¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬¸«¤ëÆüËÜÄãÌÂ¤ÎÍýÍ³¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂç¿Í¤¬¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÚÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÆ¿Ì¾·Ç¼¨ÈÄ¡Ö£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¸µ´ÉÍý¿Í¡¢¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤ÎÌ¿Ì¾¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤Ò¤í¤æ¤¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÄäÂÚ¤¹¤ëÆüËÜ·ÐºÑ¤òÊüÃÖ¤·Â³¤±¤¿¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ë¡ÖÂç¿Í¤¬¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥Á¥ç¥Ã¥×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¿ô¤Ë¤Ð¤«¤êÍÙ¤é¤µ¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«È´¤¯ÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡£¼«¿È¤òà¤´°Õ¸«ÈÖá¤È¸«¤Ê¤¹É÷Ä¬¤Ëà¤Ò¤í¤æ¤Àáá¤Ç°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï£±£¶£²¡¦£³Ëü¿Í¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï£±£µ£±Ëü¿Í¡£º£¤äà¥Í¥Ã¥È³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖá¤À
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¡¡¤¦¡Á¤ó¡¢ËÍ¤ò¤´°Õ¸«ÈÖ¤À¤È¤«½ÅÄÃ¤À¤È¤«»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÏÃ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤ÏÄ´¤Ù¤¿¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤ã¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢à¤³¤Î¿Í¤¬¸À¤¦¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤á¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êËÍ¤ÎÏÃ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¤·¤«¤·¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¿ô¤¬Êª¤ò¸À¤¦À¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¡¡¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¸«È´¤¯ÌÜ¤òÆÉ¼Ô¤â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿Í´Ö¤â¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢ÅÐÏ¿¼Ô£±£°£°Ëü¿Í¤Ê¤ó¤¹¤è¡×¤À¤±¤Ç´ë²è¤¬ÄÌ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¶È¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢ÉþÃå¤Æ¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¤ê¤È¤«´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤È¤¬¤Ã¤¿È¯¸À¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÌÙ¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡½¡½¥Õ¥Ä¡¼¤Î¿Í¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç±ê¾å¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¡¡ËÍ¤ÏÊÌ¤Ë¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤¿¤³¤Ã¤Á¤ã¤Í¤§¤è¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬À¤´Ö¤Ë¤É¤ó¤É¤óÎ®¤ì¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÍè¤ÏÃÓ¾å¾´¤µ¤ó¤È¤«Âç¿Í¤Ç¤Þ¤È¤â¤Ê¿Í¤¬¤Þ¤È¤â¤ÊÈ¯¸À¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬×ÖÅÙ¤·¤Æ²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤À¤«¤é¤Þ¤º¤Ï¡ÖÂç¿Í¤¬¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬Àè¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½¾å¤ÎÀ¤Âå¤¬°¤¤¤È¡¡
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¡¡ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬°¤¤¤Î¤È¤«¾¯»Ò²½¤ÎÌäÂê¤À¤È¤«·ë¶É¡¢¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¹âÎð¼ÔÍ¥¶ø¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¤É¤ó¤É¤óÅêÉ¼¤·¤Æ¤ë¤»¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¡ÖÆüËÜÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤ÆÃ²¤¯¤Î¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤ªÁ°¤é¤Î¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¤¹¤Ç¤ËÃÍ¾å¤²¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤é
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¡¡ËÍ¤ÎËÜ¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£À¸³è¥ì¥Ù¥ë¤Ï¾å¤²¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ê¤ó¤Æ¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢´ðËÜ¤ª¶â¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»à¤ó¤À¤é¡¢¤¦¤Á¤ÎºÊ¤¬°ä»º¤Ç¹ëÍ·¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤µ¤Ã¤¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ë¤È¡¢£±£°£°ËüÄ¶¤¨¤ë¤È¼þ°Ï¤¬¾¡¼ê¤Ë¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ÏÊÌ³Ê¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ»×¤¤»Ï¤á¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¿ô»ú¤ÇÊª»ö¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¡½¡½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬ÂçÀ®¸ù¤·¤Æ¥Á¥ã¥ê¥ó¥Á¥ã¥ê¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¡¡¤¤¤ï¤æ¤ëÂè»°¼Ô¤¬¾¡¼ê¤ËÀ©ºî¤¹¤ëÆ°²è¡ÖÀÚ¤êÈ´¤¡×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Í¡££²Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤éÅÐÏ¿¼Ô¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤êÈ´¤¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÁÇºà¡Ê¡á¸µ¤ÎÆ°²è¡Ë¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯ºÆÀ¸¿ô¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¼êË¡¤òÂ¾¤Î¿Í¤¬¥Þ¥Í¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¿Ê²½¤¬Áá¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤êÈ´¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Î¼ý±×¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¾¡¼ê¤Ë¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÇÌÛÇ§¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½ÀÚ¤êÈ´¤¤ä¤³¤¿¤Äµ»ö¤Ç·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¡¡²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢¹¤²¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤â¤½¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£·ë¶É¡¢¼ý±×²½¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡ÊÀÚ¤êÈ´¤¤ò¡Ë¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢°ì»þ´ü¤è¤ê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¾ðÊó¤Îà°ú¤½Ð¤·á¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¡¡¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï³ä¤ÈÀÎ¤«¤éÊÊ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£ËÍ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¶½Ì£»ý¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ï·ë¹½Ä´¤Ù¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡£¤¢¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ä
¡Ú¸åÊÔ¤Ø¤Ä¤Å¤¯¡§¤Ò¤í¤æ¤»á¤Î¡Ö¾ðÊó¥¤¥ó¥×¥Ã¥È½Ñ¡×¤È¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤½÷À¡×¡Û
¡¡¡ù¤Ë¤·¤à¤é¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡¡£±£¹£·£¶Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ãæ±ûÂç³Øºß³ØÃæ¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¤ËÎ±³Ø¡££¹£¹Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÆ¿Ì¾·Ç¼¨ÈÄ¡Ö£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò³«Àß¤·¡¢´ÉÍý¿Í¤È¤Ê¤ë¡££²£°£°£µÇ¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥ï¥ó¥´¼èÄùÌò´ÉÍý¿Í¤Ë½¢Ç¤¡£ÍâÇ¯¤Ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤ò³«»Ï¡££±£µÇ¯¤Ë±Ñ¸ì·÷ºÇÂç¤ÎÆ¿Ì¾·Ç¼¨ÈÄ¡Ö£´£ã£è£á£î¡Ï¤Î´ÉÍý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£Åìµþ¥×¥é¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¥ß¥é¥¤¸¡º÷¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹±¿±Ä¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡£