラー・ストーリーズ』シーズン2へ

・『アメリカン・クライム・ストーリー』シーズン4へ?(情報待ち)

・『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』シーズン6までまとめて更新

・『スノーフォール』ファイナルとなるシーズン6へ更新

・『デイブ』シーズン3へ

・『FARGO/ファーゴ』シーズン5へ

・『フィラデルフィアは今日も晴れ』シーズン18まで更新済み

・『フュード/確執』シーズン2へ

・『ブリーダーズ 最愛で憎い宝物』シーズン4へ?(情報待ち)

・『アトランタ』更新済みのシーズン4で終了

・『ベター・シングス』シーズン5で終了

・『Y:ザ・ラストマン』シーズン1で打ち切り

HBO

・『ウエストワールド』シーズン4へ

・『WE’RE HERE 〜クイーンが街にやって来る!』シーズン3へ

・『海賊になった貴族』シーズン2へ(U-NEXTで6月24日より独占配信スタート)

・『ラリーのミッドライフ★クライシス』シーズン12へ

・『ユーフォリア/EUPHORIA』シーズン3へ

・『ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代-』シーズン2へ

・『ニューヨーカーの暮らし方 / HOW TO WITH JOHN WILSON』シーズン3へ(U-NEXT独占配信中)

・『サムバディ・サムウェア』シーズン2へ(U-NEXT独占配信中)

・『ジェントルマン・ジャック 紳士と呼ばれたレディ』シーズン2へ、本国で配信中(BBC Oneと共同制作)

・『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン2へ?(情報待ち)※U-NEXT日米同時配信決定

・『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン2へ

・『ペリー・メイスン』2020年にシーズン2へ更新済み、その後ショーランナーの入れ替わりなどがあり放送日はまだ未定

・『メディア王 〜華麗なる一族〜』2021年にシーズン4へ更新済み

・『イン・トリートメント/セラピスト ブルック・テイラー』シーズン4にて終了

Paramount Network

・『イエローストーン』シーズン5へ(この秋本国で放送開始)

Shotwime

・『イエロージャケッツ』シーズン2へ

・『Lの世界 ジェネレーションQ』シーズン3へ

・『ビリオンズ』シーズン7へ

・『CITY ON A HILL/罪におぼれた街』シーズン3へ

・『Your Honor/追い詰められた判事』シーズン2へ

Starz

・『アウトランダー』シーズン7へ(前日譚の製作も決定済み)

・『シャイニング・ヴェイル』シーズン2へ

・『ナウ・アポカリプス 〜夢か現実か!? ユリシーズと世界の終わり』シーズン1で打ち切り

・『ハイタウン』シーズン3へ

・『パワー ブック ゴースト』シーズン3へ

・『POWER/パワー ブックIII:レイジング・カナン』シーズン3へ?(情報待ち)

・『POWER/パワー ブックIV:フォース』シーズン2へ

・『ヒール: レスラーズ』シーズン2へ

・『ブラインドスポッティング』シーズン2へ

・『ラン・ザ・ワールド』シーズン2へ

イギリス各局の打ち切り&更新一覧

BBC

・『Around the World in 80 Days(原題)』シーズン2へ

(「八十日間世界一周」のシリーズ版、主演はデヴィッド・テナント)

・『Vienna Blood/ヴィエナ・ブラッド』シーズン3へ

・『ガール・ビフォア -私そっくりの女が住んでいた家-』シーズン2へ?(情報待ち)

・『ゴースト〜ボタン・ハウスの幽霊たち』シーズン4へ

・『コール・ザ・ミッドワイフ ロンドン助産婦物語』シーズン11へ(本国で今年2月放送済み)

・『ザ・ツーリスト 俺は誰だ?』シーズン2へ

・『ザ・スプリット 離婚弁護士』シーズン3』にて終了

・『産婦人科医アダムの赤裸々日記』シーズン2へ?(情報待ち)

・『証拠は語る』シーズン2へ?(情報待ち)

・『ステージド』シーズン3へ?(情報待ち)

