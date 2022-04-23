½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ¤«¡¢Âçºå¤Ç48¿ÍÈÂÁ÷¡¡ÀÇÌ³Âç³Ø¹»¸¦½¤½ê
¡¡ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤ÎÀÇÌ³Âç³Ø¹»Âçºå¸¦½¤½ê¤Ç22ÆüÌë¡¢¿©ÃæÆÇ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÊ¢ÄË¤äÓÒÅÇ¤Î¾É¾õ¤ò¸¦½¤À¸¤é¤¬ÁÊ¤¨¤¿¡£Âçºå¹ñÀÇ¶É¤Ï23Æü¡¢¸¦½¤½ê¤ÎÎÀÆâ¤Ë¤¢¤ë¿©Æ²¤Ç22Æü¸á¸å¤Ë18¡Á21ºÐ¤Î¸¦½¤À¸¤ÎÃË½÷Ìó150¿Í¤¬Í¼¿©¤ò¼è¤ê¡¢¤¦¤Á40¿Í°Ê¾å¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤¬¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤Ê¤É¤Î½Å¤¤¾É¾õ¤Î4¿Í¤ò´Þ¤à48¿Í¤òÈÂÁ÷¡£¸¦½¤½ê¤ÈÆ±»ÔÊÝ·ò½ê¤Ï¡¢½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¡£
¡¡Âçºå¹ñÀÇ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4·î¤ËÆþ½ê¤·¤¿¸¦½¤À¸165¿Í¤Î¤¦¤Á149¿Í¤¬¡¢ÉßÃÏÆâ¤ÎÎÀ¤ÇÀ¸³è¡£22Æü¤Ï¸¦½¤¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¸á¸å5¡Á7»þ¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¤ß¤½ÌîºÚßÖ¤á¤ä¥Á¥¥ó¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¼Ñ¤Ê¤É¡£