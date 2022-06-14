¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬´é¤ò¤·¤«¤á¤ë¤Û¤É¤Þ¤º¤¤¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬´Ô¸µÆý¤ÈÉáÄÌµíÆý¤ÎÌ£¤Î°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤»ÄÇ°¤ÊÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÎëÌÚÀë¹°¡Ø¿©¤ÎÀïÁè¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´¡×¤Ø¤Î´íµ¡°Õ¼±¤¬Äã¤¤
¿©ÎÁ¤Î¼«Í³ËÇ°×²½¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤â¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¡È°Â¤µÂè°ì¡É¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹ñ»º¤Î¿©ÎÁ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¡¼¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤¬º¬ËÜÅª¤Ê°Õ¼±²þ³×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÇÀ¾ì¤«¤é¿©Âî¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿©¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ä»ÒÂ¹¤Î·ò¹¯¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼çÆ³¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¤Ç¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´¡×´ð½à¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É²½¤µ¤ì¤Æ¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤ë»ÈÌ¿¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙÂç¤¤¯Ìä¤¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¿©¤Î°ÂÁ´À¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î´íµ¡°Õ¼±¤ÎÇö¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Àã°õÆý¶È¤Î¿©ÃæÆÇ»ö¸Î¤ÇÏªÄè¤·¤¿¡ÖµíÆý¤Î°Ç¡×
¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿©ÎÁ»º¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤ò¹â¤á¤ë»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëºòº£¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¡¢2000Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿Àã°õÆý¶È¤Î½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ»ö¸Î¡Ê¢¨¡Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò²æ¡¹¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¢¨2000Ç¯6·î27Æü¡¢Àã°õÆý¶ÈÂçºå¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¡ÖÀã°õÄã»éËÃÆý¡×¤ò°û¤ó¤À»Ò¶¡¤¬ÓÒÅÇ(¤ª¤¦¤È)¤ä²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÄè¤·¡¢1Ëü3000¿Í¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈï³²¼Ô¤¬È¯À¸¤·¤¿½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ»ö¸Î
¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤Ë¼êÍî¤Á¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°ûÍÑÆý»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥Áè¤Î¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼´Ö¤Î¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼å¤¯¡×¡¢·ã¤·¤¤²Á³Ê¶¥Áè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËµíÆý²Á³Ê¤òÅ¾²Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¡Ê¸¶ÎÁ²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÆþ²Á³Ê¤Ë¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡Ë¤¢¤ë¤¬¡¢Æý¶È¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¼è°ú¸ò¾ÄÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¶¯¤¤¡×¤¿¤á¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¤Î²·ÃÍ¤ò¾å¤²¤Ë¤¯¤¤¡Ë¡£
¸¶ºàÎÁ¤Î¹âÆ¤Î¤·¤ï´ó¤»¤Ë¶ì¤·¤àÀ¸»º¼Ô¤Îµç¾õ¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÍïÇÀ²È¤ËÊ§¤¦Æý²Á¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÖ»ú¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Åö»þ¡¢É®¼Ô¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×2000Ç¯7·î16Æü¡Ë¡¦¿·Ê¹¡¦»¨»ï¤Ê¤É¤ÇÆý¶È¤ÎÀÖ»ú¹½Â¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½1¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÍÑ¤¤¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
°ûÍÑÆý¶È¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¼è°ú¸ò¾ÄÎÏ¤ÎÁýÂç¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Â¤¤¾®Çä²Á³ÊÀßÄê¤È¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤Î²·ÃÍ¤Î°ú²¼¤²¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÍïÇÀ²È¤ËÊ§¤¦À¸»º¼ÔÆý²Á¤â°ú¤²¼¤²¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÀ¸»º¼ÔÆý²Á¤Î°ú²¼¤²¤âº¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê¤·¤ï´ó¤»¤¬¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¹Ô¤¯¹½Â¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ÞÉ½1¤Ç¤Ï¡¢°ûÍÑÆý¤ÎÀ½Â¤¸¶²Á¤¬1¥ê¥Ã¥È¥ë150±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¤Î²·ÃÍ¤Ï144±ßÄøÅÙ¤Ç¡¢1ËÜ6±ßÄøÅÙ¤ÎÀÖ»ú¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤ÎÈñÍÑ¤òºï¸º¤·¤Æ¼êÈ´¤¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÉô¤Ë¤·¤ï´ó¤»¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Ô¾ì¹½Â¤¤Î²þÁ±¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£Àè¿Ê¹ñ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡Ö´Ô¸µÆý¡×