・『ドクター・フー』シーズン14へ

・『ハッピー・バレー』シーズン3で終了

・『ブランニック警部 〜非情の大地』シーズン2へ

・『ミステリー in パラダイス』シーズン12へ

・『ライン・オブ・デューティ』シーズン7へ?(情報待ち)

・『9から始まる奇妙な物語』シーズン7へ

Channel 4

・『絶叫パンクス レディパーツ!』シーズン2へ

・『Ackley Bridge(原題)』シーズン5へ(『ダウントン・アビー』ロブ・ジェームズ=コリアー出演の学園ドラマ)

・『デリー・ガールズ 〜アイルランド青春物語〜』シーズン3にて終了

・『フィール・グッド』シーズン2で終了(イギリス国外ではNetflixにて配信)

ITV

・『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン12へ

・『埋もれる殺意』シーズン5へ

・『女刑事マーチェラ』シーズン4へ?(情報待ち)

・『警視グレイス』シーズン3へ

・『サンディトン』シーズン3へ

・『シスター探偵ボニファス』シーズン2へ

・『ブレッチリー・サークル:サンフランシスコ』シーズン2へ

・『マクドナルド&ドッズ 窓際刑事ドッズの捜査手帳』シーズン3へ

・『もう一人のバーナビー警部』シーズン23へ

・『ロンドン警視庁コリン・サットンの事件簿』シーズン3へ?(情報待ち)

・『刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』シーズン9で終了

Sky

・『ウルフ教授の科学捜査ファイル』シーズン2へ?(情報待ち)

・『ディスカバリー・オブ・ウィッチズ』シーズン3にて終了

配信サービスの打ち切り&更新一覧

前述のネットワーク局とは異なり、配信や放送時期にバラつきのある配信サービスの作品。日本上陸済み(2022年に放送・配信予定として情報がわかっているものも含む)作品を中心に、行方の気になる注目ドラマの状況をまとめて紹介しよう。

Amazon Prime Video

・『アウターレンジ 〜領域外〜』シーズン2へ?(情報待ち)

・『アップロード 〜デジタルなあの世へようこそ〜』シーズン3へ

・『インビンシブル 〜無敵のヒーロー〜』まとめてシーズン3へ

・『カーニバル・ロウ』シーズン2へ

・『グッド・オーメンズ』シーズン2へ

・『ザ・ボーイズ』シーズン4へ

・『ジェレミー・クラークソン 農家になる』シーズン2へ

・『ジャック・リーチャー 〜正義のアウトロー〜』シーズン2へ

・『Them/ゼム』シーズン2へ

・『トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン』シーズン4へ

・『ナチ・ハンターズ』シーズン2へ

・『ハーレム』シーズン2へ

・『ホイール・オブ・タイム』シーズン2へ

・『マーベラス・ミセス・メイゼル』ファイナルとなるシーズン5へ

・『モダン・ラブ』シーズン3へ?(情報待ち)

・『ザ・ループ TALES FROM THE LOOP』シーズン2へ?(情報待ち)

・『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』配信開始前にシーズン2へ

・『ザ・ワイルズ 〜孤島に残された少女たち〜』シーズン3へ?(情報待ち)

・『私たちの青い夏』配信開始前にシーズン2へ

Apple TV+

・『アカプルコ』シーズン2へ

・『アフターパーティー』シーズン2へ

・『セントラル・パーク』シーズン3へ

・『フォー・オール・マンカインド』シーズン4へ?(情報待ち)

・『ファウンデーション』シーズン2へ

・『インベージョン』シーズン2へ

・『リトル・アメリカ』シーズン2へ

・『ザ・モーニングショー』シーズン3へ

・『シュミガドーン!』シーズン2へ

・『サーヴァント ターナー家の子守』ファイナルとなるシーズン4まで更新済み

・『SEE 〜暗闇の世界〜』シーズン3まで更新済み

・『神話クエスト:レイヴンズ・バンケット』シーズン4まで更新済み

・『セヴェランス』シーズン2へ

・『テヘラン』シーズン3へ?(情報待ち)

