【海外ドラマ最新情報】『SUPERGIRL』あの人が『LAW&ORDER』に仲間入り！

海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、『SUPERGIRL』のあの人の新たな出演作情報、『好きだった君へのラブレター』で世界中の女子の心を掴んだラナ・コンドルが主演を務める新ドラマの予告編、そして日本上陸が待たれる『Everything Everywhere All at Once(原題)』が話題のミシェル・ヨーのドラマニュースをお届けしよう。

『スター・トレック』シリーズや『シャン・チー/テン・リングスの伝説』、そして最近はA24製作映画『Everything Everywhere All at Once(原題)』が大ヒットしているミシェル・ヨーの次回作の情報が届いた。

ミシェルの出演が明らかになったNetflixオリジナルシリーズ『The Brothers Sun(原題)』はすべてのキャストと脚本家がアジア人で構成されているそうだ。台湾ギャングの息子で冷酷な殺し屋として育てられたチャールズ。しかし、父親が謎の暗殺者に殺されたことを機に母と、何も知らない弟を守るためLAに渡る…というあらすじ。

主人公のチャールズを演じるのはジャスティン・チェン(『Two Sides(原題)』)。ミシェルは彼の母親、エレン役として登場する。台湾での過去を知らずに幼少期にLAに渡ったチャールズの弟にはサム・ソング・リー(『ベター・コール・ソウル』)がキャスティングされている。