¤â¤¦°ìÅÀ¡¢¼Â¤Ï¡¢¿©ÃæÆÇ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸Æý¤«¤éÀ½Â¤¤¹¤ë¡ÖÉáÄÌ¤Î¡×µíÆý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¦»éÊ´Æý¤È¥Ð¥¿¡¼¤È¿å¤«¤éÌá¤·¤¿¡Ö´Ô¸µÆý¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉáÄÌµíÆý¤ÇÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ëÊ¬¤ò¡¢´Ô¸µÆý¤ÎÈÎÇä¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÉü¤¹¤ë¹½Â¤¤¬¡¢¤³¤Î¿©ÃæÆÇ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Ã¦»éÊ´Æý¤Ë°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤ÆµíÆý¤Ç¿©ÃæÆÇ¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢´Ô¸µÆý¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ÄÌ¾ï¡¢´Ô¸µÆý¤ÏÀ¸Æý¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓ¾å¹ñ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢½½Ê¬¤ÊÀ¸Æý¶¡µë¤Î¤¢¤ëÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²æ¤¬¹ñ¤À¤±¤ÎÆÃ°Û¤Ê¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¾¤Î¹ñ¡¹¤Î¤è¤¦¤ËÍ¾¾êÆýÀ½ÉÊ¤ò³¤³°¤Ç½èÊ¬¤Ç¤¤Ê¤¤²æ¤¬¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´Ô¸µÆý¤¬¼ûµëÄ´À°µ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬´Ô¸µÆý¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¸¶²Á¤Î°Â¤¤´Ô¸µÆý¤¬ÉáÄÌµíÆý¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÇä¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡¢¤½¤ì¤ò´Ô¸µÆý¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
µíÆý¾ÃÈñ¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â¿¤ÓÇº¤ß¡¢ÆÃ¤Ë¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö´Ô¸µÆý¡×¾ÃÈñ¤Ï¡¢¡ÖÀ®Ê¬Ä´À°Æý¡¦²Ã¹©Æý¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ó¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ²óÉü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
Á´ÈÌÅª¤ÊµíÆý¾ÃÈñ¤ÎÄäÂÚ¤ÎÍ×°ø¤ÏÍÍ¡¹¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©ÃæÆÇ»ö¸Î¤À¤±¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ô¸µÆý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï·èÄêÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¾ÃÈñ¤¬²óÉü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿©ÃæÆÇ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢»ö¸Î¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬´Ô¸µÆý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÛ£Ëæ¤ÊÉ½¼¨¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÈ¿È¯¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢´Ô¸µÆý¤ËÂÐ¤¹¤ëµñÈÝÈ¿±þ¤¬ÁýÉý¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö¤Þ¤º¤¤µíÆý¡×¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢Ì£¤Î°ã¤¤¤Ç´Ô¸µÆý¤ÈÉáÄÌµíÆý¤¬¶èÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¤³¤³¤Ë¤â¤¦°ì¤Äº¬ËÜÅª¤ÊÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¼æµ¯(¤¸¤ã¤Ã¤)¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎµíÆý¶È³¦¤Ë¤Ï¡¢¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·Ð±Ä¸úÎ¨½Å»ë¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤¬Æó¤Î¼¡¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬Ì£¤Î°ã¤¤¤Ç´Ô¸µÆý¤ÈÉáÄÌµíÆý¤¬¶èÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢120¡î¤Ê¤¤¤·150¡î¡¢1¡Á3ÉÃ¤ÎÄ¶¹â²¹»¦¶ÝÆý¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¿Í¤¬°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ÉáÄÌµíÆý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Öcooked taste¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ´é¤ò¤·¤«¤á¤ëÉ÷Ì£¤Î¼º¤ï¤ì¤¿µíÆý¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢´Ô¸µÆý¤È¤ÎÌ£¤Ëº¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢72¡î¡¦15ÉÃ¤Ê¤¤¤·65¡î¡¦30Ê¬¤Î»¦¶Ý¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÉáÄÌµíÆý¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
1¡Á3ÉÃ¤ÎÄ¶¹â²¹»¦¶Ý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·Ð±Ä¸úÎ¨¤«¤é¤Ê¤µ¤ì¤¿ÁªÂò¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÀ½Ë¡¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸½ºß¡¢¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤à¤·¤í¡Öcooked taste¡×¤Ë´·¤ì¤ÆËÜÅö¤ÎµíÆý¤ÎÉ÷Ì£¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬72¡î¡¦15ÉÃ¤¢¤ë¤¤¤Ï65¡î¡¦30Ê¬¤Î»¦¶Ý¤ËÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¸«²ò¤âÂ¿¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÌ£³Ð¤ò¤½¤¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤Î¶È³¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö»É¿È¤ò¤æ¤Ç¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¤è¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤Î¼º¤ï¤ì¤¿°û¤ßÊý¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¶¹â²¹»¦¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤¬ºÇÂç20¡ó¼º¤ï¤ì¤ë¡¢¢ÍÍÑ¤ÊÈùÀ¸Êª¤¬»àÌÇ¤¹¤ë¡¢£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÊÑÀ¤Ë¤è¤ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÌÌ¤ÎÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Î·ò¹¯¤òÂè°ì¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎµíÆý¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë»ÑÀª¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
----------
ÎëÌÚ Àë¹°¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤Î¤Ö¤Ò¤í¡Ë
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø
1958Ç¯»°½Å¸©À¸¤Þ¤ì¡£82Ç¯ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉôÂ´¶È¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¢¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ2006Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£FTA »º´±³Ø¶¦Æ±¸¦µæ²ñ°Ñ°÷¡¢¿©ÎÁ¡¦ÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼À¯ºö¿³µÄ²ñ°Ñ°÷¡¢ºâÌ³¾Ê´ØÀÇ¡¦³°¹ñ°ÙÂØÅù¿³µÄ²ñ°Ñ°÷¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê»º¶È¹½Â¤¿³µÄ²ñ°Ñ°÷¡¢¥³¡¼¥Í¥ëÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¤ª¤â¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØÇÀ¶È¾ÃÌÇ¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¿©¤ÎÀïÁè¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø°Ì´¤Î¿©Âî¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡ØÇÀ¶È·ÐºÑ³Ø¡¡Âè5ÈÇ¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø ÎëÌÚ Àë¹°¡Ë