・『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』シーズン3まで更新

・『Trying 〜親になるステップ〜』シーズン3まで更新済み、7月1日より配信開始

・『真相 - Truth Be Told』シーズン3へ

・『Pachinko パチンコ』シーズン2へ

・『窓際のスパイ』シーズン2へ

・『リトル・ヴォイス』シーズン1で打ち切り

Disney+

・『天才少女ドギー・カメアロハ』シーズン2へ

・『飛べないアヒル -ゲームチェンジャー-』シーズン2へ

・『ホワット・イフ...?』シーズン2へ、2022年配信予定

・『ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル』シーズン4へ

・『秘密結社ベネディクト団』シーズン2へ

・『マンダロリアン』シーズン3まで更新済み、2022年配信予定

・『未来の大統領の日記』シーズン2で打ち切り

・『ロキ』シーズン2へ

HBO Max

・『ゴシップガール』シーズン2へ

・『AND JUST LIKE THAT/セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン2へ

・『ピースメイカー』シーズン2へ

・『セックスライフ・オブ・カレッジガール』シーズン2へ

・『Titans/タイタンズ』シーズン4へ

・『TOKYO VICE』シーズン2へ

・『PENNYWORTH/ペニーワース』シーズン3へ

・『LOVE LIFE』シーズン3へ?(情報待ち)

・『サーチ・パーティー』シーズン5にて終了

・『Made for Love(原題)』シーズン2で打ち切り ※Huluにて日本上陸決定済み

Hulu

・『パパと恋に落ちるまで』シーズン2へ

・『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』シーズン3へ

・『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』シーズン5へ

・『Love, ヴィクター』ファイナルとなるシーズン3、本国では6月より配信開始

・『マーダーズ・イン・ビルディング』シーズン2へ(6月28日より日本でも配信)

・『ラミー:自分探しの旅』シーズン3へ

・『ソーラー・オポジット』シーズン4へ

・『ドールフェイス』シーズン2で打ち切り

※日本のHuluとは別物。米Hulu作品は主に日本ではDisney+ (ディズニープラス)のスターにて配信されている。

Netflix

・『15歳、アゲイン!』シーズン2へ更新

・『D.P. −脱走兵追跡官−』シーズン2へ更新

・『イカゲーム』シーズン2へ更新

・『今ドキ! インド婚活事情』シーズン2&3まとめて更新

・『ヴァイキング 〜ヴァルハラ〜』シーズン2&3まとめて更新

・『エミリー、パリへ行く』シーズン3&4まとめて更新

・『ギャングランド:抗争地帯』シーズン2へ更新

・『クィア・アイ』シーズン7へ更新

・『HEARTSTOPPER ハートストッパー』シーズン2&3まとめて更新

・『私の“初めて”日記』ファイナルとなるシーズン4まで更新済み

・『最後通牒 〜結婚それともさようなら?〜』シーズン2へ

・『ストレンジャー・シングス 未知の世界』ファイナルとなるシーズン5まで更新済み

・『セックス/ライフ』シーズン2へ

・『その漆黒の瞳で』シーズン2へ

・『ラブ・イズ・ブラインド』シーズン4&5まとめて更新

・『とんだ!濡れ衣』シーズン2へ

・『マイ・アンオーソドックス・ライフ』シーズン2へ

・『PALPITO/パルピト』シーズン2へ

・『リンカーン弁護士』シーズン2へ

・『レベルデ 〜青春の反逆者たち〜』シーズン2へ

・『ヤング・ロイヤルズ』シーズン2へ

・『アーカイブ81』シーズン1にて打ち切り

・『アナザー・ライフ』シーズン2にて打ち切り

・『カウボーイビバップ』シーズン1にて打ち切り

・『スペース・フォース』シーズン2にて終了

・『Gentefied/ヘンテファイド』シーズン2にて打ち切り

・『ヒット&ラン ―追跡―』シーズン1にて打ち切り

・『プリティ・スマート』シーズン1にて打ち切り

・『ベビー・シッターズ・クラブ』シーズン2にて打ち切り

・『ロック&キー』シーズン3にて終了

